Ισλανδία - Βέλγιο 64-71: «Θρίλερ» που κρίθηκε με τις βολές (vid)

Επιμέλεια: Νίκος Καρφής

Το Βέλγιο τα χρειάστηκε, αλλά επικράτησε της Ισλανδία με 71-64 και έτσι πήρε την πρώτη του νίκη στο Εurobasket 2025.

Ισλανδία και Βέλγιο πάλεψαν για την πρώτη τους νίκη στο Eurobasket 2025 και τελικά οι πρώτοι κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική νίκη με 71-64 που άυξησε τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση

Από την πλευρά των Βέλγων ο Λεκόμτ είχε και ο Μουεμά πρόσθεσε. Από την άλλη πλευρά ο Χλίνασον ήταν ο κορυφαίος με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους 13 σταμάτησε ο Φρίντρικσον.

Το ματς

Το παιχνίδι ήταν πολύ αμφίρροπο από το ημίχρονο στο οποίο οι Ισλανδοί προηγήθηκαν με 36-32, με τον Τούμπα να διαμορφώνει το σκορ. Με το τρίποντο του Χλίνασον η Ισλανδία ξέφυγε με 49-43, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Μπακό μείωσε σε 62-59 με δύο βολές σε ένα ματς που συνέχισε να είναι θρίλερ. Οι δύο ομάδες μπορεί να μην μάγευαν επιθετικά ωστόσο το ματς ήταν για γερά νεύρα. Με τις δύο βολές του Σβαρτς το Βέλγιο πέρασε μπροστά, ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Λεκόμτ σκόραρε για το 62-65 στα 17 δευτερόλεπτα. O Λεκόμτ πέτυχε δύο βολές και κλείδωσε τη νίκη των Βέλγων.

 

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... το Βέλγιο ήταν ψύχραιμο στις βολές στο τέλος, κάτι που το οδήγησε στη νίκη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λεκόμτ παρόλο που είχε 5/19 σουτ, έβαλε τις κρίσιμες βολές και τελείωσε με 16 πόντους και 6 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μουεμά με 13 πόντους και ο Μπακό με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Πάλσον με 2/9 σουτ και 6 πόντους. Δεν βοήθησε καθόλου.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Χλίνασον με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γεγονός πως το ματς ήταν... θρίλερ μέχρι το τέλος.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το χαμηλό σκορ και η δυσκολία των ομάδων στον επιθετικό.

IcelandFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Aegir Steinarsson17:1510/10%0/10%0/00%1/250%112202005
5Hilmar Henningsson *13:5521/617%1/250%0/40%0/00%22411000-140
6Jon Axel Gudmundsson24:0572/540%1/1100%1/425%2/2100%224544101010
10Elvar Fridriksson *31:41134/1429%4/944%0/50%5/5100%12332300-811
12Almar Orri Atlason00:0000/00%0/00%0/00%0/00%
14Kari Jonsson02:1421/1100%1/1100%0/00%0/00%1120000032
15Kristinn Palsson *30:2362/922%0/20%2/729%0/00%17814110-158
29Martin Hermannsson *29:23126/1250%6/1155%0/10%0/20%44852000-814
32Orri Gunnarsson00:2200/00%0/00%0/00%0/00%000000000
34Tryggvi Hlinason *39:02207/1070%7/1070%0/00%6/875%281012120532
66Styrmir Thrastarson11:4010/10%0/00%0/10%1/250%033110001
77Sigtryggur Bjornsson00:0000/00%0/00%0/00%0/00%
Team/Coaches1451
TOTAL2006423/5939%20/3754%3/2214%15/2171%7323919221376
BelgiumFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Emmanuel Lecomte *31:01165/1926%5/1533%0/40%6/6100%134611001312
8Jean-Marc Mwema *30:42135/956%2/2100%3/743%0/00%336141101310
12Hans Vanwijn *28:5684/944%4/757%0/20%0/00%46102511111611
14Loic Schwartz *28:5840/50%0/40%0/10%4/667%11223100122
16Kevin Tumba08:2210/00%0/00%0/00%1/250%12300000-8-2
17Ismael Bako *27:02104/850%4/850%0/00%2/367%25714100414
19Andy Van Vliet15:0383/650%1/1100%2/540%0/00%15612100811
34Siebe Ledegen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
36Niels Van Den Eynde11:5673/650%2/450%1/250%0/00%11231100-55
41Joppe Mennes14:1942/2100%2/2100%0/00%0/00%2022120018
44Godwin Tshimanga00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
45Mamadou Guisse03:4100/40%0/30%0/10%0/00%30310100-4-2
Team/Coaches3252
TOTAL2007126/6838%20/4643%6/2227%13/1776%12314315231273
     

