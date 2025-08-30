Πριν από το τζάμπολ καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε καταφέρει να φτάσει στη νίκη και λίγο-πολύ έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο.
Η Σουηδία ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο τέλος κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες για πρόκριση στη φάση των «16» σε αντίθεση με την Μεγάλη Βρετανία που βρέθηκε με το ενάμιση πόδι εκτός συνέχειας μετά και την 3η της ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία: Το ματς
Η Σουηδία ήταν η ομάδα που μπήκε πολύ πιο δυνατά στο ματς σε σχέση με την Μεγάλη Βρετανία και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα έχοντας σταθερά τα ηνία στο σκορ. Σχεδόν στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου είχε προβάδισμα με 9-15 και έκλεισε την περίοδο στο +6 (13-19). Το σκηνικό όχι μόνο δεν άλλαξε στο 2ο δεκάλεπτο αλλά οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν και με διψήφια διαφορά πόντων (21-31) πριν καταφέρουν οι Βρετανοί και μειώσουν σε 30-35 με τη λήξη του ημιχρόνου.
Ένα διάστημα όπου είχαν χαμηλά ποσοστά ευστοχίας με 5/18 δίποντα και 4/11 τρίποντα, την ώρα που η Σουηδία είχε αστοχήσει 15 φορές έξω από τα 6.75 μέτρα (3/18) ωστόσο είχε καλό ποσοστό στα δίποντα με 10/15. Η διψήφια διαφορά επανήλθε στην 3η περίοδο, με τον Πελ Λάρσον να αποτελούσε τη μόνιμη απειλή για το βρετανικό καλάθι.
Ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ είχε πάρει από το χέρι το συγκρότημα της χώρας του στέλνοντας τον δείκτη του σκορ και στο +14 (45-59), διαφορά η οποία έμεινε έως και το τέλος της 3ης περιόδου (47-61). Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στο παρκέ της «Tampere Deck Arena» βάζοντας τις βάσεις για την πρώτη νίκη των Σκανδιναβών. Όπερ και εγένετο. Η διαφορά έφτασε στο +20 (54-74) στα μέσα του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου μετατρέποντας το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... NBAer Πελ Λάρσον! Ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο παρκέ και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 23 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... συνήθης ύποπτος, Μέλβιν Πάντζαρ, ο οποίος στα 26 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Πάτρικ Γουίλαν καθώς στα 22 λεπτά που έμεινε στο παρκέ είχε μόλις 2 πόντους με 0/5 εντός παιδιάς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Μάιλς Χέσον κατάφερε να ξεχωρίσει για λογαριασμό των Βρετανών έχοντας 17 πόντους με 4/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 3/4 βολές.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το τρομερό κάρφωμα του Μάιλς Χέσον στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου κάνοντας πόστερο τον κατά 10 πόντους υψηλότερο, Σίμον Μπιργκάντερ.
🚀 AIR MYLES 🚀#EuroBasket pic.twitter.com/PcaOOYaJ5H— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η συνολική εικόνα της Μεγάλης Βρετανίας καθώς καθ' όλη τη διάρκεια του Eurobasket δεν έχει πείσει κανέναν ότι θα μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα: 13-19, 30-35, 47-61, 59-78.
|Great Britain
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|2
|Josh Ward-Hibbert
|17:33
|2
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|-
|-
|3
|1
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|-12
|5
|5
|Amin Adamu
|09:47
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|-
|-
|1
|1
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|-9
|6
|7
|Luke Nelson *
|28:13
|9
|3/10
|30%
|0/2
|0%
|3/8
|38%
|-
|-
|2
|2
|4
|3
|4
|2
|1
|0
|-17
|7
|9
|Jelani Watson-Gayle
|07:16
|3
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|-
|-
|2
|3
|5
|1
|-
|-
|-
|-
|-3
|12
|13
|Tarik Phillip
|07:17
|1
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-3
|-1
|15
|Jubrile Belo *
|21:09
|14
|5/9
|56%
|3/7
|43%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|1
|2
|1
|2
|0
|-8
|15
|22
|Akwasi Yeboah *
|15:53
|2
|0/2
|0%
|-
|-
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|2
|4
|1
|1
|0
|-3
|8
|24
|Myles Hesson *
|31:30
|17
|6/16
|38%
|4/11
|36%
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|3
|3
|5
|1
|1
|-12
|24
|30
|Carl Wheatle *
|25:30
|5
|0/6
|0%
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|5/5
|100%
|4
|9
|13
|1
|3
|1
|0
|0
|-14
|30
|32
|Dan Akin
|13:03
|2
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|1
|-
|-
|0
|0
|-7
|3
|33
|Patrick Whelan
|22:49
|2
|0/5
|0%
|0/1
|0%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|-7
|4
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|59
|18/63
|29%
|10/36
|28%
|8/27
|30%
|15/17
|88%
|13
|26
|39
|17
|18
|18
|12
|3
|-
|-
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Denzel ANDERSSON
|20:31
|3
|1/5 (20%)
|0/1 (0%)
|1/4 (25%)
|/ (%)
|5
|5
|1
|3
|1
|1
|17
|7
|2
|Adam RAMSTEDT
|10:06
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|/ (%)
|1/2 (50%)
|1
|1
|2
|1
|1
|-3
|2
|3
|Wilhelm FALK
|03:23
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|/ (%)
|1
|2
|-2
|6
|4
|Tobias BORG
|19:51
|3
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|1
|2
|1
|1
|3
|1
|9
|5
|Pelle LARSSON *
|28:16
|23
|8/17 (47%)
|6/8 (75%)
|2/9 (22%)
|5/6 (83%)
|2
|2
|4
|2
|1
|5
|2
|16
|16
|6
|Ludvig HAKANSON *
|23:23
|9
|2/10 (20%)
|2/5 (40%)
|0/5 (0%)
|5/5 (100%)
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|15
|4
|7
|Mattias MARKUSSON
|05:59
|0
|/ (%)
|/ (%)
|/ (%)
|/ (%)
|1
|1
|2
|2
|5
|-1
|8
|Nicholas SPIRES
|02:14
|2
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|/ (%)
|/ (%)
|2
|1
|9
|Viktor GADDEFORS *
|21:28
|8
|3/4 (75%)
|3/3 (100%)
|0/1 (0%)
|2/4 (50%)
|1
|4
|5
|1
|2
|3
|1
|1
|10
|19
|10
|Melwin PANTZAR *
|26:25
|12
|4/6 (67%)
|1/2 (50%)
|3/4 (75%)
|1/2 (50%)
|2
|6
|8
|2
|1
|2
|4
|14
|21
|11
|Barra NJIE
|14:29
|9
|4/5 (80%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50%)
|/ (%)
|2
|2
|1
|1
|6
|10
|12
|Simon BIRGANDER *
|23:55
|8
|4/6 (67%)
|4/6 (67%)
|/ (%)
|/ (%)
|7
|7
|6
|2
|1
|4
|17
|24
|TOTAL
|200
|78
|28/62 (45%)
|21/34 (62%)
|7/28 (25%)
|15/21 (71%)
|11
|32
|43
|18
|15
|16
|10
|6
