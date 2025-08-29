Η Σερβία δεν μόχθησε και κατάφερε να επικρατήσει άνετα της Πορτογαλίας με 69-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Κορυφαίος για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ο συνήθης... ύποπτος, Νίκολα Γιόκιτς με double double 23 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ σε 22'37" που έμεινε στο παρκέ. Εξαιρετικό ματς και από τον Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Νεμίας Κετά έμεινε μακριά από τις καλές του εμφανίσεις, ειδικά μετά τη μεγαλιώδη παρουσία κόντρα στην Τσεχία με 31 πόντους στην πρεμιέρα, σημειώνοντας μόλις 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20'25" λεπτά συμμετοχής.

Πορτογαλία - Σερβία: Το ματς

Ανταγωνιστικά ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Ντιόγκο Μπρίτο και Νίκολα Γιόβιτς να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ομάδων τους μέχρι το τέταρτο λεπτό του ματς για το 9-9. Σε εκείνο το χρονικό σημείο είχε λάβει χώρα και η αποβολή του Φιλίπ Πετρούσεφ ύστερα από χτύπημα στον Μπρίτο σε ανύποπτο χρόνο. Χέρι-χέρι συνέχισαν οι δύο ομάδες με τον Τρίσταν Βούκσεβιτς να ανεβάζει ρυθμό για να βάλει τους Σέρβους σε θέση οδηγού (14-19).

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βάνια Μαρίνκοβιτς έδωσαν προβάδισμα 9 πόντων στην ομάδα του κόουτς Πέσιτς (19-28), ωστόσο οι Μπρίτο και Αμαράντε συνέχισαν κρατώντας την Πορτογαλία σε απόσταση... αναπνοής (29-30). Έξι σερί πόντοι από τον Νίκολα Γιόκιτς στο φινάλε του ημιχρόνου έβαλαν τη Σερβία στο +10 (33-43).

Μετά την ανάπαυλα, ο «Τζόκερ» με 7 δικούς του πόντους εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (35-50). Με τον Βεντούρα οι Πορτογάλοι προσπάθησαν να μειώσουν, όμως ο Γιόκιτς καλά... κρατούσε διατηρώντας το προβάδισμα σε διψήφια επίπεδα (49-61).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64,69-80



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν τεράστια η διαφορά στα ριμπάουντ και στις ασίστ της Σερβίας. Δεν χρειάστηκε κόπος για να φανεί η ποιότητά της.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Γιόβιτς.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νίκολα Γιόκιτς κι εκεί σταματάει η λίστα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νεμίας Κετά που πρόσφερε μόλις 6 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Ντιόγκο Μπρίτο με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εμφάνιση του Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η φάση με το χτύπημα του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Μπρίτο που προκάλεσε και την αποβολή του.

Portugal FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Diogo Brito * 30:01 22 7/15 47% 3/8 38% 4/7 57% 4/4 100% 2 7 9 2 3 3 2 -12 24 2 Vlad Voytso 13:14 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% / 0% 1 1 -1 0 5 Travante Williams * 29:34 15 6/15 40% 3/4 75% 3/11 27% / 0% 4 4 2 3 1 5 1 -11 17 6 Francisco Amarante 11:08 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% / 0% 1 1 1 -3 5 9 Diogo Ventura 17:17 11 4/6 67% 1/1 100% 3/5 60% 0/1 0% 3 1 1 2 12 11 Miguel Queiroz * 22:09 2 1/4 25% 1/3 33% 0/1 0% / 0% 3 2 5 2 2 2 -10 4 13 Diogo Gameiro 05:46 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% / 0% 1 1 1 1 1 -9 -2 14 Daniel Relvao 18:17 2 1/6 17% 1/6 17% / 0% / 0% 3 4 7 4 -1 4