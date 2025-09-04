Eurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με το Ισραήλ
Η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει στην δραματική νίκη απέναντι στην Ισπανία με 90-86 και να κόψει πρώτη το νήμα του Γ' Ομίλου.
Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει στο πρώτο νοκ άουτ ματς για τη φάση των «16» το Ισραήλ που τερμάτισε αντίστοιχα στην 4η θέση του Δ' Ομίλου.
Η Εθνική μας ταξιδεύει την Παρασκευή (5/9) για την Ρίγα όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση του Eurobasket 2025 και βάσει του προγράμματος της FIBA θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ το μεσημέρι της Κυριακής (7/9, 12:00)
Η Φάση των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία - Σουηδία (12:00)
- Γερμανία - Πορτογαλία (15:15)
- Λιθουανία - Λετονία (18:30)
- Σερβία - Φινλανδία (21:45)
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Ελλάδα - Ισραήλ (12:00)
- Πολωνία - Βοσνία (15:15)
- Ιταλία - Σλοβενία (18:30)
- Γαλλία - Γεωργία (21:45)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.