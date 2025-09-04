Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16» του EuroBasket 2025. Δείτε όλα τα ζευγάρια και τον δρόμο ως τον τελικό.

Η πρώτη φάση του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα να μαθαίνει τον αντίπαλό της στη φάση των «16». Εκεί όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, για μία θέση στην 8άδα.

Η Εθνική ολοκλήρωσε ως πρώτη τον Γ' όμιλο, επικρατώντας και της Ισπανίας στην 5η αγωνιστική. Ένα αποτέλεσμα που άφησε εκτός συνέχειας τους Ισπανούς, οι οποίοι έμειναν στην 5η θέση, υστερώντας στην ισοβαθμία με τη Γεωργία.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 5-0* Σερβία 4-1* Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία - Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία 65-68

Τσεχία - Λετονία 75-109

Τουρκία - Σερβία 95-90

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μαυροβούνιο 1-4 Μεγάλη Βρετανία 1-4

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 83-89

Λιθουανία - Σουηδία 74-71

Φινλανδία - Γερμανία 61-91

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 4-1* Ιταλία 4-1 * Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3* Ισπανία 2-3 Κύπρος 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία 84-76

Ιταλία - Κύπρος 89-54

Ισπανία - Ελλάδα 86-90

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 4-1 * Πολωνία 3-2 * Σλοβενία 3-2 * Ισραήλ 3-2* Βέλγιο 1-4 Ισλανδία 0-5

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ 89-92

Ισλανδία - Σλοβενία 79-87

Γαλλία - Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική (4/9)

*Έχουν προκριθεί στους «16».

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία (1)

Γερμανία - Πορτογαλία (2)

Τουρκία - Σουηδία (3)

Σερβία - Φινλανδία (4)

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ (5)

Πολωνία - Βοσνία (6)

Ιταλία - Σλοβενία (7)

Γαλλία - Γεωργία (8)

Προημιτελικοί

(1) - (5) / 10

(3) - (6) / 11

(2) - (7) / 12

(4) - (8) / 13

Ημιτελικοί

10 - 11 /15

12 - 13 /16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός