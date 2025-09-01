Η Λετονία, χάρη στον τρομερό Πορζίνγκις πήρε τη νίκη (62-78) επί της Πορτογαλίας, όμως είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες από την αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Λετονίας απέναντι στην Πορτογαλία (62-78) για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, παρότι η οικοδέσποινα βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Λετονία είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες, με τις εξετάσεις να αναμένεται να δείξουν το μέγεθος της ζημιάς και των δύο παικτών.

Στα του αγώνα, η Λετονία, παρότι έχασε νωρίς τον Ζάγκαρς, είχε σε όλη την διάρκεια τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που παρότι μετρούσε 0/13 τρίποντα στο Eurobasket 2025, ευστόχησε σε 5 στον εν λόγω ματς, φτάνοντας τους 21 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντάβις Μπέρτανς με 14 πόντους και ο Σμιτς με 15.

Ο Λισμπόα είχε 17 πόντους για την Πορτογαλία, ενώ 16 πρόσθεσε ο Κέτα.

Πορτογαλία - Λετονία: Το ματς

Ο Πορζίνγκις ξεκίνησε ζεστός από μακριά, με τη Λετονία να έχει τον έλεγχο και να φτάνει γρήγορα στο +10 (8-18, 5'). Παρόλα αυτά η Πορτογαλία αντέδρασε και μείωσε σε 21-23 στο τέλος της περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως η παρέα του Πορζίνγκις έκανε πάρτι!

Με ένα επιμέρους 7-27, η διαφορά εκτοξεύτηκε, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 28-50 και τους Λετονούς να ελέγχουν απόλυτα το ματς. Στην συνέχεια ουσιαστικά τίποτα δεν άλλαξε, καθώς η Πορτογαλία δεν απείλησε ποτέ ουσιαστικά, με το τέλος της αναμέτρησης να βρίσκει την Λετονία νικήτρια με +16 (62-78).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η άμυνα των Λετονών ανάγκασε την Πορτογαλία να σουτάρει με άθλια ποσοστά εντός παιδιάς.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Πορζίνγκις, που σταμάτησε στους 21 πόντους και τα 9 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σμιτς με 15 πόντους, ενώ τα αδέρφια Μπέρτανς έδωσαν κι εκείνοι λύσεις.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κεϊρόζ, που είχε 0/4 εντός παιδιάς και -25 στο =/-.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Κέτα με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Πορζίνγκις έβαλε τα πρώτα του τρίποντα στο τουρνουά.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που τραυματίστηκαν οι Ζαγκαρς και Ζόρικς.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78.

Portugal FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Diogo BRITO * 15:48 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 -14 -3 2 Vlad VOYTSO 14:31 0 0/1 0% 0/1 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 4 2 5 Travante WILLIAMS * 21:13 8 2/10 20% 1/4 25% 1/6 17% 3/4 75% 2 3 5 1 5 2 0 0 -5 3 6 Francisco AMARANTE 27:42 2 1/7 14% 1/5 20% 0/2 0% 2 4 6 2 2 0 0 0 -17 4 9 Diogo VENTURA * 15:06 4 2/6 33% 2/5 40% 0/1 0% 0 2 2 3 1 0 0 0 -8 5 11 Miguel QUEIROZ * 11:56 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 2 2 1 1 0 -25 -3 13 Diogo GAMEIRO 11:37 5 2/3 67% 1/2 50% 1/1 100% 0 1 1 2 2 0 1 0 2 8 14 Daniel RELVAO 21:07 2 1/6 17% 1/6 17% 1 5 6 0 1 1 1 0 -6 3 25 Nuno SA Did Not Play 28 Rafael LISBOA 21:07 17 6/12 50% 3/7 43% 3/5 60% 2/2 100% 0 2 2 4 2 2 0 0 -7 15 29 Candido SA 21:00 8 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 0 5 5 0 1 1 1 0 6 10 88 Neemias QUETA * 18:53 16 7/12 58% 7/11 64% 0/1 0% 2/4 50% 5 2 7 1 3 2 0 1 -10 16 Team/Coaches TOTAL 200 62 24/70 34.3% 17/45 37.8% 7/25 28.0% 7/12 58.3% 12 26 38 16 20 10 5 1 64