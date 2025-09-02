Η Βοσνία κατέβαζε το ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά το άλλο και επικράτησε της Εθνικής με 77-80, σε ένα παιχνίδι με πολύ ξύλο και ένταση και πλέον έχει «τελικό» πρώτης θέσης κόντρα στην Ισπανία. Η Ελλάδα, που αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνώρισε την πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025 από τους Βόσνιους που έκαναν σερί 18-0 στη δεύτερη περίοδο!

Η Βοσνία κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ και νίκησε την Ελλάδα με 77-80, υποχρεώνοντας την Εθνική στην πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025.

Η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε με δέκα παίκτες, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, και παρά το πολύ καλό ξεκίνημα κατέρρευσε μετά το 13’. Η Βοσνία έτρεξε σερί 18-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο και στη συνέχεια διατήρησε σταθερά διψήφιες διαφορές, σε ένα παιχνίδι με πολύ ξύλο, πολλή ένταση και trash talking.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέδειξε τη μεγάλη διαφορά της Εθνικής στο πρώτο σοβαρό τεστ χωρίς εκείνον, σε μια αναμέτρηση όπου όλες οι αγωνιστικές αδυναμίες, ιδίως στα ριμπάουντ εμφανίστηκαν πιο έντονες. Πλέον ακολουθεί το ματς με την Ισπανία (4/9, 21:30) που αναμένεται να κρίνει την κορυφή στον Γ’ όμιλο.

Ελλάδα-Βοσνία: Το ματς

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεκίνησε το παιχνίδι με αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στο ελαφρύ δίδυμο των Μήτογλου και Σαμοντούροβ. Ωστόσο, η Ελλάδα βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ και προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά (18-7, 6’), χάρη στην εξαιρετική παρουσία των Παπανικολάου, Ντόρσεϊ και Μήτογλου.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Εθνικής πέτυχε δύο γκολ-φάουλ, δείχνοντας αποφασιστικότητα απέναντι στους ψηλούς της Βοσνίας. Η Ελλάδα είχε 3/6 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, ενώ οι Βόσνιοι κατέγραψαν τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 25-19, παίζοντας όμορφο μπάσκετ. Η ευστοχία βοήθησε να χτιστεί η διαφορά, έχοντας πέντε ασίστ με μόλις ένα λάθος στο διάστημα αυτό. Ωστόσο, με την είσοδο των πρώτων αλλαγών ήταν λογικό να χαλάσει κάπως ο επιθετικός ρυθμός.

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σκόραρε για το +13 (34-21, 12’), όμως το δεύτερο δεκάλεπτο αποδείχθηκε το χειρότερο της Εθνικής στο EuroBasket 2025. Η Βοσνία τροφοδοτούσε συνεχώς τον Γιουσούφ Νούρκιτς στο ποστ, ενώ ο Ρόμπερσον έδινε λύσεις στην περιφέρεια, οδηγώντας σε ένα εντυπωσιακό 18-0 σερί μέσα σε έξι λεπτά!

Το comeback των Βόσνιων για το 34-39 ήταν σπουδαίο, απέναντι στην Ελλάδα που κόλλησε επιθετικά, έμεινε χωρίς ενέργεια και συνεργασίες, ενώ παρουσίασε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την αδυναμία της ομάδας στο ριμπάουντ και τα πέντε λάθη στη δεύτερη περίοδο ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 38-44 για τους Βόσνιους.

Η Βοσνία συνέχισε να «χτυπά» στη ρακέτα, με τον Καμένιας να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι και τον Ρόμπερσον να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 41-53 στο 23’. Οι Βόσνιοι είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο, κατεβάζοντας συνεχώς επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Έντιν Άτιτς έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική.

Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Σαμοντούροβ να σκοράρει από τη γωνία για το 50-56, ωστόσο η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Βοσνία μπροστά στο σκορ με 52-61.

Η Εθνική έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 67-74 με τον Καλαϊτζάκη. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε λύση μειώνοντας σε 69-74 στο 38' όμως οι Βόσνιοι είχαν καλύτερες επιλογές στο φινάλε, επικρατώντας με 77-80 και υποχρεώνοντας την Ελλάδα στην πρώτη ήττα στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Tyler Dorsey * 28:36 14 5/14 35.7% 1/4 25% 4/10 40% 0/0 0% 0 5 5 4 2 4 3 1 10 7 10 Vasileios Toliopoulos 22:12 8 2/7 28.6% 1/4 25% 1/3 33.3% 3/3 100% 1 1 2 2 4 3 1 0 -10 5 11 Kostas Sloukas * 26:44 15 5/12 41.7% 3/7 42.9% 2/5 40% 3/4 75% 1 3 4 8 1 1 2 0 12 18 16 Panagiotis Kalaitzakis 13:55 8 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33.3% 1/2 50% 2 1 3 2 1 1 0 0 -1 8 33 Kostas Papanikolaou * 28:48 11 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33.3% 2/4 50% 3 4 7 4 3 2 1 0 -6 12 6 Dimitrios Katsivelis 05:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 12 Alexandros Samodurov * 15:18 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 5 6 4 2 0 0 0 8 3 43 Kostas Antetokounmpo 14:28 5 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 3 6 1 4 2 0 2 -2 11 44 Thanasis Antetokounmpo 18:11 4 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 5 1 0 2 2 4 50 Konstantinos Mitoglou * 26:25 9 4/7 57.1% 3/6 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 4 5 0 2 0 0 0 -6 7 Team/Coaches 1 1 2 0 2 TOTAL 200 77 28/61 45.9% 17/33 51.5% 11/28 39.3% 10/15 66.7% 14 25 39 17 29 17 7 4