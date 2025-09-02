Η Ιταλία ξεκίνησε τον αγώνα με 0/11 σουτ, όμως έβγαλε αντίδραση και τελικά νίκησε την Ισπανία με 67-63, διατηρώντας ελπίδες ακόμη και για την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Ιταλία πήρε τη νίκη κόντρα στην Ισπανία με 67-63, ανέβηκε στο 3-1 στον Γ' όμιλο του EuroBasket 2025 και έριξε τους Ίβηρες στο 2-2.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ισπανία ξεκίνησε με σερί 0-13, όμως έκτοτε η Ιταλία όλο και πλησίαζε, φέρνοντας εν τέλει τούμπα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο φινάλε, με όπλο την άμυνα και την ψυχραιμία σε κρίσημες επιθέσεις, έφτασε στη νίκη.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Ποτζέκο επικρατήσει της Κύπρου και η Ισπανία νικήσει την Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (4/9), τότε οι Ιταλοί θα τερματίσουν στην κορυφή του group στη Λεμεσό!

Οι «ατζούρι» στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Ντιούφ (14π.) και Νιάνγκ (10π., 10ρ.) απέναντι στη «ρόχα» που τα περίμενε όλα από τους Αλντάμα (19π.) και Ντε Λαρέα (15π.).

Ιταλία-Ισπανία: Το ματς

Η Ισπανία βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και πραγματοποίησε εκρηκτικό ξεκίνημα απέναντι στην Ιταλία, φτάνοντας στο 0-13 με τρίποντο του Σάντι Αλντάμα. Στο ίδιο διάστημα, οι Ιταλοί είχαν 0/11 σουτ εντός πεδιάς (0/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα) και κατάφεραν να σκοράρουν για πρώτη φορά μόλις 2:26 πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, όταν ο Νιάνγκ μείωσε σε 2-13.

Ωστόσο, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 10-18, σουτάροντας με 40% από την περιφέρεια (4/10), την ώρα που οι «ατζούρι» κατέγραψαν μόλις μία ασίστ για τέσσερα λάθη.

Στη συνέχεια, πάντως, η Ιταλία αντέδρασε, ροκανίζοντας τη διαφορά και μειώνοντας σε 18-21 με τον Ντάριους Τόμπσον. Λίγο αργότερα, ο Ντιούφ κάρφωσε για το 25-25, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Παρά την πίεση των Ιταλών, οι Ίβηρες βρήκαν απαντήσεις και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 30-36, χάρη στις λύσεις που έδωσαν ο Ντε Λαρέα (10π., 4 ριμπ.) και ο Αλντάμα (9π., 6 ριμπ.).

Από την άλλη, η Ιταλία στηρίχθηκε κυρίως στα ξεσπάσματα του Νιάνγκ (8π., 5 ριμπ.), κατεβάζοντας παράλληλα επτά επιθετικά ριμπάουντ και μη επιτρέποντας στη «ρόχα» να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ ώστε να ανοίξει περισσότερο τη διαφορά.

Η Ιταλία ανέβασε στροφές με τον Ντιούφ να ηγείται, σημειώνοντας έξι συνεχόμενους πόντους και μειώνοντας σε 44-45, στα 2:39 πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου. Στη συνέχεια, ο Γκαμπριέλε Προσίντα σκόραρε από τη γωνία για το 47-47, ξεσηκώνοντας τους Ιταλούς φιλάθλους στις εξέδρες του «Σπύρος Κυπριανού».

Λίγο αργότερα, ο Νιάνγκ έδωσε το προβάδισμα στους «ατζούρι», διαμορφώνοντας το 49-47, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος! Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Αλντάμα να μειώνει σε 57-55 στο 35' και τον Μπριθουέλα με ωραία προσπάθεια να σκοράρει για το 58-57. Παρ' όλα αυτά, η Ιταλία είχε καλύτερες επιλογές στο φινάλε και επικράτησε με 67-63.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... στο τέλος έβγαλε μεγάλες άμυνες και ήταν ψύχραιμη στην επίθεση.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μουχάμεντ Ντιουφ, ο οποίος είχε 14 πόντους με 6/7 εντός παιδιάς, ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νιανγκ με 10 πόντους - 10 ριμπάουντ και ο Ρίτσι με 11 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, έχοντας 1 πόντο με 0/4 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Αλντάμα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Που η Ιταλία δεν τα παράτησε παρότι ξεκίνησε με 0-13 το παιχνίδι.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η κάκιστη βραδιά των αδελφών Ερνανγκόμεθ που μαζί είχαν 1 πόντο και 0/8 εντός παιδιάς.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63.

Italy FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 8 Danilo GALLINARI 09:30 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 1 1 1 11 1 9 Nicolo MELLI * 21:23 0 0/5 0% 0/3 0% 0/2 0% 2 1 3 5 -14 -2 13 Simone FONTECCHIO * 24:04 8 2/11 18.2% 1/7 14.3% 1/4 25% 3/4 75% 9 9 1 3 2 1 1 -10 8 15 Darius THOMPSON 24:55 7 3/8 37.5% 2/4 50% 1/4 25% 2 2 4 2 1 3 3 17 Giampaolo RICCI 21:56 11 3/8 37.5% 1/2 50% 2/6 33.3% 3/4 75% 1 4 5 2 3 2 2 8 12 18 Matteo SPAGNOLO * 10:58 3 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 1 1 -8 1 19 Gabriele PROCIDA 08:03 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 1 20 Saliou NIANG 15:35 10 5/7 71.4% 5/6 83.3% 0/1 0% 4 6 10 1 2 14 20 33 Marco SPISSU 25:12 7 1/6 16.7% 0/1 0% 1/5 20% 4/4 100% 2 2 4 6 2 1 1 20 12 35 Mouhamet DIOUF * 19:08 14 6/7 85.7% 6/7 85.7% 2/5 40% 2 6 8 1 1 -2 19 45 Nicola AKELE 00:00 54 Alessandro PAJOLA * 19:16 2 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 2 2 4 1 -7 1 Team/Coaches 1 5 6 1 TOTAL 200 67 23/66 34.8% 16/37 43.2% 7/29 24.1% 14/19 73.7% 12 38 50 12 27 8 5 4