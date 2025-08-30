Το Βέλγιο τα χρειάστηκε, αλλά επικράτησε της Ισλανδία με 71-64 και έτσι πήρε την πρώτη του νίκη στο Εurobasket 2025.

Ισλανδία και Βέλγιο πάλεψαν για την πρώτη τους νίκη στο Eurobasket 2025 και τελικά οι πρώτοι κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική νίκη με 71-64 που άυξησε τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση

Από την πλευρά των Βέλγων ο Λεκόμτ είχε και ο Μουεμά πρόσθεσε. Από την άλλη πλευρά ο Χλίνασον ήταν ο κορυφαίος με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους 13 σταμάτησε ο Φρίντρικσον.

Το ματς

Το παιχνίδι ήταν πολύ αμφίρροπο από το ημίχρονο στο οποίο οι Ισλανδοί προηγήθηκαν με 36-32, με τον Τούμπα να διαμορφώνει το σκορ. Με το τρίποντο του Χλίνασον η Ισλανδία ξέφυγε με 49-43, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Μπακό μείωσε σε 62-59 με δύο βολές σε ένα ματς που συνέχισε να είναι θρίλερ. Οι δύο ομάδες μπορεί να μην μάγευαν επιθετικά ωστόσο το ματς ήταν για γερά νεύρα. Με τις δύο βολές του Σβαρτς το Βέλγιο πέρασε μπροστά, ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Λεκόμτ σκόραρε για το 62-65 στα 17 δευτερόλεπτα. O Λεκόμτ πέτυχε δύο βολές και κλείδωσε τη νίκη των Βέλγων.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... το Βέλγιο ήταν ψύχραιμο στις βολές στο τέλος, κάτι που το οδήγησε στη νίκη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λεκόμτ παρόλο που είχε 5/19 σουτ, έβαλε τις κρίσιμες βολές και τελείωσε με 16 πόντους και 6 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μουεμά με 13 πόντους και ο Μπακό με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Πάλσον με 2/9 σουτ και 6 πόντους. Δεν βοήθησε καθόλου.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Χλίνασον με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γεγονός πως το ματς ήταν... θρίλερ μέχρι το τέλος.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το χαμηλό σκορ και η δυσκολία των ομάδων στον επιθετικό.

Iceland FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Aegir Steinarsson 17:15 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 2 2 0 2 0 0 5 5 Hilmar Henningsson * 13:55 2 1/6 17% 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 0 0 -14 0 6 Jon Axel Gudmundsson 24:05 7 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 2 2 4 5 4 4 1 0 10 10 10 Elvar Fridriksson * 31:41 13 4/14 29% 4/9 44% 0/5 0% 5/5 100% 1 2 3 3 2 3 0 0 -8 11 12 Almar Orri Atlason 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14 Kari Jonsson 02:14 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 15 Kristinn Palsson * 30:23 6 2/9 22% 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 7 8 1 4 1 1 0 -15 8 29 Martin Hermannsson * 29:23 12 6/12 50% 6/11 55% 0/1 0% 0/2 0% 4 4 8 5 2 0 0 0 -8 14 32 Orri Gunnarsson 00:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Tryggvi Hlinason * 39:02 20 7/10 70% 7/10 70% 0/0 0% 6/8 75% 2 8 10 1 2 1 2 0 5 32 66 Styrmir Thrastarson 11:40 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 77 Sigtryggur Bjornsson 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% Team/Coaches 1 4 5 1 TOTAL 200 64 23/59 39% 20/37 54% 3/22 14% 15/21 71% 7 32 39 19 22 13 7 6