EuroBasket 2025, Ιταλία-Γεωργία 78-62: Οι «ατζούρι» έκαναν πάρτι στο φινάλε

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ιταλία επιβίωσε στη… σκυλομαχία με τη Γεωργία, επικρατώντας με 78-62 και σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025. Έτσι ανέβηκε στο 1-1, ρίχνοντας τους Γεωργιανούς στο ίδιο ρεκόρ, πριν από την αναμέτρησή τους με την Ελλάδα (31/8, 15:00).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Σε ένα παιχνίδι χαμηλής ποιότητας αλλά με ένταση και σκληρές μάχες σώμα με σώμα, η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο πάτησε το γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο, δίχως να απειληθεί ξανά από τη Γεωργία, που έπεσε επίσης στο 1-1 πριν από την αναμέτρησή της με την Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής (31/8, 15:00).

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι «αντζούρι» ξεκίνησαν την τέταρτη περίοδο με σερί 13-0, φτάνοντας στο 66-47 στο 33’ με τρίποντο του Νιανγκ, απέναντι στη Γεωργία που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι. Την ίδια ώρα, ο Σενγκέλια έμεινε άποντος, έχοντας 0/5 δίποντα και 0/3 τρίποντα ενώ αποβλήθηκε λίγο πριν από το φινάλε με δύο τεχνικές ποινές!

Ιταλία-Γεωργία: Το ματς

Η Ιταλία επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 2/11 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα χάρη στην άμυνά της. Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο έκλεισε την πρώτη περίοδο στο «Σπύρος Κυπριανού» με σκορ 18-10 απέναντι στη Γεωργία, η οποία είχε 4/9 δίποντα, 0/8 τρίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας παράλληλα τέσσερα λάθη. Συνολικά, οι δύο ομάδες κατέγραψαν μόλις πέντε ασίστ για εννέα λάθη, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, δίχως ιδιαίτερη ποιότητα.

Στη συνέχεια, πάντως, η Γεωργία άρχισε να επιστρέφει σιγά-σιγά στο ματς, ροκανίζοντας τη διαφορά με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ το σκορ παρέμενε χαμηλά. Η ένταση και οι σκληρές μάχες σώμα με σώμα κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Καμάρ Μπάλντγουιν να δίνει το προβάδισμα στους Γεωργιανούς (27-28, 16’). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 32-32, με την Ιταλία να έχει 3/17 τρίποντα και τη Γεωργία 1/10.

Ήταν ένα παιχνίδι με μεγάλη μάχη αλλά χαμηλή ποιότητα, με κάποιες ωστόσο αξιόλογες συνεργασίες εκατέρωθεν. Το δίδυμο Μαμουκελασβίλι-Μπιτάτζε κράτησε όρθια την ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς απέναντι στους Φοντέκιο και Ντιούφ. Ακολούθως, ο Μπιτάτζε έκανε το 37-41, όμως η Ιταλία απάντησε με σερί 11-0, φτάνοντας στο 48-41 με τον Ντάριους Τόμπσον. Οι Ιταλοί πάτησαν γκάζι απέναντι στη Γεωργία, η οποία είχε τον Σενγκέλια άποντο με 0/6 σουτ, χωρίς να προσφέρει το παραμικρό στο σκοράρισμα.

Οι «αντζούρι» ξεκίνησαν την τέταρτη περίοδο με σερί 13-0 για το 66-47 στο 33’ με το τρίποντο του Νιανγκ! Η Ιταλία δεν απειλήθηκε ξανά, φτάνοντας στη νίκη με ΧΧ-ΧΧ ενώ ο Σενγκέλια αποβλήθηκε λίγο πριν από το φινάλε για αντιαθλητική ενέργεια.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Μετά το πρώτο ημίχρονο, είδε αρκετούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση, ενώ η άμυνά της κράτησε τη Γεωργία σε απολογισμό 30 πόντων.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σταθερά καλός στο παιχνίδι ο Μουχάμετ Ντιούφ των 13 πόντων με 3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σιμόνε Φοντέκιο που βρήκε σκορ, παρά τα 0/5 τρίποντά του και πέτυχε 14. Ακόμα 15 προσέθεσε ο Σαλιού Νιάνγκ.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στο μηδέν ο Τόρνικε Σενγκέλια με 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Γκόγκα Μπιτάτζε ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, 8/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ αλλά και 5 λάθη.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το θράσος του 21χρονου Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος χάρισε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο transition.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος ξέφυγε και τα είπε σε έντονο ύφος με τους διαιτητές και αποβλήθηκε, περίπου τρία λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.
ItalyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
8Danilo GALLINARI04:4000/10%/%0/10%/%11101
9Nicolo MELLI *27:2483/838%1/333%2/540%/%448241812
13Simone FONTECCHIO *29:20144/1040%4/580%0/50%6/6100%224226189
15Darius THOMPSON22:1162/540%2/367%0/20%2/450%113111225
17Giampaolo RICCI14:3783/560%1/1100%2/450%/%311126
18Matteo SPAGNOLO *17:1751/520%0/40%1/1100%2/2100%1122221-14
19Gabriele PROCIDA00:00/%/%/%/%
20Saliou NIANG17:26154/667%2/367%2/367%5/771%111512
33Marco SPISSU10:5631/333%/%1/333%/%115297
35Mouhamet DIOUF *25:10133/475%3/475%/%7/978%1453111615
45Nicola AKELE01:450/%/%/%/%11-31
54Alessandro PAJOLA *29:1461/714%/%1/714%3/475%1345215412
Team/Coaches3361
TOTAL2007822/5441%13/2357%9/3129%25/3278%13213420201410

GeorgiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Rati ANDRONIKASHVILI21:1931/250%1/1100%0/10%1/250%111421-72
5Alexander MAMUKELASHVILI *30:05134/1136%4/757%0/40%5/771%1453524-1714
6Kakhaber JINTCHARADZE02:500/%/%/%/%1111
7Beka BURJANADZE23:1673/743%3/650%0/10%1/250%3312-96
9Giorgi SHERMADINI08:2200/10%0/10%/%/%23511-124
10Duda SANADZE *30:2583/560%2/2100%1/333%1/333%1132-97
12George KORSANTIA00:00/%/%/%/%
15Aleksandre PHEVADZE00:00/%/%/%/%
23Tornike SHENGELIA *21:1600/80%0/50%0/30%/%335421-9-1
35Goga BITADZE *27:33229/1369%8/989%1/425%3/560%314453-418
44Kamar BALDWIN *32:0494/944%3/475%1/520%/%224222-1510
77Giorgi OCHKHIKIDZE02:500/%/%/%/%11111
Team/Coaches32512
TOTAL2006224/5643%21/3560%3/2114%11/1958%11203115261694

     

