Με άλλη μία σπουδαία εμφάνιση του Λάουρι Μάρκανεν, η Φινλανδία επικράτησε 85-65 του Μαυροβουνίου και έκανε το 3/3... πετώντας στους «16».

Η Φινλανδία έκανε το 3/3 στον όμιλο του Τάμπερε και μετά τη νίκη της επί του Μαυροβουνίου με 85-65, πήρε το εισιτήριο στη φάση των «16» του EuroBasket 2025. Την ώρα που το Μαυροβούνιο με ρεκόρ 0-3, στοχεύει στα δύο παιχνίδια που απομένουν απέναντι σε Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία, για να παίξει... ρέστα πρόκρισης.

Άλλη μία σπουδαία εμφάνιση από τον Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος σκόραρε 26 πόντους, με τους Φινλανδούς να δείχνουν την υπεροχή τους παρά τα 9/35 τρίποντα.

Μαυροβούνιο - Φινλανδία: Ο αγώνας

Μπορεί να μη βρήκαν τα μαζεμένα σουτ που είχαν απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να μην το ίδιο «καυτός» ο Μάρκανεν, αλλά η Φινλανδία έκλεισε το ημίχρονο στο +10 (37-47).

Χτίζοντας μια διαφορά, ποντάροντας στην κακή άμυνα των Μαυροβούνιων. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς παρέμεινε άστοχος στο ημίχρονο και παρά τις προσπάθειες του Αντρίγια Σλάβκοβιτς, η ισοπαλία του δεκαλέπτου εξανεμίστηκε γρήγορα.

Από τη στιγμή που οι Φινλανδοί ανέκτησαν τη χαμένη ευστοχία τους, η διαφορά άνοιξε απότομα. Φτάνοντας μέχρι και το +18, μετά το καλάθι του Μάρκανεν για το 40-58 (23').

Από εκεί και έπειτα, η Φινλανδία είχε τον απόλυτο έλεγχο. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που περιορίστηκε ο Βούτσεβιτς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι γηπεδούχοι στο Τάμπερε μπήκαν με ένα +15 (57-72) στο τελευταίο επτάλεπτο, το οποίο διατήρησε με χαρακτηριστική ευκολία και τον Μάρκανεν να δίνει θέαμα με κάθε τρόπο.

Φτάνοντας έτσι εύκολα στο 3/3 στον όμιλο και «κλειδώνοντας» μία θέση στους «16».

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-47, 52-67, 65-85

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έχει στο ρόστερ της τον Λάουρι Μάρκανεν και παίζει ένα πολύ σύγχρονο μπάσκετ, παρά το 26% με 9/35 τρίποντα.

Έχει στο ρόστερ της τον Λάουρι Μάρκανεν και παίζει ένα πολύ σύγχρονο μπάσκετ, παρά το 26% με 9/35 τρίποντα. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λάουρι Μάρκανεν με 26 πόντους (7/10 2π., 1/6 3π., 9/10 1π.), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος.

Λάουρι Μάρκανεν με 26 πόντους (7/10 2π., 1/6 3π., 9/10 1π.), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μίκαελ Γιάντουνεν με 11 πόντους, παρά τα 1/6 τρίποντα και οι Σάλιν, Νκαμούα με 10.

Μίκαελ Γιάντουνεν με 11 πόντους, παρά τα 1/6 τρίποντα και οι Σάλιν, Νκαμούα με 10. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νίκολα Βούτσεβιτς που έμεινε στους 7 με 1/8 2π., 1/2 3π., 2/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 λάθη!

Νίκολα Βούτσεβιτς που έμεινε στους 7 με 1/8 2π., 1/2 3π., 2/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 λάθη! ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε με 15 πόντους ο Αντρίγια Σλάβκοβιτς.

Πάλεψε με 15 πόντους ο Αντρίγια Σλάβκοβιτς. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η υπέροχη εικόνα των Φινλανδών και το μοντέρνο μπάσκετ που παίζουν στα δύο τελευταία ματς, μόλις τους έφυγε το άγχος της πρεμιέρας.

Η υπέροχη εικόνα των Φινλανδών και το μοντέρνο μπάσκετ που παίζουν στα δύο τελευταία ματς, μόλις τους έφυγε το άγχος της πρεμιέρας. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αμυντική εικόνα του Μαυροβουνίου, που παρουσιάζει μία πραγματικά πολύ κακή ομάδα.

Montenegro FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Kyle ALLMAN * 20:18 5 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 2/4 50% 1 4 5 5 3 2 -14 8 3 Vladimir MIHAILOVIC * 26:13 9 2/8 25% 1/3 33% 1/5 20% 4/8 50% 1 1 2 3 3 -15 -1 4 Nikola VUCEVIC * 34:40 7 2/10 20% 1/8 13% 1/2 50% 2/4 50% 3 9 12 2 3 5 -18 6 7 Andrija SLAVKOVIC * 23:42 15 7/11 64% 6/8 75% 1/3 33% 1 1 4 2 2 -10 12 8 Emir HADZIBEGOVIC * 20:05 5 2/3 67% 1/2 50% 1/1 100% 2 3 5 1 3 4 -16 6 9 Marko SIMONOVIC 25:15 7 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 3/4 75% 1 5 6 5 4 2 -6 12 10 Bojan TOMASEVIC 00:00 11 Zoran VUCELJIC 00:00 13 Djordje JOVANOVIC 23:15 3 1/5 20% 1/5 20% 3 3 1 1 -14 3 17 Balsa ZIVANOVIC 00:00 22 Igor DROBNJAK 26:32 14 5/10 50% 3/6 50% 2/4 50% 2/2 100% 1 1 2 1 1 2 -7 13 Team/Coaches 3 2 5 1 TOTAL 200 65 22/56 39% 14/33 42% 8/23 35% 13/22 59% 10 29 39 18 22 20 4 0 63