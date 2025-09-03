Η Πορτογαλία με κορυφαίους Λισμπόα-Κιετά-Κειρόζ πήρε το θρίλερ με την Εσθονία με 68-65 μαζί με την πρόκριση για τους 16.

Σε ένα ματς-θριλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Πορτογαλία με κρίσιμες βολές του Λισμπόα επικράτησε με 68-65 της Εσθονίας και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Eurobasket 2025.

Oι Ίβηρες είχαν σε μεγάλη βραδιά τους Λισμπόα με 17 πόντους και κρίσιμες βολές, Κιετά με 15 πόντους και Κειρόζ με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κόνοντσουκ είχε 20 πόντους και 17 ο Κουλαμάε.

PORTUGAL ADVANCE TO THE #EUROBASKET ROUND OF 16! ♥️🇵🇹 pic.twitter.com/fO0prj6ixi — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Το ματς

Οι δύο ομάδες πάλευαν για να ξεφύγουν στο σκορ αλλά καμιά από τις δύο δεν το κατάφερε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ντρελ έκανε το 30-25 για την Εσθονία στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ενω ο Τρανάντε Γουίλιαμς μείωσε για την Πορτογαλία για το 30-27 στο 19'.

Ο Κόνοντσουκ έγραψε το 54-39 στο 26', αλλά οι Πορτογάλοι αντέδρασαν με τον Κειρόζ για το 45-45 στο 29'. Ο Γουίλιαμς σκόραρε για το 53-58 στο 35'. Ο Βεντούρα έκανε το 56-61, τρία λέπτά πριν το τέλος. Mε το καλάθι του Κόνοντσουκ οι Εσθονοί πέρασαν μπροστά, όμως ο Λισμπόα ισοφάρισε σε 64-64 στο 39'. Ο Λίσμποα με δύο βολές έκανε το 65-66. Ο ίδιος με δύο βολές στα 5 δευτερόλεπτα έκανε το 65-68 και η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση.