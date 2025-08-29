Παράσταση για έναν ρόλο ήταν η αναμέτρηση της Λιθουανίας με το Μαυροβούνιο, όπως μαρτυρά και το τελικό 94-67 υπέρ της «Λιέτουβα».

Η Λιθουανία μπορεί να κέρδισε χωρίς να θέλξει με την απόδοσή της στην πρεμιέρα, αλλά το ζήτημα είναι οι νίκες στο EuroBasket 2025. Άλλη μία τέτοια, αλλά με εντελώς κυριαρχική εικόνα πέτυχαν οι Λιθουανοί, μοιράζοντας 35 ασίστ απέναντι στο Μαυροβούνιο με 94-67 κάνοντας το 2/2.

Με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να κάνουν ό,τι θέλουν, παίρνοντας μάλιστα λεπτά ξεκούρασης στο δεύτερο μέρος ενόψει της συνέχειας. Και το Μαυροβούνιο πλέον να κυνηγάει μεγάλες νίκες για να μπει στην τετράδα που οδηγεί στους «16».

Λιθουανία - Μαυροβούνιο: Ο αγώνας

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ακριβώς όπως την περιμέναμε. Με τη μονομαχία του Βαλαντσιούνας απέναντι στον Βούτσεβιτς, να οδηγεί τις επιθέσεις των δύο ομάδων, αλλά τον Λιθουανό σέντερ να ξεχωρίζει πολύ γρήγορα. Οι 12 δικοί του πόντοι, έβαλαν την ομάδα του μπροστά με +9 (20-11, 8'). Την ώρα που το Μαυροβούνιο δεν μπορούσε να σταματήσει με κανέναν τρόπο τους αντιπάλους του στην άμυνα, αλλά ούτε να σκοράρει στην επίθεση.

Έτσι, το 26-15 του δεκαλέπτου γρήγορα διευρύνθηκε. Αφού το δεύτερο rotation της Λιθουανίας άντεξε και μόλις επέστρεψε ο Γιοκουμπάιτς, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά. Ο γκαρντ των Λιθουανών είχε 16 πόντους και 6 ασίστ σε 14 λεπτά, με τον Βαλαντσιούνας να πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο (45-23, 18').

Το σκηνικό όχι απλώς δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, αλλά η Λιθουανία συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Ο Γιοκουμπάιτις συμπλήρωσε νωρίς τις διπλές φιγούρες στη στατιστική του και η διαφορά πήγε στους 25 (60-35, 25').

Παρά τα όσα προσπάθησε να κάνει ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αυτό το παιχνίδι δε γινόταν. Οι Λιθουανοί έκλεβαν τις μπάλες και έφευγαν στο τρανζίσιον, διατηρώντας το σκορ σε ακραίες τιμές, φτάνοντας ως το +30 (87-57). Τελειώνοντας χωρίς πρόβλημα την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Γιοκουμπάιτις και Βαλαντσιούνας δεν είχαν αντίπαλο, ενώ περιορίστηκε στο έπακρο ο Βούτσεβιτς.

Γιοκουμπάιτις και Βαλαντσιούνας δεν είχαν αντίπαλο, ενώ περιορίστηκε στο έπακρο ο Βούτσεβιτς. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 21 πόντους (7/14 2π., 2/2 3π.), 12 ασίστ.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 21 πόντους (7/14 2π., 2/2 3π.), 12 ασίστ. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας των 19 πόντων και 5 ριμπάουντ, παίζοντας για 13 λεπτά, όλα στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας των 19 πόντων και 5 ριμπάουντ, παίζοντας για 13 λεπτά, όλα στο πρώτο ημίχρονο. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Όλη η ομάδα του Μαυροβουνίου που είχε μία κάκιστη εμφάνιση.

Όλη η ομάδα του Μαυροβουνίου που είχε μία κάκιστη εμφάνιση. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Προσπάθησε ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αλλά με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν εντελώς μόνος.

Προσπάθησε ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αλλά με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν εντελώς μόνος. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η διάθεση των Λιθουανών να τρέξουν με κάθε ευκαιρία στο τρανζίσιον.

Η διάθεση των Λιθουανών να τρέξουν με κάθε ευκαιρία στο τρανζίσιον. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η κάκιστη άμυνα του Μαυροβουνίου και η αδυναμία να χτυπήσει τη 2nd unit των Λιθουανών.

Lithuania FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Marek BLAZEVIC 18:28 10 5/9 56% 5/9 56% / % / % 5 1 6 3 3 2 1 1 14 2 Margiris NORMANTAS * 19:09 6 3/4 75% 3/3 100% 0/1 0% / % 4 2 2 18 11 3 Arnas VELICKA 17:35 10 3/6 50% 1/3 33% 2/3 67% 2/2 100% 5 4 3 1 1 -3 11 7 Gytis RADZEVICIUS * 16:01 1 0/2 0% / % 0/2 0% 1/2 50% 3 3 1 2 1 2 23 3 8 Tadas SEDEKERSKIS * 25:01 7 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 5 5 1 1 20 13 10 Azuolas TUBELIS 14:59 2 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/4 50% 3 1 2 1 7 3 13 Rokas JOKUBAITIS * 22:26 21 9/16 56% 7/14 50% 2/2 100% 1/2 50% 12 2 3 3 30 25 15 Laurynas BIRUTIS 08:26 7 3/3 100% 3/3 100% / % 1/4 25% 1 1 1 3 2 7 8 17 Jonas VALANCIUNAS * 13:05 19 8/9 89% 5/5 100% 3/4 75% / % 5 5 1 1 1 19 25 31 Rokas GIEDRAITIS 12:05 5 2/4 50% 1/3 33% 1/1 100% / % 2 2 1 2 3 7 43 Ignas SARGIUNAS 14:44 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 3 2 1 2 6 8 91 Deividas SIRVYDIS 18:01 2 0/5 0% / % 0/5 0% 2/2 100% 1 1 2 1 1 1 4 0 Team/Coaches 1 2 3 TOTAL 200 94 36/65 55% 27/43 63% 9/22 41% 13/20 65% 6 21 27 35 23 11 17 5