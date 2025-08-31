Μία νίκη που έφερε τα πάνω - κάτω στο Group D' πέτυχε το Ισραήλ, που με ένα ντεμαράζ στην τελευταία περίοδο υπέταξε τη Γαλλία (82-69) στην 3η αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Το δίδυμο Άβντιγια και Μάνταρ βρέθηκε σε τρομερό απόγευμα και το Ισραήλ επικράτησε της Γαλλίας στην 3η αγωνιστική του Group D' του EuroBasket, φέρνοντας τα πάνω -κάτω. Οι δύο ομάδες πλέον έχουν το ίδιο ρεκόρ (2-1) με την πρώτη θέση και το πλασάρισμα στον όμιλο να είναι πλέον ορθάνοιχτο. Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος όμιλος στο Κατοβίτσε είναι αυτός με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική στη φάση των «16».

Ισραήλ - Γαλλία: Ο αγώνας

Το Ισραήλ απέδειξε πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους Γάλλους στο πρώτο ημίχρονο, με μπροστάρηδες τους Άβντιγια και Μάνταρ.

Οι Γάλλοι ξεκίνησαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν μέχρι και με διψήφια διαφορά μετά το καλάθι του Φρανσίσκο (10-20, 9΄). Αλλά σταδιακά το Ισραήλ επέστρεψε στο ματς. Με τον Μάνταρ να αναλαμβάνει ρόλο σκόρερ, οι Ισραηλινοί προσπέρασαν με 26-25 και το σφιχταγκάλιασμα συνεχίστηκε ως το ημίχρονο, μιας και οι «μπλε» σούταραν 3/13 από την περίμετρο.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Με τη διαφορά ότι οι Γάλλοι προσπάθησαν να κλέψουν μερικές μπάλες και να φύγουν στο τρανζίσιον. Ο Άβντιγια όμως έβρισκε τις απαντήσεις και όσο οι παίκτες του Φοτού δεν έβρισκαν το χέρι τους από το τρίποντο, τόσο οι Ισραηλινοί το πίστευαν περισσότερο. Δύο τέτοια βρήκαν ο Οκόμπο στο φινάλε της 3ης περιόδου για το 55-56.

Οι Ισραηλινοί δεν το έβαλαν κάτω. Επέστρεψαν ξανά από το -4, με ένα σερί του Άβντιγια για το 63-59 (32') και απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο με το τρίποντο του Μάνταρ. Οι γκαρντ της Γαλλίας συνέχισαν να αστοχούν και έτσι αναγκάστηκαν να ψάξουν ανατροπή στο τελευταίο τετράλεπτο από το -9 (72-63, 36').

Αυτήν τη φορά δεν υπήρχε κάποιος να τραβήξει τους Γάλλους στο σκοράρισμα, όπως ο Φρανσίσκο με τη Σλοβενία και ο σπουδαίος Άβντιγια συνέχισε το πάρτι που έφτασε ως το 78-63 (39'). Με επιμέρους 27-13 στην τελευταία περίοδο, σφραγίστηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μέχρι στιγμής στους ομίλους του EuroBasket.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Βρήκε τους δύο καλύτερους παίκτες της σε μεγάλη βραδιά και είδε τη Γαλλία να στέλνει τα τρίποντα στον... βρόντο.

Βρήκε τους δύο καλύτερους παίκτες της σε μεγάλη βραδιά και είδε τη Γαλλία να στέλνει τα τρίποντα στον... βρόντο. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ντένι Άβντιγια με 23 πόντους (4/6 2π., 3/4 3π.), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 λάθη.

Ο Ντένι Άβντιγια με 23 πόντους (4/6 2π., 3/4 3π.), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 λάθη. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γιαμ Μάνταρ και Ρόμαν Σόρκιν σκόραραν 17 και 12 αντίστοιχα, βάζοντας τη σφραγίδα στη νίκη των Ισραηλινών.

Γιαμ Μάνταρ και Ρόμαν Σόρκιν σκόραραν 17 και 12 αντίστοιχα, βάζοντας τη σφραγίδα στη νίκη των Ισραηλινών. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σιλβέν Φρανσίσκο με 2 πόντους και 1/8 εντός παιδιάς, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη.

Σιλβέν Φρανσίσκο με 2 πόντους και 1/8 εντός παιδιάς, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Προσπάθησε ο Έλι Οκόμπο με 13 πόντους (4/6 τρίποντα) και 5 ασίστ.

Προσπάθησε ο Έλι Οκόμπο με 13 πόντους (4/6 τρίποντα) και 5 ασίστ. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο Ντένι Άβντιγια κάνει τρομερές εμφανίσεις και οι φίλοι των Μπλέιζερς χαμογελούν ενόψει της σεζόν που έρχεται.

Ο Ντένι Άβντιγια κάνει τρομερές εμφανίσεις και οι φίλοι των Μπλέιζερς χαμογελούν ενόψει της σεζόν που έρχεται. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Φρανσίσκο, Ιφί, Λουαού Καμπαρό, Κορντινιέ και Μαλεντόν σούταραν 0/17 τρίποντα.

Israel FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Khadeen Carrington 12:26 4 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 4 2 0 0 0 -1 1 6 Itay Segev 06:46 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 8 Deni Avdija * 16:41 23 7/10 70% 4/6 67% 3/4 75% 6/9 67% 0 8 8 2 3 5 5 0 7 27 9 Roman Sorkin * 27:47 12 4/8 50% 4/6 67% 0/2 0% 4/4 100% 1 7 8 1 1 2 1 0 13 16 10 Bar Timor 23:08 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 12 1 11 Yam Madar * 24:22 17 7/15 47% 5/9 56% 2/6 33% 1/1 100% 0 4 4 3 4 1 2 0 16 17 12 Rafi Menco 11:12 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 2 15 Nimrod Levi * 22:13 2 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 4 35 Ethan Burg 11:17 5 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 3 0 0 0 5 41 Tomer Ginat 21:46 14 5/7 71% 4/5 80% 1/2 50% 3/7 43% 3 3 6 0 3 3 0 0 17 11 50 Yovel Zoosman * 12:22 3 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 99 Guy Palatin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 5 3 8 0 1 TOTAL 190 82 29/59 49% 22/40 55% 7/19 37% 17/25 68% 9 33 42 13 26 17 10 0