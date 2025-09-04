Βοσνία-Γεωργία 84-76: Η Βοσνία πέρασε στους «16», η Γεωργία περιμένει... δώρο από την Ελλάδα

Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη λύγισε τη Γεωργία με 84-76 και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025, με την Ελλάδα να τερματίζει πρώτη ή τέταρτη στον Γ’ όμιλο, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα με την Ισπανία (4/9, 21:30, LIVE από το Gazzetta).

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σφράγισε τη πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025 μετά το 84-76 επί της Γεωργίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα τερματίζει στην πρώτη θέση του Γ’ ομίλου αν νικήσει την Ισπανία (4/9, 21:30, LIVE από το Gazzetta) ή τέταρτη αν ηττηθεί από τους Ίβηρες, με δεδομένο ότι η Ιταλία θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Κύπρου στο ματς των 18:15.

Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί θέλουν μόνο νίκη επί της Ελλάδας, αλλιώς μένουν εκτός της φάσης των «16» αφού υστερούν στην ισοβαθμία με τους Γεωργιανούς!

 

Βοσνία-Γεωργία: Το ματς

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της μέσα από την άμυνα, παίρνοντας το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι Βόσνιοι παρουσιάστηκαν κυρίαρχοι, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 20-15, έχοντας 4/8 τρίποντα, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Απέναντί τους, η Γεωργία προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, στηριζόμενη κυρίως στις πρωτοβουλίες του Γκόγκα Μπιτάτζε (6π.), αλλά περιορίστηκε σε μόλις δύο ασίστ για τρία λάθη.

Η Βοσνία συνέχισε στο ίδιο τέμπο και κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Αμάρ Γκέγκιτς να διαμορφώνει το 31-20 στον αιφνιδιασμό. Το… σφυροκόπημα συνεχίστηκε από τους ψυχωμένους Βόσνιους, με τον Έντιν Άτιτς να πετυχαίνει τρίποντο και φάουλ για το 44-31, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Η Βοσνία πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων (48-35), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό.

Στη συνέχεια, ο Άντιν Βράμπατς ανέβασε τη διαφορά στο +15 (56-41), όμως η Γεωργία δεν επέτρεψε στους Βόσνιους να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι πήρε την ομάδα του στις πλάτες του, σημειώνοντας τους επόμενους οκτώ πόντους των Γεωργιανών, ενώ οι Μπιτάτζε και Σενγκέλια συνέχισαν την αντεπίθεση, μειώνοντας τη διαφορά στους έξι (59-53).

Το μομέντουμ πέρασε στα χέρια της Γεωργίας και ο Σανάτζε ευστόχησε για το 61-56, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Ντζίκιτς ζωντάνεψε με την άνοδο του Τόκο Σενγκέλια, ωστόσο η Βοσνία κατάφερε να κλείσει την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 67-62.

Η αντεπίθεση των Γεωργιανών συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο. Ο Καμάρ Μπάλντγουιν μπήκε δυναμικά και με πέντε συνεχόμενους πόντους έφερε το παιχνίδι στα ίσα (69-69), 7:40 πριν από τη λήξη!

Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ ωστόσο ο Λάζιτς πέτυχε πολύ μεγάλο τρίποντο για το +9 της Βοσνίας στα 3:32 πριν από το τέλος! Τελικά οι Βόσνιοι σφράγισαν εισιτήριο για τη Ρίγα, επικρατώντας με 84-76.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Βοσνία είχε καλύτερες επιλογές όταν η Γεωργία έφερε το ματς στα ίσα, πανηγυρίζοντας τελικά τη νίκη και την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιουσούφ Νούρκιτς. Ο Βόσνιος σέντερ έκανε double-double με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα μπλοκ σε 31:22.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τζον Ρόμπερσον με 15 πόντους και Έντιν Άτιτς με 11 πόντους, επτά ασίστ και τέσσερα ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τόκο Σενγκέλια που έμεινε στους 6 πόντους με 2/11 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι έκανε ό,τι μπορούσε για τη Γεωργία με 20 πόντους και οκτώ ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... οι πανηγυρισμοί των παικτών της Βοσνίας με τους συμπατριώτες τους στις εξέδρες στο φινάλε!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η Γεωργία φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων στη μεγαλύτερη διάρκεια ενός αγώνα τεράστιων απαιτήσεων.

Bosnia and HerzegovinaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jusuf NURKIC *31:22156/1155%4/667%2/540%1/250%210122221822
2John ROBERSON *34:45155/1338%1/425%4/944%1/1100%1152311411
3Amar ALIBEGOVIC22:0821/520%1/425%0/10%/%44331135
4Adnan ARSLANAGIC00:00/%/%/%/%
5Edin ATIC *27:50113/650%1/1100%2/540%3/560%13483312818
7Miralem HALILOVIC00:00/%/%/%/%
9Amar GEGIC17:2593/838%2/450%1/425%2/2100%113111-68
11Ajdin PENAVA00:00/%/%/%/%
17Aleksandar LAZIC *22:01135/771%3/3100%2/450%1/250%11211511
23Tarik HRELJA00:00/%/%/%/%
27Adin VRABAC17:59104/580%2/367%2/2100%/%1121312
34Kenan KAMENJAS *26:3093/560%2/367%1/250%2/2100%134341513
Team/Coaches224
TOTAL2008430/6050%16/2857%14/3244%10/1471%8243226181253

GeorgiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Rati ANDRONIKASHVILI10:5021/333%1/333%/%/%11331-53
5Alexander MAMUKELASHVILI *39:51208/1267%5/683%3/650%1/250%178123-821
6Kakhaber JINTCHARADZE00:090/%/%/%/%00
7Beka BURJANADZE05:010/%/%/%/%11-51
9Giorgi SHERMADINI04:4521/250%1/250%/%/%1-42
10Duda SANADZE *34:04134/850%1/333%3/560%2/2100%12333-69
12George KORSANTIA00:00/%/%/%/%
15Aleksandre PHEVADZE00:00/%/%/%/%
23Tornike SHENGELIA *35:1862/1118%2/1020%0/10%2/450%14543221-35
35Goga BITADZE *34:56156/1250%6/875%0/40%3/475%41515222-416
44Kamar BALDWIN *34:59187/1354%6/967%1/425%3/475%1344314-522
77Giorgi OCHKHIKIDZE00:070/%/%/%/%00
Team/Coaches2461
TOTAL2007629/6148%22/4154%7/2035%11/1669%10233314201283

     

