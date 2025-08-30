Η Φινλανδία έκανε το 3/3 στον όμιλο του Τάμπερε και μετά τη νίκη της επί του Μαυροβουνίου με 85-65, πήρε το εισιτήριο στη φάση των «16» του EuroBasket 2025. Την ώρα που το Μαυροβούνιο με ρεκόρ 0-3, στοχεύει στα δύο παιχνίδια που απομένουν απέναντι σε Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία, για να παίξει... ρέστα πρόκρισης.
Άλλη μία σπουδαία εμφάνιση από τον Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος σκόραρε 26 πόντους, με τους Φινλανδούς να δείχνουν την υπεροχή τους παρά τα 9/35 τρίποντα.
Μαυροβούνιο - Φινλανδία: Ο αγώνας
Μπορεί να μη βρήκαν τα μαζεμένα σουτ που είχαν απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να μην το ίδιο «καυτός» ο Μάρκανεν, αλλά η Φινλανδία έκλεισε το ημίχρονο στο +10 (37-47).
Χτίζοντας μια διαφορά, ποντάροντας στην κακή άμυνα των Μαυροβούνιων. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς παρέμεινε άστοχος στο ημίχρονο και παρά τις προσπάθειες του Αντρίγια Σλάβκοβιτς, η ισοπαλία του δεκαλέπτου εξανεμίστηκε γρήγορα.
Από τη στιγμή που οι Φινλανδοί ανέκτησαν τη χαμένη ευστοχία τους, η διαφορά άνοιξε απότομα. Φτάνοντας μέχρι και το +18, μετά το καλάθι του Μάρκανεν για το 40-58 (23').
Από εκεί και έπειτα, η Φινλανδία είχε τον απόλυτο έλεγχο. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που περιορίστηκε ο Βούτσεβιτς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι γηπεδούχοι στο Τάμπερε μπήκαν με ένα +15 (57-72) στο τελευταίο επτάλεπτο, το οποίο διατήρησε με χαρακτηριστική ευκολία και τον Μάρκανεν να δίνει θέαμα με κάθε τρόπο.
Φτάνοντας έτσι εύκολα στο 3/3 στον όμιλο και «κλειδώνοντας» μία θέση στους «16».
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-47, 52-67, 65-85
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έχει στο ρόστερ της τον Λάουρι Μάρκανεν και παίζει ένα πολύ σύγχρονο μπάσκετ, παρά το 26% με 9/35 τρίποντα.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λάουρι Μάρκανεν με 26 πόντους (7/10 2π., 1/6 3π., 9/10 1π.), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μίκαελ Γιάντουνεν με 11 πόντους, παρά τα 1/6 τρίποντα και οι Σάλιν, Νκαμούα με 10.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νίκολα Βούτσεβιτς που έμεινε στους 7 με 1/8 2π., 1/2 3π., 2/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 λάθη!
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε με 15 πόντους ο Αντρίγια Σλάβκοβιτς.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η υπέροχη εικόνα των Φινλανδών και το μοντέρνο μπάσκετ που παίζουν στα δύο τελευταία ματς, μόλις τους έφυγε το άγχος της πρεμιέρας.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αμυντική εικόνα του Μαυροβουνίου, που παρουσιάζει μία πραγματικά πολύ κακή ομάδα.
|Montenegro
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Kyle ALLMAN *
|20:18
|5
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|1
|4
|5
|5
|3
|2
|-14
|8
|3
|Vladimir MIHAILOVIC *
|26:13
|9
|2/8
|25%
|1/3
|33%
|1/5
|20%
|4/8
|50%
|1
|1
|2
|3
|3
|-15
|-1
|4
|Nikola VUCEVIC *
|34:40
|7
|2/10
|20%
|1/8
|13%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|3
|9
|12
|2
|3
|5
|-18
|6
|7
|Andrija SLAVKOVIC *
|23:42
|15
|7/11
|64%
|6/8
|75%
|1/3
|33%
|1
|1
|4
|2
|2
|-10
|12
|8
|Emir HADZIBEGOVIC *
|20:05
|5
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|2
|3
|5
|1
|3
|4
|-16
|6
|9
|Marko SIMONOVIC
|25:15
|7
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|5
|4
|2
|-6
|12
|10
|Bojan TOMASEVIC
|00:00
|11
|Zoran VUCELJIC
|00:00
|13
|Djordje JOVANOVIC
|23:15
|3
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|3
|3
|1
|1
|-14
|3
|17
|Balsa ZIVANOVIC
|00:00
|22
|Igor DROBNJAK
|26:32
|14
|5/10
|50%
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|-7
|13
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|1
|TOTAL
|200
|65
|22/56
|39%
|14/33
|42%
|8/23
|35%
|13/22
|59%
|10
|29
|39
|18
|22
|20
|4
|0
|63
|Finland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Miro LITTLE
|16:28
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|2
|2
|5
|3
|2
|9
|8
|9
|Sasu SALIN *
|26:39
|10
|3/8
|38%
|2/2
|100%
|1/6
|17%
|3/3
|100%
|3
|1
|4
|3
|2
|2
|22
|14
|13
|Olivier NKAMHOUA
|17:54
|10
|4/10
|40%
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|3
|3
|3
|2
|3
|-3
|6
|18
|Mikael JANTUNEN *
|27:38
|11
|3/9
|33%
|2/3
|67%
|1/6
|17%
|4/4
|100%
|6
|6
|1
|1
|1
|31
|11
|19
|Elias VALTONEN *
|17:18
|5
|2/4
|50%
|2/3
|67%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2
|4
|6
|4
|11
|8
|20
|Alexander MADSEN
|03:22
|0
|1
|1
|-6
|-1
|21
|Edon MAXHUNI *
|20:04
|10
|4/8
|50%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|6
|2
|2
|1
|12
|11
|23
|Lauri MARKKANEN *
|31:06
|26
|8/16
|50%
|7/10
|70%
|1/6
|17%
|9/10
|90%
|1
|12
|13
|3
|1
|1
|3
|18
|35
|24
|Miikka MUURINEN
|03:37
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|1
|-3
|1
|30
|Andre GUSTAVSON
|22:02
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|13
|5
|34
|Jacob GRANDISON
|10:44
|3
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2
|2
|1
|1
|1
|-1
|5
|35
|Ilari SEPPALA
|03:08
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|-3
|0
|Team/Coaches
|2
|2
|1
|TOTAL
|200
|85
|29/65
|45%
|20/30
|67%
|9/35
|26%
|18/23
|78%
|10
|29
|39
|23
|20
|12
|9
|1
|104
