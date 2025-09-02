Η Βοσνία κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ και νίκησε την Ελλάδα με 77-80, υποχρεώνοντας την Εθνική στην πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025.
Η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε με δέκα παίκτες, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, και παρά το πολύ καλό ξεκίνημα κατέρρευσε μετά το 13’. Η Βοσνία έτρεξε σερί 18-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο και στη συνέχεια διατήρησε σταθερά διψήφιες διαφορές, σε ένα παιχνίδι με πολύ ξύλο, πολλή ένταση και trash talking.
Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέδειξε τη μεγάλη διαφορά της Εθνικής στο πρώτο σοβαρό τεστ χωρίς εκείνον, σε μια αναμέτρηση όπου όλες οι αγωνιστικές αδυναμίες, ιδίως στα ριμπάουντ εμφανίστηκαν πιο έντονες. Πλέον ακολουθεί το ματς με την Ισπανία (4/9, 21:30) που αναμένεται να κρίνει την κορυφή στον Γ’ όμιλο.
Ελλάδα-Βοσνία: Το ματς
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ξεκίνησε το παιχνίδι με αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στο ελαφρύ δίδυμο των Μήτογλου και Σαμοντούροβ. Ωστόσο, η Ελλάδα βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ και προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά (18-7, 6’), χάρη στην εξαιρετική παρουσία των Παπανικολάου, Ντόρσεϊ και Μήτογλου.
Μάλιστα, ο αρχηγός της Εθνικής πέτυχε δύο γκολ-φάουλ, δείχνοντας αποφασιστικότητα απέναντι στους ψηλούς της Βοσνίας. Η Ελλάδα είχε 3/6 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, ενώ οι Βόσνιοι κατέγραψαν τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 25-19, παίζοντας όμορφο μπάσκετ. Η ευστοχία βοήθησε να χτιστεί η διαφορά, έχοντας πέντε ασίστ με μόλις ένα λάθος στο διάστημα αυτό. Ωστόσο, με την είσοδο των πρώτων αλλαγών ήταν λογικό να χαλάσει κάπως ο επιθετικός ρυθμός.
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σκόραρε για το +13 (34-21, 12’), όμως το δεύτερο δεκάλεπτο αποδείχθηκε το χειρότερο της Εθνικής στο EuroBasket 2025. Η Βοσνία τροφοδοτούσε συνεχώς τον Γιουσούφ Νούρκιτς στο ποστ, ενώ ο Ρόμπερσον έδινε λύσεις στην περιφέρεια, οδηγώντας σε ένα εντυπωσιακό 18-0 σερί μέσα σε έξι λεπτά!
Το comeback των Βόσνιων για το 34-39 ήταν σπουδαίο, απέναντι στην Ελλάδα που κόλλησε επιθετικά, έμεινε χωρίς ενέργεια και συνεργασίες, ενώ παρουσίασε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την αδυναμία της ομάδας στο ριμπάουντ και τα πέντε λάθη στη δεύτερη περίοδο ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 38-44 για τους Βόσνιους.
Η Βοσνία συνέχισε να «χτυπά» στη ρακέτα, με τον Καμένιας να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι και τον Ρόμπερσον να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 41-53 στο 23’. Οι Βόσνιοι είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο, κατεβάζοντας συνεχώς επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Έντιν Άτιτς έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική.
Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Σαμοντούροβ να σκοράρει από τη γωνία για το 50-56, ωστόσο η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Βοσνία μπροστά στο σκορ με 52-61.
Η Εθνική έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 67-74 με τον Καλαϊτζάκη. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε λύση μειώνοντας σε 69-74 στο 38' όμως οι Βόσνιοι είχαν καλύτερες επιλογές στο φινάλε, επικρατώντας με 77-80 και υποχρεώνοντας την Ελλάδα στην πρώτη ήττα στο τουρνουά.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80
|Greece
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Tyler Dorsey *
|28:36
|14
|5/14
|35.7%
|1/4
|25%
|4/10
|40%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|4
|2
|4
|3
|1
|10
|7
|10
|Vasileios Toliopoulos
|22:12
|8
|2/7
|28.6%
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|1
|1
|2
|2
|4
|3
|1
|0
|-10
|5
|11
|Kostas Sloukas *
|26:44
|15
|5/12
|41.7%
|3/7
|42.9%
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|8
|1
|1
|2
|0
|12
|18
|16
|Panagiotis Kalaitzakis
|13:55
|8
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|-1
|8
|33
|Kostas Papanikolaou *
|28:48
|11
|4/8
|50%
|3/5
|60%
|1/3
|33.3%
|2/4
|50%
|3
|4
|7
|4
|3
|2
|1
|0
|-6
|12
|6
|Dimitrios Katsivelis
|05:23
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-11
|0
|12
|Alexandros Samodurov *
|15:18
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|4
|2
|0
|0
|0
|8
|3
|43
|Kostas Antetokounmpo
|14:28
|5
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|6
|1
|4
|2
|0
|2
|-2
|11
|44
|Thanasis Antetokounmpo
|18:11
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|5
|1
|0
|2
|2
|4
|50
|Konstantinos Mitoglou *
|26:25
|9
|4/7
|57.1%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|-6
|7
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|2
|TOTAL
|200
|77
|28/61
|45.9%
|17/33
|51.5%
|11/28
|39.3%
|10/15
|66.7%
|14
|25
|39
|17
|29
|17
|7
|4
|Bosnia and Herzegovina
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jusuf Nurkic *
|27:11
|18
|6/13
|46%
|6/12
|50%
|0/1
|0%
|6/12
|50%
|6
|4
|10
|3
|3
|5
|3
|1
|0
|17
|2
|John Roberson *
|32:22
|18
|6/15
|40%
|2/4
|50%
|4/11
|36%
|2/3
|67%
|1
|2
|3
|2
|1
|2
|1
|4
|12
|3
|Amar Alibegovic *
|16:12
|3
|1/6
|17%
|0/1
|0%
|1/5
|20%
|-
|-
|1
|2
|3
|2
|1
|-13
|3
|4
|Adnan Arslanagic
|00:15
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|0
|1
|5
|Edin Atic *
|33:19
|15
|6/10
|60%
|4/6
|67%
|2/4
|50%
|1/5
|20%
|3
|5
|8
|3
|4
|3
|1
|9
|16
|6
|Miralem Halilovic
|00:00
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Amar Gegic
|20:50
|5
|2/7
|29%
|1/1
|100%
|1/6
|17%
|-
|-
|1
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|11
|Ajdin Penava
|12:06
|7
|2/3
|67%
|-
|-
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|1
|1
|5
|6
|17
|23
|Aleksandar Lazic *
|16:31
|7
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|-15
|8
|27
|Tarik Hrelja
|00:00
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|Adin Vrabac
|17:46
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|-
|-
|1
|1
|2
|3
|4
|0
|2
|35
|Kenan Kamenjas
|23:28
|7
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|-
|-
|1/2
|50%
|2
|4
|6
|2
|1
|1
|1
|17
|12
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|TOTAL
|200
|80
|28/66
|42%
|17/32
|53%
|11/34
|32%
|13/28
|46%
|19
|22
|41
|21
|20
|12
|8
|2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Eurobasket 2025: Η βαθμολογία στον Όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από τη Βοσνία
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία: Ένταση στο ματς, Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες, απομακρύνθηκαν από τις δυνάμεις Ασφαλείας
- Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία: Τρομερή συνεργασία Σλούκα με Παπανικολάου