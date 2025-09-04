EuroBasket 2025, Πολωνία - Βέλγιο 69-70: Την «ξέρανε» με clutch Λεκόμπτ

Σπύρος Μαρκεζίνης
Το αποκλεισμένο Βέλγιο μπόρεσε να πάρει τη νίκη στο... θρίλερ με την Πολωνία επικρατώντας με 70-69, στο φινάλε των ομίλων του EuroBasket 2025.

Μπορεί το Βέλγιο να μην είχε να κερδίσει κάτι αφού είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια του EuroBasket 2025, ωστόσο το παιχνίδι με την Πολωνία εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι. Τελικά το Βέλγιο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 70-69 ύστερα από θρίλερ!

Από την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ομάδες φάνηκαν να κινούνται με τον ίδιο ρυθμό, με την Πολωνία να είναι εκείνη που πήρε το προβάδισμα στο τέλος του δεκαλέπτου με τον Λόιντ να κάνει το 17-16.

Με την εικόνα να παιχνιδιού να μην αλλάζει, το Βέλγιο ήταν εκείνο που πήρε τελικά το προβάδισμα, πηγαίνοντας μάλιστα στα αποδυτήρια στο +6 αφού ο πίνακας έδειχνε 39-33.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, το Βέλγιο κατάφερε να φτάσει ακόμα και στο +12 αλλά η Πολωνία βρήκε τα πατήματά της, εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά για το 58-58, σκορ με το οποίο οι δυο αντίπαλοι μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.Ο Λεκόμτ κατάφερε με δίποντο στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα να κάνει το 70-69 και να χαρίσει στη Βέλγιο τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-39, 58-58, 69-70

BelgiumFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Emmanuel LECOMTE *27:57198/1362%5/863%3/560%/%14-1110
8Jean-Marc MWEMA *24:2162/450%1/1100%1/333%1/250%445411013
10Hans VANWIJN *29:38103/933%1/425%2/540%2/2100%1673111-514
11Loic SCHWARTZ *22:0541/425%/%1/425%1/250%332312-86
16Kevin TUMBA20:5341/1100%1/1100%/%2/2100%246411310
19Ismael BAKO *18:5761/333%1/333%/%4/667%42613112-411
24Andy VAN VLIET10:3293/560%/%3/560%/%332810
29Siebe LEDEGEN23:2782/729%1/425%1/333%3/475%12323178
34Niels VAN DEN EYNDE11:4242/540%2/450%0/10%/%111133
36Joppe MENNES10:1000/40%0/30%0/10%0/20%11322-7-4
41Godwin TSHIMANGA00:00/%/%/%/%
44Mamadou GUISSE00:180/%/%/%/%-10
Team/Coaches1124
TOTAL2007023/5542%12/2843%11/2741%13/2065%10253517241446

PolandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Andrzej PLUTA *24:5552/540%1/250%1/333%/%631-87
2Aleksander BALCEROWSKI *16:07104/757%4/667%0/10%2/2100%55421-611
3Michal SOKOLOWSKI *31:23123/1127%2/633%1/520%5/771%123131-57
8Jordan LOYD *31:1573/1127%3/650%0/50%1/250%33131223
9Mateusz PONITKA *31:57163/933%2/367%1/617%9/1182%369545117
10Szymon ZAPALA00:00/%/%/%/%
11Aleksander DZIEWA00:00/%/%/%/%
12Tomasz GIELO03:480/%/%/%/%-10
15Kamil LACZYNSKI16:1621/333%1/1100%0/20%/%1131114
17Dominik OLEJNICZAK26:07125/771%5/771%/%2/2100%4483312524
23Michal MICHALAK10:5052/729%1/425%1/333%/%3341-42
28Przemyslaw ZOLNIEREWICZ07:220/%/%/%/%100
Team/Coaches2353
TOTAL2006923/6038%19/3554%4/2516%19/2479%13243719261352

@Photo credits: fiba.basketball
     

