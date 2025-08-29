EuroBasket 2025, Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79: Σόου και 43άρα από τον Μέγα Μάρκανεν

Δημήτρης Οικονόμου
Με έναν ασύλληπτο Λάουρι Μάρκανεν η Φινλανδία επικράτησε 109-79 της Μεγάλης Βρετανίας και έκανε το 2/2 στο EuroBasket 2025.

Μπορεί το Τάμπερε να έχει το... κρύο του, αλλά ο Λάουρι Μάρκανεν μπήκε πιο «καυτός» από ποτέ και υπέγραψε φαρδιά πλατιά τη νίκη της Φινλανδίας επί της Μεγάλης Βρετανίας με 43 πόντους (6/9 2π., 7/13 3π., 10/11 1π.), στη 2η αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Οι Φινλανδοί ισοπέδωσαν με 109-79 τους αντιπάλους τους και έτσι έκαναν το 2/2 στο EuroBasket, βλέποντας τον σούπερ σταρ τους σε ένα οργιαστικό βράδυ.

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία: Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης μπορεί να περιγραφεί με ένα και μόνο όνομα. Αυτό του Λάουρι Μάρκανεν. Ο Φινλανδός σούπερ σταρ πέτυχε 29 πόντους σε 14 λεπτά στο πρώτο μέρος και έτσι οι Φινλανδοί απομακρύνθηκαν από τον ορίζοντα της Μεγάλης Βρετανίας.

Δείτε Επίσης

EuroBasket 2025, Μάρκανεν: Ασύλληπτο ημίχρονο 29 πόντων από τον Φινλανδό
Λάουρι Μάρκανεν

Πετυχαίνοντας 30 πόντους σε ένα δεκάλεπτο και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο δεύτερο, έχοντας 10 εύστοχα τρίποντα και έναν ρυθμό που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι αντίπαλοί τους.

Η εικόνα στο δεύτερο μέρος όχι απλώς δεν άλλαξε, αλλά οι Φινλανδοί έπαιζαν πλέον με τέτοια αυτοπεποίθηση, που δε γινόταν να αλλάξει κάτι. Πέραν από την εκκωφαντική ευστοχία τους, μάζευαν και επιθετικά ριμπάουντ, ο Μάρκανεν συνέχιζε το πάρτι και οι γηπεδούχοι στο Τάμπερε προσέγγιζαν την 30άρα.

Το μόνο που έμενε να μάθουμε ως το φινάλε, ήταν αν ο σούπερ σταρ των Φινλανδών θα καταφέρει να ξεπεράσει τους Νίκο Γκάλη και Λούκα Ντόντσιτς στη λίστα με τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς EuroBasket.

Ο Τουόβι τον απέσυρε με περίπου οκτώ λεπτά να απομένουν, οι συμπαίκτες του συνέχισαν να τα βάζουν από παντού, αλλά ο ίδιος έμεινε στους 43 και έτσι δεν έπιασε ποτέ τους δύο που αναφέραμε. Με το 2/2 στον όμιλο να έρχεται άκοπα για τους Φινλανδούς.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79

  • NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Λάουρι Μάρκανεν έκανε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, αφού δεν υπήρχε απάντηση στο ταλέντο.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ναι, καλά καταλάβατε, ο Λάουρι Μάρκανεν με 43 πόντους (6/9 2π., 7/13 3π., 10/11 1π.), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Σάσου Σάλιν απέδειξε ακόμα μία φορά το πόσο σπουδαίος σουτέρ είναι, ευστοχώντας σε 7/9 τρίποντα για τους 21 πόντους του, μαζί με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Πάτρικ Γουίλαν έμεινε στους 3 πόντους με 1/4 σουτ.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Το πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο ο Λουκ Νέλσον, με 13 πόντους (4/11 εντός παιδιάς), 4 ασίστ και 3 λάθη.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το αλέγκρο παιχνίδι των Φινλανδών με 18/36 τρίποντο.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο Λάσι Τουόβι αντικατέστησε τον Λάουρι Μάρκανεν και δεν τον άφησε να κάνει ρεκόρ.
FinlandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Miro LITTLE20:3951/520%0/20%1/333%2/540%444122276
9Sasu SALIN *23:03217/978%/%7/978%/%2355112228
13Olivier NKAMHOUA21:11136/1155%5/956%1/250%/%16721111217
18Mikael JANTUNEN *21:4331/333%0/10%1/250%/%442323178
19Elias VALTONEN *23:4863/743%3/560%0/20%0/10%11212143
20Alexander MADSEN11:561/%/%/%1/425%33652149
21Edon MAXHUNI *10:5051/425%0/10%1/333%2/2100%23-44
23Lauri MARKKANEN *23:134313/2259%6/967%7/1354%10/1191%2211242538
24Miikka MUURINEN13:2063/560%3/475%0/10%/%1344116
30Andre GUSTAVSON18:4942/367%2/367%/%/%11211244
35Ilari SEPPALA11:2821/250%1/1100%0/10%/%22521137
Team/Coaches2242
TOTAL20010938/7154%20/3557%18/3650%15/2365%11314228211492

Great BritainFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Josh WARD HIBBERT10:1752/367%1/1100%1/250%/%2143
5Amin ADAMU13:2031/520%0/10%1/425%0/20%222-16-1
6Luke NELSON19:38134/1136%2/450%2/729%3/475%43-296
7Jelani WATSON-GAYLE10:0083/560%1/1100%2/450%/%1-57
12Tarik PHILLIP *23:54102/633%1/333%1/333%5/863%115313-1611
13Jubrile BELO17:5942/367%2/367%/%/%134133-75
15Akwasi YEBOAH *28:16104/757%2/450%2/367%/%1781322-3116
22Myles HESSON *17:12124/944%2/633%2/367%2/2100%22321111
24Carl WHEATLE *24:2284/667%4/4100%0/20%/%441131-89
30Dan AKIN *24:1130/20%0/20%/%3/475%15641-265
32Patrick WHELAN10:5131/425%/%1/425%/%2-170
Team/Coaches22
TOTAL2007927/6144%15/2952%12/3238%13/2065%524291522157
@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα