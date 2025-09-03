EuroBasket 2025, Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 83-89: «Πυροβόλησε τα πόδια του», στους «16» με... σπόντα η Σουηδία

Δημήτρης Οικονόμου
Η Μεγάλη Βρετανία έκανε την έκπληξη και η νίκη της με 89-83 επί των Μαυροβούνιων, έστειλε τη... Σουηδία στη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

Το Μαυροβούνιο χρειαζόταν απλώς μία νίκη για να προκριθεί στη νοκ άουτ φάση του EuroBasket 2025, αλλά η Μεγάλη Βρετανία πέτυχε την πρώτη της νίκη στο κατάλληλο σημείο για τους Σουηδούς.

Οι Βρετανοί με το τελικό 83-89 πέτυχαν την πρώτη τους νίκη σε EuroBasket μετά το 2013 και έστειλαν τη Σουηδία στη φάση των «16», αφού ακόμα και με ήττα έχει πλεονέκτημα στην τριπλή, με το Μαυροβούνιο να χάνει την πρόκριση μέσα από τα χέρια του.

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία: Ο αγώνας

Μπορεί ο Κάιλ Άλμαν να μπήκε στο παιχνίδι «καυτός», μπορεί το Μαυροβούνιο να γνώριζε πως προκρινόταν με νίκη, αλλά το παιχνίδι ξέφυγε γρήγορα από τα χέρια του. Το 14-6 (4') εξανεμίστηκε γρήγορα, με τους Βρετανούς να βρίσκουν σταδιακά ρυθμό και να προσπερνούν.

Το Μαυροβούνιο έκανε αρκετά λάθη και έδωσε τρανζίσιον, με τους Βρετανούς να εκμεταλλεύονται τα αθλητικά τους προσόντα και να τελειώνουν φάσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι με χέρι, μέχρι ο Μάιλς Χέσον να πατήσει το... γκάζι (38-41, 16').

Τα λάθη συνεχίστηκαν από πλευράς Μαυροβουνίου. Ο Βούτσεβιτς μπορεί να βρήκε συμπαραστάτη στο πρόσωπο του Σλάβκοβιτς, αλλά για άλλη μια φορά η άμυνα ήταν κάκιστη. Γιεμπόα και Χέοσν έκαναν... πάρτι. Ένα τρίποντο του Γουότσον Γκέιλ που «ζεστάθηκε» στην 3η περίοδο, έγραψε το 63-68 (30').

Η ενέργεια των Βρετανών τους έδινε το δικαίωμα να αντέξουν στα καλάθια του Βούτσεβιτς. Ο Μπέλο συνέχισε να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, με το σφιχταγκάλιασμα των δύο ομάδων να συνεχίζεται, μέχρι ο Νέλσον να πετύχει δύο μεγάλα καλάθια για το 71-78 (34').

Βούτσεβιτς και Άλμαν πήραν πάνω τους όλες τις μπάλες, με τον πρώτο να μειώνει σε 78-80 (38') και τους Μιχαΐλοβιτς, Χέσον να ανταλλάζουν τρίποντα (81-83, 39'). Ο Βούτσεβιτς μείωσε ξανά στους 2 (83-85) αλλά οι Βρετανοί πήραν ξανά προβάδισμα τεσσάρων πόντων στα 30''. Το άστοχο τρίποντο του Άλμαν ήταν... ταφόπλακα στα όνειρα του Μαυροβουνίου και έτσι οι Σουηδοί πήραν την πρόκριση, χωρίς καν να πατήσουν παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Χτύπησε με την αθλητικότητα την πολύ κακή άμυνα των Μαυροβούνιων, ενώ βρήκε και τέσσερις διψήφιους «εκτελεστές».
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μάιλς Χέσον ήταν σπουδαίος με 25 πόντους (8/14 2π., 1/5 3π.) και 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 λάθη αλλά και μεγάλα σουτ.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ακουάσι Γιεμπόα σκόραρε 23 με 4/10 τρίποντα. Στους 12 ο Νέσον και άλλους 11 ο Γουότσον Γκέιλ που έδωσαν λύσεις.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μάρκο Σιμόνοβιτς με 6 πόντους και 1/7 εντός παιδιάς σε 31'47''.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Στα συνηθισμένα του επιθετικά στάνταρ ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, αλλά και αυτός με τα επίσης... συνηθισμένα προβλήματα στην άμυνα.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η θέληση των Βρετανών να παίξουν ένα σχεδόν αδιάφορο ματς για αυτούς, μιας και θα μπορούσαν να προκριθούν μονάχα αν κέρδιζαν με 33.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το Μαυροβούνιο σε όλο το EuroBasket.
MontenegroFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Kyle ALLMAN *32:42146/1346%4/850%2/540%134435-410
3Vladimir MIHAILOVIC *24:24103/743%1/1100%2/633%2/450%1154476
4Nikola VUCEVIC *36:193112/1867%10/1471%2/450%5/771%3811721-340
7Andrija SLAVKOVIC *23:13114/580%2/367%2/2100%1/1100%4431-315
8Emir HADZIBEGOVIC *08:1431/250%0/10%1/1100%21312115
9Marko SIMONOVIC31:4761/714%1/425%0/30%4/4100%12313111-115
10Bojan TOMASEVIC00:00
11Zoran VUCELJIC00:00
13Djordje JOVANOVIC18:4442/367%2/2100%0/10%4411-58
17Balsa ZIVANOVIC00:00
22Igor DROBNJAK24:3741/425%1/1100%0/30%2/2100%33335-122
Team/Coaches2211
TOTAL2008330/5951%21/3462%9/2536%14/1878%9263521221831

Great BritainFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Josh WARD HIBBERT09:3400/20%0/10%0/10%112100
5Amin ADAMU00:00
6Luke NELSON *30:43123/560%3/560%6/6100%227343218
7Jelani WATSON-GAYLE08:13114/667%1/250%3/475%111511
12Tarik PHILLIP00:00
13Jubrile BELO13:4863/475%3/475%1121106
15Akwasi YEBOAH *33:38237/1547%3/560%4/1040%5/771%55113822
22Myles HESSON *33:18259/1947%8/1457%1/520%6/6100%43744211126
24Carl WHEATLE *31:4641/425%1/333%0/10%2/2100%2793312614
30Dan AKIN *26:1283/650%3/650%2/2100%223312611
32Patrick WHELAN12:4800/20%0/10%0/10%22-2
Team/Coaches
TOTAL2008930/6348%22/4154%8/2236%21/2391%7212819209122

@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα