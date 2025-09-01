Eurobasket 2025, Πορτογαλία - Λετονία 62-78: Πύρρειος νίκη για τους οικοδεσπότες

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Πορζίνγκις
Η Λετονία, χάρη στον τρομερό Πορζίνγκις πήρε τη νίκη (62-78) επί της Πορτογαλίας, όμως είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες από την αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Λετονίας απέναντι στην Πορτογαλία (62-78) για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, παρότι η οικοδέσποινα βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Λετονία είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες, με τις εξετάσεις να αναμένεται να δείξουν το μέγεθος της ζημιάς και των δύο παικτών.

Στα του αγώνα, η Λετονία, παρότι έχασε νωρίς τον Ζάγκαρς, είχε σε όλη την διάρκεια τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που παρότι μετρούσε 0/13 τρίποντα στο Eurobasket 2025, ευστόχησε σε 5 στον εν λόγω ματς, φτάνοντας τους 21 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντάβις Μπέρτανς με 14 πόντους και ο Σμιτς με 15.

Ο Λισμπόα είχε 17 πόντους για την Πορτογαλία, ενώ 16 πρόσθεσε ο Κέτα.

Πορτογαλία - Λετονία: Το ματς

Ο Πορζίνγκις ξεκίνησε ζεστός από μακριά, με τη Λετονία να έχει τον έλεγχο και να φτάνει γρήγορα στο +10 (8-18, 5'). Παρόλα αυτά η Πορτογαλία αντέδρασε και μείωσε σε 21-23 στο τέλος της περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως η παρέα του Πορζίνγκις έκανε πάρτι!

Με ένα επιμέρους 7-27, η διαφορά εκτοξεύτηκε, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 28-50 και τους Λετονούς να ελέγχουν απόλυτα το ματς. Στην συνέχεια ουσιαστικά τίποτα δεν άλλαξε, καθώς η Πορτογαλία δεν απείλησε ποτέ ουσιαστικά, με το τέλος της αναμέτρησης να βρίσκει την Λετονία νικήτρια με +16 (62-78).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η άμυνα των Λετονών ανάγκασε την Πορτογαλία να σουτάρει με άθλια ποσοστά εντός παιδιάς.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Πορζίνγκις, που σταμάτησε στους 21 πόντους και τα 9 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σμιτς με 15 πόντους, ενώ τα αδέρφια Μπέρτανς έδωσαν κι εκείνοι λύσεις.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κεϊρόζ, που είχε 0/4 εντός παιδιάς και -25 στο =/-.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Κέτα με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Πορζίνγκις έβαλε τα πρώτα του τρίποντα στο τουρνουά.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που τραυματίστηκαν οι Ζαγκαρς και Ζόρικς.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78.

PortugalFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Diogo BRITO *15:4800/40%0/10%0/30%01101100-14-3
2Vlad VOYTSO14:3100/10%0/10%1121100042
5Travante WILLIAMS *21:1382/1020%1/425%1/617%3/475%23515200-53
6Francisco AMARANTE27:4221/714%1/520%0/20%24622000-174
9Diogo VENTURA *15:0642/633%2/540%0/10%02231000-85
11Miguel QUEIROZ *11:5600/30%0/20%0/10%0/20%00022110-25-3
13Diogo GAMEIRO11:3752/367%1/250%1/1100%0112201028
14Daniel RELVAO21:0721/617%1/617%15601110-63
25Nuno SADid Not Play
28Rafael LISBOA21:07176/1250%3/743%3/560%2/2100%02242200-715
29Candido SA21:0083/650%1/250%2/450%05501110610
88Neemias QUETA *18:53167/1258%7/1164%0/10%2/450%52713201-1016
Team/Coaches
TOTAL2006224/7034.3%17/4537.8%7/2528.0%7/1258.3%1226381620105164

LatviaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Mareks MEJERIS10:3300/20%0/10%0/10%11200111-71
6Kristaps PORZINGIS *25:38216/1443%1/250%5/1242%4/4100%189335012521
8Davis BERTANS *23:28144/1040%1/1100%3/933%3/3100%06603020616
9Dairis BERTANS24:33113/650%0/10%3/560%2/2100%033211001312
11Rolands SMITS23:10156/1060%6/6100%0/40%3/3100%16702100317
18Klavs CAVARS03:0100/10%0/10%10100000-30
19Rihards LOMAZS *27:0341/425%1/333%0/10%2/2100%257742001813
28Marcis STEINBERGS01:0700/10%0/10%000000000-1
47Arturs KURUCS *34:3131/333%1/333%00053020138
55Arturs ZAGARS *04:2852/367%1/250%1/1100%000000004
66Kristers ZORIKS22:2851/425%0/10%1/333%2/2100%0113420084
Team/Coaches
TOTAL2007824/5841.4%10/1855.6%14/4035.0%16/16100%630362021125295

