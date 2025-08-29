Η Σερβία δεν χρειάστηκε να κοπιάσει και με ευκολία έκανε το 2/2 στην δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025 νικώντας την Πορτογαλία με 69-80.
Κορυφαίος για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ο συνήθης... ύποπτος, Νίκολα Γιόκιτς με double double 23 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ σε 22'37" που έμεινε στο παρκέ. Εξαιρετικό ματς και από τον Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Νεμίας Κετά έμεινε μακριά από τις καλές του εμφανίσεις, ειδικά μετά τη μεγαλιώδη παρουσία κόντρα στην Τσεχία με 31 πόντους στην πρεμιέρα, σημειώνοντας μόλις 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20'25" λεπτά συμμετοχής.
Πορτογαλία - Σερβία: Το ματς
Ανταγωνιστικά ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Ντιόγκο Μπρίτο και Νίκολα Γιόβιτς να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ομάδων τους μέχρι το τέταρτο λεπτό του ματς για το 9-9. Σε εκείνο το χρονικό σημείο είχε λάβει χώρα και η αποβολή του Φιλίπ Πετρούσεφ ύστερα από χτύπημα στον Μπρίτο σε ανύποπτο χρόνο. Χέρι-χέρι συνέχισαν οι δύο ομάδες με τον Τρίσταν Βούκσεβιτς να ανεβάζει ρυθμό για να βάλει τους Σέρβους σε θέση οδηγού (14-19).
Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βάνια Μαρίνκοβιτς έδωσαν προβάδισμα 9 πόντων στην ομάδα του κόουτς Πέσιτς (19-28), ωστόσο οι Μπρίτο και Αμαράντε συνέχισαν κρατώντας την Πορτογαλία σε απόσταση... αναπνοής (29-30). Έξι σερί πόντοι από τον Νίκολα Γιόκιτς στο φινάλε του ημιχρόνου έβαλαν τη Σερβία στο +10 (33-43).
Μετά την ανάπαυλα, ο «Τζόκερ» με 7 δικούς του πόντους εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (35-50). Με τον Βεντούρα οι Πορτογάλοι προσπάθησαν να μειώσουν, όμως ο Γιόκιτς καλά... κρατούσε διατηρώντας το προβάδισμα σε διψήφια επίπεδα (49-61).
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64,69-80
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν τεράστια η διαφορά στα ριμπάουντ και στις ασίστ της Σερβίας. Δεν χρειάστηκε κόπος για να φανεί η ποιότητά της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Γιόβιτς.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νίκολα Γιόκιτς κι εκεί σταματάει η λίστα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νεμίας Κετά που πρόσφερε μόλις 6 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Ντιόγκο Μπρίτο με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εμφάνιση του Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η φάση με το χτύπημα του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Μπρίτο που προκάλεσε και την αποβολή του.
|Portugal
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Diogo Brito *
|30:01
|22
|7/15
|47%
|3/8
|38%
|4/7
|57%
|4/4
|100%
|2
|7
|9
|2
|3
|3
|2
|-12
|24
|2
|Vlad Voytso
|13:14
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|/
|0%
|1
|1
|-1
|0
|5
|Travante Williams *
|29:34
|15
|6/15
|40%
|3/4
|75%
|3/11
|27%
|/
|0%
|4
|4
|2
|3
|1
|5
|1
|-11
|17
|6
|Francisco Amarante
|11:08
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|/
|0%
|1
|1
|1
|-3
|5
|9
|Diogo Ventura
|17:17
|11
|4/6
|67%
|1/1
|100%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|3
|1
|1
|2
|12
|11
|Miguel Queiroz *
|22:09
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|/
|0%
|3
|2
|5
|2
|2
|2
|-10
|4
|13
|Diogo Gameiro
|05:46
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|/
|0%
|1
|1
|1
|1
|1
|-9
|-2
|14
|Daniel Relvao
|18:17
|2
|1/6
|17%
|1/6
|17%
|/
|0%
|/
|0%
|3
|4
|7
|4
|-1
|4
|Serbia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Filip Petrusev *
|04:12
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|/
|0%
|/
|0%
|1
|2
|1
|5
|5
|Nikola Jovic *
|30:54
|18
|6/6
|100%
|4/4
|100%
|2/2
|100%
|4/4
|100%
|6
|6
|1
|3
|3
|1
|14
|23
|7
|Bogdan Bogdanovic *
|14:51
|7
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|/
|0%
|1
|4
|5
|1
|3
|1
|11
|10
|9
|Vanja Marinkovic
|17:45
|6
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|3/3
|100%
|1
|1
|7
|5
|11
|Tristan Vukcevic
|19:36
|6
|1/6
|17%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|1
|4
|5
|2
|1
|1
|3
|9
|13
|Ognjen Dobric
|12:34
|6
|2/5
|40%
|/
|0%
|2/5
|40%
|/
|0%
|1
|2
|3
|1
|-4
|6
|15
|Nikola Jokic *
|22:37
|23
|8/10
|80%
|7/8
|88%
|1/2
|50%
|6/6
|100%
|3
|7
|10
|3
|1
|3
|2
|2
|12
|35
|22
|Vasilije Micic
|09:11
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|/
|0%
|3
|1
|9
|-1
|23
|Marko Guduric
|16:43
|1
|0/5
|0%
|0/1
|0%
|0/4
|0%
|1/1
|100%
|4
|1
|5
|3
|1
|2
|1
|0
|3
|24
|Stefan Jovic
|18:05
|2
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|/
|0%
|3
|3
|6
|2
|2
|7
|30
|Aleksa Avramovic *
|16:09
|5
|2/7
|29%
|1/3
|33%
|1/4
|25%
|/
|0%
|2
|1
|0
|2
|33
|Nikola Milutinov
|17:23
|4
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|/
|0%
|2/2
|100%
|4
|4
|1
|2
|-1
|5
|Team/Coaches
|3
|3
|TOTAL
|200
|80
|26/58
|45%
|18/33
|55%
|8/25
|32%
|20/20
|100%
|10
|34
|44
|23
|11
|15
|5
|3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.