Η Εθνική Ομάδα τερμάτισε στην 1η θέση στον Γ' Όμιλο του Eurobasket 2025 και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16». Πότε θα διεξαχθεί το ματς.

Η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει στην δραματική νίκη απέναντι στην Ισπανία με 90-86 και να κόψει πρώτη το νήμα του Γ' Ομίλου.

Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει στο πρώτο νοκ άουτ ματς για τη φάση των «16» το Ισραήλ που τερμάτισε αντίστοιχα στην 4η θέση του Δ' Ομίλου.

Η Εθνική μας ταξιδεύει την Παρασκευή (5/9) για την Ρίγα όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση του Eurobasket 2025 και βάσει του προγράμματος της FIBA θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ το μεσημέρι της Κυριακής (7/9, 12:00)

Η Φάση των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία (12:00)

Γερμανία - Πορτογαλία (15:15)

Λιθουανία - Λετονία (18:30)

Σερβία - Φινλανδία (21:45)

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου