Eurobasket 2025, Πορτογαλία - Λετονία 62-78: Πύρρειος νίκη για τους οικοδεσπότες
Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Λετονίας απέναντι στην Πορτογαλία (62-78) για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, παρότι η οικοδέσποινα βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Λετονία είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες, με τις εξετάσεις να αναμένεται να δείξουν το μέγεθος της ζημιάς και των δύο παικτών.
Στα του αγώνα, η Λετονία, παρότι έχασε νωρίς τον Ζάγκαρς, είχε σε όλη την διάρκεια τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.
Κορυφαίος των νικητών ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που παρότι μετρούσε 0/13 τρίποντα στο Eurobasket 2025, ευστόχησε σε 5 στον εν λόγω ματς, φτάνοντας τους 21 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντάβις Μπέρτανς με 14 πόντους και ο Σμιτς με 15.
Ο Λισμπόα είχε 17 πόντους για την Πορτογαλία, ενώ 16 πρόσθεσε ο Κέτα.
Πορτογαλία - Λετονία: Το ματς
Ο Πορζίνγκις ξεκίνησε ζεστός από μακριά, με τη Λετονία να έχει τον έλεγχο και να φτάνει γρήγορα στο +10 (8-18, 5'). Παρόλα αυτά η Πορτογαλία αντέδρασε και μείωσε σε 21-23 στο τέλος της περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως η παρέα του Πορζίνγκις έκανε πάρτι!
Με ένα επιμέρους 7-27, η διαφορά εκτοξεύτηκε, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 28-50 και τους Λετονούς να ελέγχουν απόλυτα το ματς. Στην συνέχεια ουσιαστικά τίποτα δεν άλλαξε, καθώς η Πορτογαλία δεν απείλησε ποτέ ουσιαστικά, με το τέλος της αναμέτρησης να βρίσκει την Λετονία νικήτρια με +16 (62-78).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η άμυνα των Λετονών ανάγκασε την Πορτογαλία να σουτάρει με άθλια ποσοστά εντός παιδιάς.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Πορζίνγκις, που σταμάτησε στους 21 πόντους και τα 9 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σμιτς με 15 πόντους, ενώ τα αδέρφια Μπέρτανς έδωσαν κι εκείνοι λύσεις.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κεϊρόζ, που είχε 0/4 εντός παιδιάς και -25 στο =/-.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Κέτα με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Πορζίνγκις έβαλε τα πρώτα του τρίποντα στο τουρνουά.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που τραυματίστηκαν οι Ζαγκαρς και Ζόρικς.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78.
|Portugal
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Diogo BRITO *
|15:48
|0
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|-14
|-3
|2
|Vlad VOYTSO
|14:31
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|2
|5
|Travante WILLIAMS *
|21:13
|8
|2/10
|20%
|1/4
|25%
|1/6
|17%
|3/4
|75%
|2
|3
|5
|1
|5
|2
|0
|0
|-5
|3
|6
|Francisco AMARANTE
|27:42
|2
|1/7
|14%
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|2
|4
|6
|2
|2
|0
|0
|0
|-17
|4
|9
|Diogo VENTURA *
|15:06
|4
|2/6
|33%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|-8
|5
|11
|Miguel QUEIROZ *
|11:56
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|-25
|-3
|13
|Diogo GAMEIRO
|11:37
|5
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|8
|14
|Daniel RELVAO
|21:07
|2
|1/6
|17%
|1/6
|17%
|1
|5
|6
|0
|1
|1
|1
|0
|-6
|3
|25
|Nuno SA
|Did Not Play
|28
|Rafael LISBOA
|21:07
|17
|6/12
|50%
|3/7
|43%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|4
|2
|2
|0
|0
|-7
|15
|29
|Candido SA
|21:00
|8
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|0
|5
|5
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|10
|88
|Neemias QUETA *
|18:53
|16
|7/12
|58%
|7/11
|64%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|5
|2
|7
|1
|3
|2
|0
|1
|-10
|16
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|62
|24/70
|34.3%
|17/45
|37.8%
|7/25
|28.0%
|7/12
|58.3%
|12
|26
|38
|16
|20
|10
|5
|1
|64
|Latvia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Mareks MEJERIS
|10:33
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|1
|-7
|1
|6
|Kristaps PORZINGIS *
|25:38
|21
|6/14
|43%
|1/2
|50%
|5/12
|42%
|4/4
|100%
|1
|8
|9
|3
|3
|5
|0
|1
|25
|21
|8
|Davis BERTANS *
|23:28
|14
|4/10
|40%
|1/1
|100%
|3/9
|33%
|3/3
|100%
|0
|6
|6
|0
|3
|0
|2
|0
|6
|16
|9
|Dairis BERTANS
|24:33
|11
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|13
|12
|11
|Rolands SMITS
|23:10
|15
|6/10
|60%
|6/6
|100%
|0/4
|0%
|3/3
|100%
|1
|6
|7
|0
|2
|1
|0
|0
|3
|17
|18
|Klavs CAVARS
|03:01
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|19
|Rihards LOMAZS *
|27:03
|4
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|7
|4
|2
|0
|0
|18
|13
|28
|Marcis STEINBERGS
|01:07
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|47
|Arturs KURUCS *
|34:31
|3
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0
|0
|0
|5
|3
|0
|2
|0
|13
|8
|55
|Arturs ZAGARS *
|04:28
|5
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|66
|Kristers ZORIKS
|22:28
|5
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|8
|4
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|78
|24/58
|41.4%
|10/18
|55.6%
|14/40
|35.0%
|16/16
|100%
|6
|30
|36
|20
|21
|12
|5
|2
|95
