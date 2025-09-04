Μπορεί το Βέλγιο να μην είχε να κερδίσει κάτι αφού είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια του EuroBasket 2025, ωστόσο το παιχνίδι με την Πολωνία εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι. Τελικά το Βέλγιο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 70-69 ύστερα από θρίλερ!
Από την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ομάδες φάνηκαν να κινούνται με τον ίδιο ρυθμό, με την Πολωνία να είναι εκείνη που πήρε το προβάδισμα στο τέλος του δεκαλέπτου με τον Λόιντ να κάνει το 17-16.
Με την εικόνα να παιχνιδιού να μην αλλάζει, το Βέλγιο ήταν εκείνο που πήρε τελικά το προβάδισμα, πηγαίνοντας μάλιστα στα αποδυτήρια στο +6 αφού ο πίνακας έδειχνε 39-33.
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, το Βέλγιο κατάφερε να φτάσει ακόμα και στο +12 αλλά η Πολωνία βρήκε τα πατήματά της, εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά για το 58-58, σκορ με το οποίο οι δυο αντίπαλοι μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.Ο Λεκόμτ κατάφερε με δίποντο στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα να κάνει το 70-69 και να χαρίσει στη Βέλγιο τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-39, 58-58, 69-70
|Belgium
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|Emmanuel LECOMTE *
|27:57
|19
|8/13
|62%
|5/8
|63%
|3/5
|60%
|/
|%
|1
|4
|-11
|10
|8
|Jean-Marc MWEMA *
|24:21
|6
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|4
|4
|5
|4
|1
|10
|13
|10
|Hans VANWIJN *
|29:38
|10
|3/9
|33%
|1/4
|25%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|1
|6
|7
|3
|1
|1
|1
|-5
|14
|11
|Loic SCHWARTZ *
|22:05
|4
|1/4
|25%
|/
|%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|3
|3
|2
|3
|1
|2
|-8
|6
|16
|Kevin TUMBA
|20:53
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|/
|%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|4
|1
|1
|3
|10
|19
|Ismael BAKO *
|18:57
|6
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|/
|%
|4/6
|67%
|4
|2
|6
|1
|3
|1
|1
|2
|-4
|11
|24
|Andy VAN VLIET
|10:32
|9
|3/5
|60%
|/
|%
|3/5
|60%
|/
|%
|3
|3
|2
|8
|10
|29
|Siebe LEDEGEN
|23:27
|8
|2/7
|29%
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|7
|8
|34
|Niels VAN DEN EYNDE
|11:42
|4
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|/
|%
|1
|1
|1
|13
|3
|36
|Joppe MENNES
|10:10
|0
|0/4
|0%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|3
|2
|2
|-7
|-4
|41
|Godwin TSHIMANGA
|00:00
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|44
|Mamadou GUISSE
|00:18
|0
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|-1
|0
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|4
|TOTAL
|200
|70
|23/55
|42%
|12/28
|43%
|11/27
|41%
|13/20
|65%
|10
|25
|35
|17
|24
|14
|4
|6
|Poland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Andrzej PLUTA *
|24:55
|5
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|/
|%
|6
|3
|1
|-8
|7
|2
|Aleksander BALCEROWSKI *
|16:07
|10
|4/7
|57%
|4/6
|67%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|5
|5
|4
|2
|1
|-6
|11
|3
|Michal SOKOLOWSKI *
|31:23
|12
|3/11
|27%
|2/6
|33%
|1/5
|20%
|5/7
|71%
|1
|2
|3
|1
|3
|1
|-5
|7
|8
|Jordan LOYD *
|31:15
|7
|3/11
|27%
|3/6
|50%
|0/5
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|1
|3
|1
|2
|2
|3
|9
|Mateusz PONITKA *
|31:57
|16
|3/9
|33%
|2/3
|67%
|1/6
|17%
|9/11
|82%
|3
|6
|9
|5
|4
|5
|1
|17
|10
|Szymon ZAPALA
|00:00
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|11
|Aleksander DZIEWA
|00:00
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|12
|Tomasz GIELO
|03:48
|0
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|-1
|0
|15
|Kamil LACZYNSKI
|16:16
|2
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|/
|%
|1
|1
|3
|1
|11
|4
|17
|Dominik OLEJNICZAK
|26:07
|12
|5/7
|71%
|5/7
|71%
|/
|%
|2/2
|100%
|4
|4
|8
|3
|3
|1
|2
|5
|24
|23
|Michal MICHALAK
|10:50
|5
|2/7
|29%
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|/
|%
|3
|3
|4
|1
|-4
|2
|28
|Przemyslaw ZOLNIEREWICZ
|07:22
|0
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|/
|%
|1
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|3
|TOTAL
|200
|69
|23/60
|38%
|19/35
|54%
|4/25
|16%
|19/24
|79%
|13
|24
|37
|19
|26
|13
|5
|2
