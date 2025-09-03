Eurobasket 2025, Εσθονία - Πορτογαλία 65-68: Portu-goal πρόκρισης (vid)
Σε ένα ματς-θριλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Πορτογαλία με κρίσιμες βολές του Λισμπόα επικράτησε με 68-65 της Εσθονίας και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Eurobasket 2025.
Oι Ίβηρες είχαν σε μεγάλη βραδιά τους Λισμπόα με 17 πόντους και κρίσιμες βολές, Κιετά με 15 πόντους και Κειρόζ με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κόνοντσουκ είχε 20 πόντους και 17 ο Κουλαμάε.
PORTUGAL ADVANCE TO THE #EUROBASKET ROUND OF 16! ♥️🇵🇹 pic.twitter.com/fO0prj6ixi— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Το ματς
Οι δύο ομάδες πάλευαν για να ξεφύγουν στο σκορ αλλά καμιά από τις δύο δεν το κατάφερε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ντρελ έκανε το 30-25 για την Εσθονία στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ενω ο Τρανάντε Γουίλιαμς μείωσε για την Πορτογαλία για το 30-27 στο 19'.
Ο Κόνοντσουκ έγραψε το 54-39 στο 26', αλλά οι Πορτογάλοι αντέδρασαν με τον Κειρόζ για το 45-45 στο 29'. Ο Γουίλιαμς σκόραρε για το 53-58 στο 35'. Ο Βεντούρα έκανε το 56-61, τρία λέπτά πριν το τέλος. Mε το καλάθι του Κόνοντσουκ οι Εσθονοί πέρασαν μπροστά, όμως ο Λισμπόα ισοφάρισε σε 64-64 στο 39'. Ο Λίσμποα με δύο βολές έκανε το 65-66. Ο ίδιος με δύο βολές στα 5 δευτερόλεπτα έκανε το 65-68 και η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε την ψυχραιμία να βάλει τις βολές στο τέλος.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λισμπόα με 17 πόντους και κρίσιμες βολές.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Κιετά με 15 πόντους και Κειρόζ με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ραιέστε με 0 πόντους και 0/3 σουτ.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κόνοντσουκ σταμάτησε στους 20 πόντους.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς ήταν θρίλερ.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το χαμηλό σκορ στο ματς.
