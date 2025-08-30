Η Τουρκία συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι καθώς έκανε... φύλλο και φτερό και την Πορτογαλία, κερδίζοντας με 95-54 για το αήττητο 3/3 στο Eurobasket 2025.

Νέα τρομερή εμφάνιση από την Τουρκία του Εργκίν Άταμαν η οποία εξασφάλισε τη πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025 και πλέον θα παίξει την πρωτιά του ομίλου κόντρα στην (επίσης αήττητη έως τώρα), Σερβία.

Η Τουρκία ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα από το τελικό σκορ και την διαφορά των 41 πόντων. Ο Σένγκουν ήταν και πάλι πληθωρικός στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε ενώ εξαιρετικός 'ήταν και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν του Παναθηναϊκού AKTOR με 14 πόντους και 7/7 δίποντα.

Τουρκία – Πορτογαλία: Το ματς

Ο Αλπερέν Σένγκουν μετέτρεψε το παιχνίδι σε «one man show» στην πρώτη περίοδο καθώς ήταν «όλα τα λεφτά» για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. Η Τουρκία είχε πάρει προβάδισμα με εννέα πόντους διαφορά στο δεκάλεπτο (22-13) και ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς είχε «γεμίσει» ήδη την στατιστική του με 14 πόντους και 7/8 δίποντα! Συνολικά οι Τούρκοι είχαν 10/15 δίποντα αλλά και 0/3 τρίποντα, ενώ αντίστοιχα η Πορτογαλία που τα περίμενε όλα από τον Κετά (8π., 2/2δίπ., 4/6β.), είχε 3/9 δίποντα και 1/7 τρίποντα.

Η Τουρκία πάτησε ακόμα πιο δυνατά το πόδι στο γκάζι μετά την έναρξη της 2ης περιόδου καθώς ολοένα και μεγάλωνε τον δείκτη του σκορ έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ της «Arena Riga». Στο 17' είχε φτάσει στις παρυφές των 20 πόντων (39-21) για να κλείσει το ημίχρονο στο +24 (51-27) για λογαριασμό της ομάδας του Άταμαν. Μόνο και μόνο το σκορ αποτυπώνει τα όσα είχαν συνέβη μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Ο Σένγκουν έκανε... πράγματα και θαύματα καθώς είχε κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 20 πόντους (9/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ πολύ θετική ήταν και η παρουσία του Γιούρτσεβεν (6π., 3/3δίπ.) ενώ συνολικά η Τουρκία είχε στο ημίχρονο 18/26 δίποντα! Αντίστοιχα οι Πορτογάλοι είχαν 9/29 εντός παιδιάς, κάτι που έδειχνε ξεκάθαρα και την διαφορά των δύο ομάδων.

Με την διαφορά στο +24 το δεύτερο ημίχρονο αποτέλεσε τυπική διαδικασία. Ο Νέμιας Κετά ήταν απελπιστικά μόνος του, ο δείκτης του σκορ έφτασε και τους 36 πόντους (73-37) με τη λήξη του γ' δεκαλέπτου ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε... πάρτι στη ρακέτα των Πορτογάλων (14π., 7/7δίπ.). Οι Ίβηρες είχαν παραδοθεί στις ορέξεις της τουρκικής ομάδας, με τον Άταμαν να ανοίγει το rotation και να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... και να ήθελε να χάσει η Τουρκία, πολύ απλά δεν μπορούσε! Η Πορτογαλία μετατράπηκε σ' ένα καλό σάκο του μποξ για την ομάδα του Άταμαν, η οποία έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ. Τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Αλπερέν Σένγκουν χρειάστηκε κάτι περισσότερο από 21 λεπτά συμμετοχής για να κυριαρχήσει και να κόψει οποιαδήποτε ελπίδα στην Πορτογαλία. Είχε 20 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 14 πόντους με 7/7 δίποντα και 3 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του Κετά οι οποίοι παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Νέμιας Κετά επιβεβαίωσε για ένα ακόμη ματς ότι αποτελεί όαση στην εθνική Πορτογαλίας. Αν και κινήθηκε στα ρηχά μέτρησε 15 πόντους (4/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές) και 7 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πλατύ χαμόγελο του Αλπερέν Σένγκουν στον πάγκο, ο οποίος έκανε και χορευτικές κινήσεις απολαμβάνοντας, τόσο την παρουσία του στο Eurobasket όσο και την κυριαρχία της ομάδας του.

Alperen Sengun is enjoying #EuroBasket, we can tell 😂 pic.twitter.com/Gv4I8GagaU — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η γενική εικόνα των Πορτογάλων. Σε καμία περίπτωση δεν θύμισε ομάδα για Eurobasket. Μέχρι και δύο τεχνικές ποινές με την διαφορά στους 39 πόντους (83-44) δέχθηκε ο προπονητής Μάριο Γκόμεζ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54.

# Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Shane LARKIN * 21:43 4 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 2/3 (67%) 2 2 5 1 1 4 26 12 Sehmus HAZER 06:55 4 1/1 (100%) 1/1 (100%) / (%) 2/2 (100%) 1 1 1 7 5 5 Sertac SANLI 14:10 5 2/4 (50%) 1/1 (100%) 1/3 (33%) / (%) 1 3 4 1 1 14 9 Cedi OSMAN * 16:25 9 3/6 (50%) 0/2 (0%) 3/4 (75%) / (%) 1 1 2 2 2 15 7 Onuralp BITIM 20:31 13 4/8 (50%) 2/5 (40%) 2/3 (67%) 3/4 (75%) 1 2 3 4 1 1 1 26 15 Furkan KORKMAZ 27:45 14 4/11 (36%) 2/6 (33%) 2/5 (40%) 4/5 (80%) 1 1 3 1 2 34 12 Alperen SENGUN * 21:10 20 9/13 (69%) 9/11 (82%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 3 4 7 5 2 1 23 27 Ercan OSMANI * 18:34 5 2/3 (67%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) / (%) 1 3 4 3 1 1 1 14 11 Adem BONA 15:01 5 2/2 (100%) 2/2 (100%) / (%) 1/2 (50%) 1 2 3 15 7 Erkan YILMAZ 11:02 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) / (%) / (%) 3 3 1 2 1 8 4 Kenan SIPAHI * 12:43 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) / (%) / (%) 5 1 14 4 Omer Faruk YURTSEVEN 14:01 14 7/8 (88%) 7/7 (100%) 0/1 (0%) / (%) 1 2 3 3 2 1 1 9 16 TOTAL 200 95 36/60 (60%) 27/40 (68%) 9/20 (45%) 14/18 (78%) 9 29 38 28 15 13 11 2