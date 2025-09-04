Η Ελλάδα πήρε τη ματσάρα με την Ισπανία, επικρατώντας με 86-90 και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16» του EuroBasket 2025, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Ισπανούς!

Η Ελλάδα άφησε την Ισπανία εκτός της φάσης των «16» στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με 86-90 και τερματίζοντας στην κορυφή του Γ' ομίλου!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προηγήθηκε ακόμα και με 15 πόντους, άντεξε στο comeback των Ισπανών και πλέον θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο πρώτο νοκ άουτ στη Ρίγα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκαναν ματσάρα, σφραγίζοντας τον θρίαμβο της Εθνικής! Τέλος εποχής για τη «ρόχα» μετά από 11 συνεχείς παρουσίες σε ημιτελικούς EuroBasket, στο τελευταίο ματς του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο των Ισπανών.

Ισπανία-Ελλάδα: Το ματς

Η επιλογή του Κατσίβελη στην πεντάδα είχε ξεκάθαρα αμυντικό χαρακτήρα και σχετιζόταν με την πίεση που ήθελε να ασκήσει ο Σπανούλης από νωρίς στον άπειρο αλλά ταλαντούχο Ισπανό πόιντ γκαρντ, Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Η Εθνική παρατάχθηκε απέναντι στην Ισπανία με τρεις κοντούς, τον Παπανικολάου στο «4» και τον Γιάννη στο «5». Οι Ίβηρες ντούμπλαραν αμέσως τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο η Ελλάδα έκανε φανταστικό πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ντόρσεϊ σκόραρε το ένα τρίποντο μετά το άλλο, διαμορφώνοντας το 14-27 στα πρώτα 6,5 λεπτά!

Η ελληνική ομάδα συνέχισε να σκοράρει από την περιφέρεια, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ξεκίνημα και κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το υπέρ της 20-31. Έδειξε ψυχραιμία, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα απέναντι στη «ρόχα», η οποία φαινόταν να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Σε αυτό το διάστημα, η Εθνική είχε 11/14 σουτ (3/4 δίποντα, 8/10 τρίποντα) και εννιά ασίστ για μόλις τρία λάθη, με τον Ντόρσεϊ να γεμίζει τη στατιστική του με 14 πόντους (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα). Και όλα αυτά, με τον Γιάννη σε ρόλο facilitator, έχοντας ήδη τέσσερις ασίστ και μόνο μία προσπάθεια (2 πόντοι, 1/1 δίποντο)!

Στη συνέχεια, η διαφορά έφτασε στο +15 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο (20-35, 11’), ωστόσο η Ισπανία αντέδρασε. Η άμυνα της Εθνικής έδωσε εύκολα σουτ, όπως αυτά του Αροστέγκι (33-38), όμως η επιθετική αφύπνιση του Γιάννη στη δεύτερη περίοδο και τα 3,5 λεπτά που η Εθνική δεν δέχθηκε πόντο, έδωσαν και πάλι… αέρα στην ομάδα του Σπανούλη.

Ο Giannis πέτυχε 9 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και η Ελλάδα προηγήθηκε με 35-50 στο πρώτο ημίχρονο, σουτάροντας 9/15 δίποντα και 9/14 τρίποντα! Πάντως, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στο 22’, ενώ οι Ισπανοί επέστρεψαν κάνοντας σερί 9-0 για το 44-50 με τον Γιούστα. Το μομέντουμ ήταν με τους Ίβηρες και ο Πραντίγια μείωσε σε 52-56, υποχρεώνοντας τον Σπανούλη να καλέσει timeout.

Η Εθνική έπαιξε κάκιστη άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο και η «ρόχα» το εκμεταλλεύτηκε, παίζοντας με πείσμα και ταχύτητα. Ο Ντόρσεϊ δήλωσε ξανά παρών, σκοράροντας μεγάλο τρίποντο για το 54-64 στο 28’, αλλά η Ισπανία δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να ξεφύγει στο σκορ, μειώνοντας σε 63-68 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στη συνέχεια ο Σεν-Σουπερί έφερε το ματς στα ίσα (71-71) ενώ ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έδωσε το προβάδισμα στην Ισπανία, κάνοντας το 73-72 στο 32’! Οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με τον Αντετοκούνμπο να σημειώνει συνεχόμενα καλάθια για το 84-86 της Ελλάδας στο 38' Η Ισπανία πίεσε όμως η Εθνική άντεξε ως το τέλος, επικρατώντας με 86-90.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ... στο τέλος έβγαλε σημαντικές άμυνες και ήταν ψύχραιμη από τη γραμμή των βολών.

... στο τέλος έβγαλε σημαντικές άμυνες και ήταν ψύχραιμη από τη γραμμή των βολών. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ... Γιάννης Αντετοκούνμπο που σταμάτησε στους 25 με 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

... Γιάννης Αντετοκούνμπο που σταμάτησε στους 25 με 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ... Ντόρσεϊ με 22 πόντους, Σλούκας με 12 και Παπανικολάου με 11.

... Ντόρσεϊ με 22 πόντους, Σλούκας με 12 και Παπανικολάου με 11. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο. .. Ντάριο Μπριθουέλα που έμεινε άποντος.

.. Ντάριο Μπριθουέλα που έμεινε άποντος. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ... το πάλεψε ο Πραντίγια με 14 πόντους.

... το πάλεψε ο Πραντίγια με 14 πόντους. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ... που η Ελλάδα δεν τα παράτησε παρότι το πράγμα πήγε να στραβώσει.

... που η Ελλάδα δεν τα παράτησε παρότι το πράγμα πήγε να στραβώσει. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πώς έχασε το διψήφιο προβάδισμα η Εθνική μας.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90.

Spain FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Josep Puerto 05:54 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 -2 0 -2 3 4 Sergio de Larrea * 25:44 6 3/8 38% 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 1 5 6 1 1 3 9 0 9 4 5 Jaime Pradilla * 17:45 14 5/7 71% 3/4 75% 2/3 67% 2/2 100% 3 1 4 2 4 2 5 0 5 16 6 Mario Saint-Supery 17:22 13 4/9 44% 3/7 43% 1/2 50% 4/4 100% 1 1 2 3 1 1 -11 0 -11 13 7 Xabi Lopez-Arostegui 20:50 12 4/5 80% 1/1 100% 3/4 75% 1/3 33% 0 6 6 1 1 1 2 0 2 15 8 Santi Aldama * 29:16 12 2/11 18% 1/4 25% 1/7 14% 7/10 70% 1 7 8 1 2 2 1 0 1 8 14 Dario Brizuela 10:26 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 2 -10 0 -10 -2 22 Willy Hernangomez 14:55 6 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 2/6 33% 1 2 3 0 0 0 -12 0 -12 2 41 Santi Yusta * 11:23 9 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 2/5 40% 1 1 2 0 0 0 8 0 8 7 44 Juancho Hernangomez 16:47 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33% 0/3 0% 1 1 2 0 2 1 -1 0 -1 4 77 Joel Parra * 27:30 7 2/5 40% 2/3 67% 0/2 0% 3/4 75% 3 0 3 2 1 1 1 0 1 9 0 Yankuba Sima 02:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200 86 28/63 44% 19/35 54% 9/28 32% 21/37 57% 12 23 35 18 20 7 4 4