O πρόεδρος της ΕΟΕ συναντήθηκε με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς στις ΗΠΑ, με τον γιο του Σέρβου Θρύλου, Αντρέι να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς εντυπωσίασε για άλλη μια σεζόν στο NCAA, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Illinois και Ελλάδα με τη Σερβία δίνουν μάχη για το ποια Εθνική θα καταφέρει να τον πείσει να την επιλέξει. Ο γιος του Πέτζα δεν έχει πάρει ακόμα την τελική απόφαση.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την πρόταση της Εθνικής και του Νίκου Ζήση, ο οποίος πρότεινε στον Αντρέι Στογιάκοβιτς να παίξει στο παράθυρο του Ιουλίου με την Ελλάδα.



Toν πρώην άσο του μπάσκετ Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς συνάντησε στο Σακραμέντο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κινητοποιήσει την ελληνική ομογένεια για να στηρίξει τη συμμετοχή της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες 2028 αλλά και για να κλείσει αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου οι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες να εγκλιματιστούν και να προπονηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μαζί του ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς, ο Αρχηγός της Ολυμπιακής Αποστολής το 2028 Πέτρος Συναδινός και η υπεύθυνη Γραφείου του Προέδρου Αλεξάνδρα Καραΐσκου.

Ο κ. Κούβελος συζήτησε με τον Πέντζα που έκανε σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και στο NBA, για διάφορα θέματα γύρω από το μπάσκετ και τον αθλητισμό, αλλά και για το ενδεχόμενο ο γιος του, Aντρέι, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004, να επιλέξει την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, καθώς από την μητέρα του έχει την ελληνική ιθαγένεια.