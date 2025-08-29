EuroBasket 2025, Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67: Σόου Γιοκουμπάιτις, Βαλαντσιούνας και 2/2

Δημήτρης Οικονόμου
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν η αναμέτρηση της Λιθουανίας με το Μαυροβούνιο, όπως μαρτυρά και το τελικό 94-67 υπέρ της «Λιέτουβα».

Η Λιθουανία μπορεί να κέρδισε χωρίς να θέλξει με την απόδοσή της στην πρεμιέρα, αλλά το ζήτημα είναι οι νίκες στο EuroBasket 2025. Άλλη μία τέτοια, αλλά με εντελώς κυριαρχική εικόνα πέτυχαν οι Λιθουανοί, μοιράζοντας 35 ασίστ απέναντι στο Μαυροβούνιο με 94-67 κάνοντας το 2/2.

Με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να κάνουν ό,τι θέλουν, παίρνοντας μάλιστα λεπτά ξεκούρασης στο δεύτερο μέρος ενόψει της συνέχειας. Και το Μαυροβούνιο πλέον να κυνηγάει μεγάλες νίκες για να μπει στην τετράδα που οδηγεί στους «16».

Λιθουανία - Μαυροβούνιο: Ο αγώνας

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ακριβώς όπως την περιμέναμε. Με τη μονομαχία του Βαλαντσιούνας απέναντι στον Βούτσεβιτς, να οδηγεί τις επιθέσεις των δύο ομάδων, αλλά τον Λιθουανό σέντερ να ξεχωρίζει πολύ γρήγορα. Οι 12 δικοί του πόντοι, έβαλαν την ομάδα του μπροστά με +9 (20-11, 8'). Την ώρα που το Μαυροβούνιο δεν μπορούσε να σταματήσει με κανέναν τρόπο τους αντιπάλους του στην άμυνα, αλλά ούτε να σκοράρει στην επίθεση.

Έτσι, το 26-15 του δεκαλέπτου γρήγορα διευρύνθηκε. Αφού το δεύτερο rotation της Λιθουανίας άντεξε και μόλις επέστρεψε ο Γιοκουμπάιτς, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά. Ο γκαρντ των Λιθουανών είχε 16 πόντους και 6 ασίστ σε 14 λεπτά, με τον Βαλαντσιούνας να πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο (45-23, 18').

Το σκηνικό όχι απλώς δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, αλλά η Λιθουανία συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Ο Γιοκουμπάιτις συμπλήρωσε νωρίς τις διπλές φιγούρες στη στατιστική του και η διαφορά πήγε στους 25 (60-35, 25').

Παρά τα όσα προσπάθησε να κάνει ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αυτό το παιχνίδι δε γινόταν. Οι Λιθουανοί έκλεβαν τις μπάλες και έφευγαν στο τρανζίσιον, διατηρώντας το σκορ σε ακραίες τιμές, φτάνοντας ως το +30 (87-57). Τελειώνοντας χωρίς πρόβλημα την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67

  • NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Γιοκουμπάιτις και Βαλαντσιούνας δεν είχαν αντίπαλο, ενώ περιορίστηκε στο έπακρο ο Βούτσεβιτς.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 21 πόντους (7/14 2π., 2/2 3π.), 12 ασίστ.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας των 19 πόντων και 5 ριμπάουντ, παίζοντας για 13 λεπτά, όλα στο πρώτο ημίχρονο.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Όλη η ομάδα του Μαυροβουνίου που είχε μία κάκιστη εμφάνιση.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Προσπάθησε ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αλλά με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν εντελώς μόνος.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η διάθεση των Λιθουανών να τρέξουν με κάθε ευκαιρία στο τρανζίσιον.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η κάκιστη άμυνα του Μαυροβουνίου και η αδυναμία να χτυπήσει τη 2nd unit των Λιθουανών.
LithuaniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Marek BLAZEVIC18:28105/956%5/956%/%/%5163321114
2Margiris NORMANTAS *19:0963/475%3/3100%0/10%/%4221811
3Arnas VELICKA17:35103/650%1/333%2/367%2/2100%54311-311
7Gytis RADZEVICIUS *16:0110/20%/%0/20%1/250%331212233
8Tadas SEDEKERSKIS *25:0172/2100%1/1100%1/1100%2/2100%55112013
10Azuolas TUBELIS14:5920/30%0/10%0/20%2/450%312173
13Rokas JOKUBAITIS *22:26219/1656%7/1450%2/2100%1/250%122333025
15Laurynas BIRUTIS08:2673/3100%3/3100%/%1/425%1113278
17Jonas VALANCIUNAS *13:05198/989%5/5100%3/475%/%551111925
31Rokas GIEDRAITIS12:0552/450%1/333%1/1100%/%221237
43Ignas SARGIUNAS14:4441/250%1/1100%0/10%2/2100%11321268
91Deividas SIRVYDIS18:0120/50%/%0/50%2/2100%11211140
Team/Coaches123
TOTAL2009436/6555%27/4363%9/2241%13/2065%62127352311175

MontenegroFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Kyle ALLMAN *28:4941/714%1/520%0/20%2/2100%336361-262
3Vladimir MIHAILOVIC20:4573/650%2/2100%1/425%/%112244-244
4Nikola VUCEVIC *31:01208/1747%7/1450%1/333%3/475%461042421-2423
7Andrija SLAVKOVIC *16:2242/450%2/367%0/10%/%2211-93
8Emir HADZIBEGOVIC *16:4910/30%0/10%0/20%1/250%224131-150
9Marko SIMONOVIC28:15102/633%2/450%0/20%6/6100%1674321-1316
10Bojan TOMASEVIC00:00/%/%/%/%
11Zoran VUCELJIC00:00/%/%/%/%
13Djordje JOVANOVIC *33:48135/863%4/4100%1/425%2/450%554-2117
17Balsa ZIVANOVIC00:440/%/%/%/%1121
19Zoran NIKOLIC03:5500/10%0/10%/%/%111-21
22Igor DROBNJAK19:3282/922%2/540%0/40%4/4100%2131351-31
Team/Coaches325
TOTAL2006723/6138%20/3951%3/2214%18/2282%16264223172653
@Photo credits: FIBA
     

