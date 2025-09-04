Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη λύγισε τη Γεωργία με 84-76 και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025, με την Ελλάδα να τερματίζει πρώτη ή τέταρτη στον Γ’ όμιλο, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα με την Ισπανία (4/9, 21:30, LIVE από το Gazzetta).

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σφράγισε τη πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025 μετά το 84-76 επί της Γεωργίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα τερματίζει στην πρώτη θέση του Γ’ ομίλου αν νικήσει την Ισπανία (4/9, 21:30, LIVE από το Gazzetta) ή τέταρτη αν ηττηθεί από τους Ίβηρες, με δεδομένο ότι η Ιταλία θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Κύπρου στο ματς των 18:15.

Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί θέλουν μόνο νίκη επί της Ελλάδας, αλλιώς μένουν εκτός της φάσης των «16» αφού υστερούν στην ισοβαθμία με τους Γεωργιανούς!

Βοσνία-Γεωργία: Το ματς

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της μέσα από την άμυνα, παίρνοντας το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι Βόσνιοι παρουσιάστηκαν κυρίαρχοι, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 20-15, έχοντας 4/8 τρίποντα, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Απέναντί τους, η Γεωργία προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, στηριζόμενη κυρίως στις πρωτοβουλίες του Γκόγκα Μπιτάτζε (6π.), αλλά περιορίστηκε σε μόλις δύο ασίστ για τρία λάθη.

Η Βοσνία συνέχισε στο ίδιο τέμπο και κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Αμάρ Γκέγκιτς να διαμορφώνει το 31-20 στον αιφνιδιασμό. Το… σφυροκόπημα συνεχίστηκε από τους ψυχωμένους Βόσνιους, με τον Έντιν Άτιτς να πετυχαίνει τρίποντο και φάουλ για το 44-31, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Η Βοσνία πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων (48-35), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό.

Στη συνέχεια, ο Άντιν Βράμπατς ανέβασε τη διαφορά στο +15 (56-41), όμως η Γεωργία δεν επέτρεψε στους Βόσνιους να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι πήρε την ομάδα του στις πλάτες του, σημειώνοντας τους επόμενους οκτώ πόντους των Γεωργιανών, ενώ οι Μπιτάτζε και Σενγκέλια συνέχισαν την αντεπίθεση, μειώνοντας τη διαφορά στους έξι (59-53).

Το μομέντουμ πέρασε στα χέρια της Γεωργίας και ο Σανάτζε ευστόχησε για το 61-56, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Ντζίκιτς ζωντάνεψε με την άνοδο του Τόκο Σενγκέλια, ωστόσο η Βοσνία κατάφερε να κλείσει την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 67-62.

Η αντεπίθεση των Γεωργιανών συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο. Ο Καμάρ Μπάλντγουιν μπήκε δυναμικά και με πέντε συνεχόμενους πόντους έφερε το παιχνίδι στα ίσα (69-69), 7:40 πριν από τη λήξη!

Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ ωστόσο ο Λάζιτς πέτυχε πολύ μεγάλο τρίποντο για το +9 της Βοσνίας στα 3:32 πριν από το τέλος! Τελικά οι Βόσνιοι σφράγισαν εισιτήριο για τη Ρίγα, επικρατώντας με 84-76.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Βοσνία είχε καλύτερες επιλογές όταν η Γεωργία έφερε το ματς στα ίσα, πανηγυρίζοντας τελικά τη νίκη και την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιουσούφ Νούρκιτς. Ο Βόσνιος σέντερ έκανε double-double με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα μπλοκ σε 31:22.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τζον Ρόμπερσον με 15 πόντους και Έντιν Άτιτς με 11 πόντους, επτά ασίστ και τέσσερα ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τόκο Σενγκέλια που έμεινε στους 6 πόντους με 2/11 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι έκανε ό,τι μπορούσε για τη Γεωργία με 20 πόντους και οκτώ ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... οι πανηγυρισμοί των παικτών της Βοσνίας με τους συμπατριώτες τους στις εξέδρες στο φινάλε!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η Γεωργία φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων στη μεγαλύτερη διάρκεια ενός αγώνα τεράστιων απαιτήσεων.

Bosnia and Herzegovina FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Jusuf NURKIC * 31:22 15 6/11 55% 4/6 67% 2/5 40% 1/2 50% 2 10 12 2 2 2 1 8 22 2 John ROBERSON * 34:45 15 5/13 38% 1/4 25% 4/9 44% 1/1 100% 1 1 5 2 3 1 14 11 3 Amar ALIBEGOVIC 22:08 2 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% / % 4 4 3 3 1 1 3 5 4 Adnan ARSLANAGIC 00:00 / % / % / % / % 5 Edin ATIC * 27:50 11 3/6 50% 1/1 100% 2/5 40% 3/5 60% 1 3 4 8 3 3 1 2 8 18 7 Miralem HALILOVIC 00:00 / % / % / % / % 9 Amar GEGIC 17:25 9 3/8 38% 2/4 50% 1/4 25% 2/2 100% 1 1 3 1 1 1 -6 8 11 Ajdin PENAVA 00:00 / % / % / % / % 17 Aleksandar LAZIC * 22:01 13 5/7 71% 3/3 100% 2/4 50% 1/2 50% 1 1 2 1 1 5 11 23 Tarik HRELJA 00:00 / % / % / % / % 27 Adin VRABAC 17:59 10 4/5 80% 2/3 67% 2/2 100% / % 1 1 2 1 3 12 34 Kenan KAMENJAS * 26:30 9 3/5 60% 2/3 67% 1/2 50% 2/2 100% 1 3 4 3 4 1 5 13 Team/Coaches 2 2 4 TOTAL 200 84 30/60 50% 16/28 57% 14/32 44% 10/14 71% 8 24 32 26 18 12 5 3