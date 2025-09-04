EuroBasket 2025: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»
Η πρώτη φάση του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα να μαθαίνει τον αντίπαλό της στη φάση των «16». Εκεί όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, για μία θέση στην 8άδα.
Η Εθνική ολοκλήρωσε ως πρώτη τον Γ' όμιλο, επικρατώντας και της Ισπανίας στην 5η αγωνιστική. Ένα αποτέλεσμα που άφησε εκτός συνέχειας τους Ισπανούς, οι οποίοι έμειναν στην 5η θέση, υστερώντας στην ισοβαθμία με τη Γεωργία.
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Τουρκία 5-0*
- Σερβία 4-1*
- Λετονία 3-2*
- Πορτογαλία 2-3*
- Εσθονία 1-4
- Τσεχία 0-5
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 5-0*
- Λιθουανία 4-1*
- Φινλανδία 3-2*
- Σουηδία 1-4*
- Μαυροβούνιο 1-4
- Μεγάλη Βρετανία 1-4
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
4η αγωνιστική (1/9)
5η αγωνιστική (3/9)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 4-1*
- Ιταλία 4-1 *
- Βοσνία 3-2*
- Γεωργία 2-3*
- Ισπανία 2-3
- Κύπρος 0-4
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
5η αγωνιστική (4/9)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Γαλλία 4-1 *
- Πολωνία 3-2 *
- Σλοβενία 3-2 *
- Ισραήλ 3-2*
- Βέλγιο 1-4
- Ισλανδία 0-5
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία 114-74
- Ισραήλ - Σλοβενία 96-106
- Πολωνία - Βέλγιο 69-70
*Έχουν προκριθεί στους «16».
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Λιθουανία - Λετονία (1)
- Γερμανία - Πορτογαλία (2)
- Τουρκία - Σουηδία (3)
- Σερβία - Φινλανδία (4)
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Ελλάδα - Ισραήλ (5)
- Πολωνία - Βοσνία (6)
- Ιταλία - Σλοβενία (7)
- Γαλλία - Γεωργία (8)
Προημιτελικοί
- (1) - (5) / 10
- (3) - (6) / 11
- (2) - (7) / 12
- (4) - (8) / 13
Ημιτελικοί
- 10 - 11 /15
- 12 - 13 /16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
