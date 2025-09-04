Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Μαγεία Λούκα και έτοιμοι για τα νοκ άουτ οι Σλοβένοι!

Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 37 και η Σλοβενία επικράτησε και του Ισραήλ (96-106), έφτασε τις τρεις σερί νίκες και δείχνει... αγριεμένη ενόψει των νοκ άουτ του EuroBasket 2025.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πάρτι απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη με +10 (96-106). Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των Σλοβένων στο EuroBasket 2025, με την παρέα του Λούκα Μάτζικ να κατακτά την τρίτη θέση του ομίλου και να περιμένει να μάθει ποιος θα είναι δεύτερος στο γκρουπ της Ελλάδας.

Η Σλοβενία είχε τον έλεγχο του αγώνα στην μεγαλύτερη διάρκεια, με το Ισραήλ να δείχνει στο τέταρτο δεκάλεπτο μια αντίδραση, μειώνοντας στους 5, αλλά χωρίς να πετυχαίνει κάτι περισσότερο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 37 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, φτάνοντας μια ανάσα από το δεύτερο τρίπλ νταμπλ της καριέρας του σε EuroBasket 2025.

Ισραήλ - Σλοβενία: Το ματς

Ο Ντόντσιτς από το ξεκίνημα κιόλας έδειξε πως αυτή θα είναι η βραδιά του, παρότι το Ισραήλ πάτησε γκάζι στα πρώτα λεπτά (11-7, 4'). Ο «Λούκα Μάτζικ» με δικούς του πόντους και ασίστ έδωσε ενέργεια στην ομάδα του, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 22-26.

 

Φυσικά το παιδί θαύμα του παγκοσμίου μπάσκετ δεν σταμάτησε εκεί. 24 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ από τον Λούκα Ντόντσιτς και η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιες τιμές (43-56), όμως στο 25' έκανε το 4ο φάουλ, γεγονός που τον ανάγκασε να κατεβάσει ταχύτητα.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 65-79, με το Ισραήλ όμως να μην τα παρατά, να ανεβάζει επίπεδο στην άμυνα και να μειώνει στους 5 (78-83, 32'). Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν όμως και πάλι εκεί! Με μεγάλα σουτ έδωσε ανάσα στην ομάδα του, η οποία ανέβασε εκ νέου την διαφορά πάνω από τους 10 και έφτασε στη νίκη με 96-106.

Τα δεκάλεπτα:

IsraelFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Khadeen Carrington21:3993/475%2/367%1/1100%2/367%21312-1011
6Itay Segev00:2400/10%0/10%/0%/0%1120
8Deni Avdija *35:073412/2255%8/1173%4/1136%6/1060%4592342-1229
9Roman Sorkin *32:04145/1828%4/1331%1/520%3/475%5611221-212
10Bar Timor15:4862/450%1/250%1/250%1/250%252-113
11Yam Madar *27:32104/1233%4/850%0/40%2/2100%1238123314
12Rafi Menco00:00/0%/0%/0%/0%
15Nimrod Levi13:0363/560%3/3100%0/20%/0%2213-67
35Ethan Burg02:570/0%/0%/0%/0%1-30
41Tomer Ginat *28:0084/1040%4/944%0/10%/0%617532-912
50Yovel Zoosman *13:4231/1100%/0%1/1100%/0%1-54
99Guy Palatin09:4462/2100%/0%2/2100%/0%336
Team/Coaches224
TOTAL2009636/7946%26/5052%10/2934%14/2167%21173821231160

SloveniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Martin Krampelj *13:1441/1100%1/1100%0/00%2/2100%1121076044
6Mark Padjen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
7Aleksej Nikolic *30:08166/1250%4/4100%2/825%2/2100%25711170719
8Klemen Prepelic20:2282/633%0/00%2/633%2/2100%2022127078
12Edo Muric *21:5862/450%1/1100%1/333%1/250%2021211086
13Rok Radovic20:32146/875%5/683%1/250%1/250%123150701513
15Robert Jurkovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
17Gregor Hrovat *27:17103/650%1/250%2/450%2/2100%112711201723
24Luka Scuka02:2200/00%0/00%0/00%0/00%1010101010
31Alen Omic24:08115/863%5/863%0/00%1/250%4610221111937
77Leon Stergar06:2000/20%0/10%0/10%0/00%20201000-7-2
77Luka Doncic *33:393712/2157%8/1080%4/1136%9/9100%3811947311745
Team/Coaches25700
TOTAL20010637/6854%25/3376%12/3534%20/2387%13284128221282

     

