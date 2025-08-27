Η Λιθουανία πήρε μια άνετη νίκη με 94-70 στο ματς της πρεμιέρας του Eurobasket 2025 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα προγνωστικά που υπήρχαν πριν από το ματς επιβεβαιώθηκαν. Η Λιθουανία ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο Εurobasket 2025, αφού επικράτησε εύκολα με 94-70 της Μεγάλης Βρετανίας. Και δεν της στοίχισε το γεγονός πως σούταρε με 2/19 τρίποντα. Μάλιστα κατέβασαν 57 ριμπάουντ, τα οποία είναι και ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Βαλαντσιούνας με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Γιοκουμπάιτις τελείωσε με 12 πόντους και 6 ασίστ. Καλό ματς και ο Τουμπέλις με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Γιεμπόα ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Χεσόν είχε 10 και ο Αντάμου τελείωσε με 9 πόντους και πέτυχε τρίποντο από το κέντρο στο τέλος της πρώτης περιόδο.

🔁 ON REPEAT 🔁



This Jokubaitis - Valanciunas connection is AUTOMATIC! #EuroBasket pic.twitter.com/p5fQirtxF7 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Το ματς

Οι Βρετανοί μπήκαν καλά στο ματς με ένα γρήγορο 5-0, αλλά στη συνέχεια η Lietuva έδειξε την ποιότητα της και έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνα για να πάει στο 1-0. Το ημίχρονο τελείωσε στο 41-33 υπέρ της παρέας του Βαλαντσιούνας.

Οι Λιθουανοί συνέχισαν να ελέγχουν το ματς, με τον Τουμπέλις να κάνει το 47-63, ένα λεπτό πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Με το καλάθι του Χεσόν έγινε το 62-75 για την Μεγάλη Βρετανία στο 34'.

Ο Τουμπέλις απογειώθηκε για δύο εντυπωσιακά, ξεσηκώνοντας τους συμπατριώτες του στην κερκίδα και έτσι έγραψε το 65-88 στο 37'. Φυσικά και το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, με τη Λιθουανία να φτάσει σε άνετη νίκη με 94-70.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94