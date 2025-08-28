Η άμυνα της Εθνικής τσάκισε την Ιταλία στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025, δίνοντας στην Ελλάδα τη νίκη με 75-66. Οδοστρωτήρας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρέσυρε τους Ιταλούς!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική χρειάστηκε να επιστρέψει στα βασικά απέναντι στην Ιταλία, παίζοντας σπουδαία άμυνα και έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ματσάρα στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου, επικρατώντας με 75-66 και κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης κουβάλησε επιθετικά την Ελλάδα έχοντας 31 πόντους με 14/20 δίποντα και 3/4 βολές, ο Ντίνος Μήτογλου ανέβηκε πολύ στο β’ ημίχρονο, ενώ η δουλειά των Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο πάνω στον Σιμόνε Φοντέκιο έκανε τη διαφορά για την ελληνική ομάδα, που πλέον στρέφεται στο ματς με την Κύπρο (30/8, 18:15), έχοντας την τρομερή στήριξη του κόσμου που γέμισε το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φοντέκιο σκόραρε για πρώτη φορά στα 3:55 για το τέλος απέναντι στην Ελλάδα που έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο παιχνίδι της στο EuroBasket.

Ελλάδα-Ιταλία: Το ματς

Η Εθνική βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της απέναντι στην Ιταλία, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Νικολό Μέλι. Οι άμυνες είχαν τον κυρίαρχο λόγο στα πρώτα τρία λεπτά του ματς, με τους Ιταλούς να ανοίγονται σε όλο το γήπεδο για να καθυστερήσουν το κατέβασμα της μπάλας και έπειτα να ντουμπλάρουν στο ποστάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με δύο ψηλούς. Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν πολύ καλός πάνω στον Σιμόνε Φοντέκιο, με την Ελλάδα να προηγείται με 15-12.

Ακολούθως, τα τρίποντα των Παπανικολάου και Βασίλη Τολιόπουλου ανέβασαν τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε της πρώτης περιόδου (22-12). Η αμυντική πεντάδα της Ελλάδας με Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο έδωσε σερί 9-0, κάνοντας εξαιρετική δουλειά στο δεκάλεπτο πάνω στον Φοντέκιο, ο οποίος είχε 0/4 σουτ σε αυτό το διάστημα!

Η Ελλάδα έβγαλε μεγάλες άμυνες, με μοναδικό ψεγάδι τη δράση του Μέλι, έχοντας 11 κερδισμένα ριμπάουντ και μόλις ένα χαμένο. Η Εθνική έπαιξε άμυνα για σεμινάριο, αφήνοντας τους Ιταλούς στα 5/18 σουτ στην πρώτη περίοδο και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, έχοντας όμως ως αδυναμία την πολύ χαμηλή δημιουργία, με μόλις 1 ασίστ για 4 λάθη. Στη συνέχεια οι Ιταλοί άρχισαν να ανανεώνουν τις κατοχές και να βρίσκουν σκορ, μειώνοντας σε 30-23 με το τρίποντο του Παγιόλα.

Τα επιθετικά ριμπάουντ της Ιταλίας έγιναν απειλή για την Εθνική Ανδρών, με τους παίκτες του Τζανμάρκο Ποτζέκο να έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας, να βγάζουν πολλά ελεύθερα μακρινά σουτ και να μένουν κοντά στο σκορ χάρη στις δεύτερες ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 36-32. Το +4 της ανάπαυλας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ασταμάτητο Γιάννη, ο οποίος είχε 14 πόντους με 7/10 σουτ και 4 ριμπάουντ.

Άμυνα και Γιάννης

Η Ιταλία πίεσε όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκεί, σκοράροντας εννιά συνεχόμενους πόντους για την Εθνική που προηγήθηκε με 48-41 στα 3:50 για το τέλος της τρίτης περιόδου! Μάλιστα, ο Θανάσης σκόραρε από κοντά και στη συνέχεια έβγαλε την άμυνα, πανηγυρίζοντας έξαλλα προς την κερκίδα! O Ντόρσεϊ από τη γραμμή των βολών ανέβασε τη διαφορά στο +11 (52-41, 27’) για την ελληνική ομάδα που ισορρόπησε την μάχη των ριμπάουντ, έβαλε περισσότερη σκληράδα στις προσωπικές μονομαχίες και με τον Γιάννη να την κρατάει στα δύσκολα, βρήκε τον τρόπο να απομακρυνθεί λίγο περισσότερο από τους Ιταλούς.

Ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετώπισε και των προσαρμογών που χρειάστηκε, η Ελλάδα είχε δεχθεί μόλις 53 πόντους στα μέσα της τέταρτης περιόδου, αφήνοντας τους Ιταλούς στο 34% εντός πεδιάς και δείχνοντας χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, οι Ιταλοί έκαναν την ύστατη προσπάθεια, με τον Φοντέκιο να σκοράρει για πρώτη φορά στο ματς, μειώνοντας σε 66-60 στα 3:55 για το τέλος! Και εκεί που η Ιταλία απειλούσε, ο Θανάσης πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 71-61 στο 38'!

Τελικά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 75-66, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο τουρνουά!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... στηρίχθηκε στην άμυνά της και είχε τις «απαντήσεις» στο αργό τέμπο που ήθελε να δώσει η Ιταλία. Ναι μεν η Ελλάδα δεν είχε αιφνιδιασμούς αλλά χάρη στην άμυνά της μπόρεσε να ελέγξει το παιχνίδι υποχρεώνοντας την «σκουάντρα ατζούρα» σε 20 άστοχα τρίποντα (7/27) και μόλις 35% στα συνολικά εντός παιδιάς (23/65).

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιάννης Αντετοκούνμπο! Στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ τα έκανε όλα να φαίνονται πολύ εύκολα έχοντας στο σύνολο 31 πόντους με 14/20 δίποντα και 3/4 βολές, προσθέτοντας στην στατιστική του 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 5 λάθη.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Κώστας Παπανικολάου για την τρομερή του άμυνα, ο Θανάσης για την ενέργεια και ένα κρίσιμο τρίποντο, αλλά και ο Τολιόπουλος για τις σημαντικές βοήθειες που πρόσφερε ξεκουράζοντας παράλληλα τον Κώστα Σλούκα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σιμόνε Φοντέκιο. Ο ηγέτης της Ιταλίας εγκλωβίστηκε από την ελληνική άμυνα με αποτέλεσμα να τελειώσει το ματς με μόλις 4 πόντους έχοντας 1/11 εντός παιδιάς!

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... στο πρώτο ημίχρονο ο Νίκολο Μέλι ήταν εκείνος που κρατούσε την ομάδα του μέσα στο ματς. Έκτοτε τον πήρε και εκείνος η κάτω βόλτα!

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πάθος, η ενέργεια και η αποφασιστικότητα των διεθνών μας. Μα περισσότερο το πανέμορφο πανό των Ελλήνων για τον «μαχητή» Ακίλε Πολονάρα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα είχε μεγάλο θέμα στα ριμπάουντ, δίνοντας στην Ιταλία 8 επιθετικά ενώ η «γαλανόλευκη» δεν είχε κανένα.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66.

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Tyler DORSEY * 27:46 6 1/7 14% 1/3 33% 0/4 0% 4/5 80% 0 5 5 2 1 1 3 5 5 5 Giannoulis LARENTZAKIS 12:56 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 3 -1 2 7 Vasileios TOLIOPOULOS 17:39 8 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 0 1 1 3 3 1 9 11 10 Kostas SLOUKAS * 25:29 9 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 1/2 50% 0 0 0 4 4 1 1 8 11 16 Panagiotis KALAITZAKIS 09:54 0 0/1 0% 0/1 0% 0 0 0 1 1 5 0 19 Kostas PAPANIKOLAOU * 28:21 3 1/2 50% 1/2 50% 0 6 6 2 1 1 8 8 20 Dimitrios KATSIVELIS 00:34 0 0 0 0 1 -2 -1 22 Alexandros SAMODUROV 00:00 34 Giannis ANTETOKOUNMPO * 29:02 31 14/20 70% 14/20 70% 3/4 75% 1 6 7 2 2 5 1 -3 29 37 Kostas ANTETOKOUNMPO 11:44 0 0 2 2 4 1 1 1 9 3 43 Thanasis ANTETOKOUNMPO 13:46 6 2/5 40% 1/4 25% 1/1 100% 1/2 50% 2 1 3 3 2 1 1 10 5 44 Konstantinos MITOGLOU * 22:49 9 2/5 40% 2/3 67% 0/2 0% 5/6 83% 0 4 4 2 2 1 6 12 Team/Coaches 1 3 4 1 TOTAL 200 75 27/52 52% 20/34 59% 7/18 39% 14/19 74% 4 27 31 13 22 16 8 4