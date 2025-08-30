Η Ιταλία επιβίωσε στη… σκυλομαχία με τη Γεωργία, επικρατώντας με 78-62 και σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025. Έτσι ανέβηκε στο 1-1, ρίχνοντας τους Γεωργιανούς στο ίδιο ρεκόρ, πριν από την αναμέτρησή τους με την Ελλάδα (31/8, 15:00).

Σε ένα παιχνίδι χαμηλής ποιότητας αλλά με ένταση και σκληρές μάχες σώμα με σώμα, η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο πάτησε το γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο, δίχως να απειληθεί ξανά από τη Γεωργία, που έπεσε επίσης στο 1-1 πριν από την αναμέτρησή της με την Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής (31/8, 15:00).

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι «αντζούρι» ξεκίνησαν την τέταρτη περίοδο με σερί 13-0, φτάνοντας στο 66-47 στο 33’ με τρίποντο του Νιανγκ, απέναντι στη Γεωργία που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι. Την ίδια ώρα, ο Σενγκέλια έμεινε άποντος, έχοντας 0/5 δίποντα και 0/3 τρίποντα ενώ αποβλήθηκε λίγο πριν από το φινάλε με δύο τεχνικές ποινές!

Ιταλία-Γεωργία: Το ματς

Η Ιταλία επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 2/11 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα χάρη στην άμυνά της. Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο έκλεισε την πρώτη περίοδο στο «Σπύρος Κυπριανού» με σκορ 18-10 απέναντι στη Γεωργία, η οποία είχε 4/9 δίποντα, 0/8 τρίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας παράλληλα τέσσερα λάθη. Συνολικά, οι δύο ομάδες κατέγραψαν μόλις πέντε ασίστ για εννέα λάθη, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, δίχως ιδιαίτερη ποιότητα.

Στη συνέχεια, πάντως, η Γεωργία άρχισε να επιστρέφει σιγά-σιγά στο ματς, ροκανίζοντας τη διαφορά με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ το σκορ παρέμενε χαμηλά. Η ένταση και οι σκληρές μάχες σώμα με σώμα κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Καμάρ Μπάλντγουιν να δίνει το προβάδισμα στους Γεωργιανούς (27-28, 16’). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 32-32, με την Ιταλία να έχει 3/17 τρίποντα και τη Γεωργία 1/10.

Ήταν ένα παιχνίδι με μεγάλη μάχη αλλά χαμηλή ποιότητα, με κάποιες ωστόσο αξιόλογες συνεργασίες εκατέρωθεν. Το δίδυμο Μαμουκελασβίλι-Μπιτάτζε κράτησε όρθια την ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς απέναντι στους Φοντέκιο και Ντιούφ. Ακολούθως, ο Μπιτάτζε έκανε το 37-41, όμως η Ιταλία απάντησε με σερί 11-0, φτάνοντας στο 48-41 με τον Ντάριους Τόμπσον. Οι Ιταλοί πάτησαν γκάζι απέναντι στη Γεωργία, η οποία είχε τον Σενγκέλια άποντο με 0/6 σουτ, χωρίς να προσφέρει το παραμικρό στο σκοράρισμα.

Οι «αντζούρι» ξεκίνησαν την τέταρτη περίοδο με σερί 13-0 για το 66-47 στο 33’ με το τρίποντο του Νιανγκ! Η Ιταλία δεν απειλήθηκε ξανά, φτάνοντας στη νίκη με ΧΧ-ΧΧ ενώ ο Σενγκέλια αποβλήθηκε λίγο πριν από το φινάλε για αντιαθλητική ενέργεια.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62

Μετά το πρώτο ημίχρονο, είδε αρκετούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση, ενώ η άμυνά της κράτησε τη Γεωργία σε απολογισμό 30 πόντων. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σταθερά καλός στο παιχνίδι ο Μουχάμετ Ντιούφ των 13 πόντων με 3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος.

Σταθερά καλός στο παιχνίδι ο Μουχάμετ Ντιούφ των 13 πόντων με 3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σιμόνε Φοντέκιο που βρήκε σκορ, παρά τα 0/5 τρίποντά του και πέτυχε 14. Ακόμα 15 προσέθεσε ο Σαλιού Νιάνγκ.

Σιμόνε Φοντέκιο που βρήκε σκορ, παρά τα 0/5 τρίποντά του και πέτυχε 14. Ακόμα 15 προσέθεσε ο Σαλιού Νιάνγκ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στο μηδέν ο Τόρνικε Σενγκέλια με 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη.

Στο μηδέν ο Τόρνικε Σενγκέλια με 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Γκόγκα Μπιτάτζε ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, 8/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ αλλά και 5 λάθη.

Ο Γκόγκα Μπιτάτζε ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, 8/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ αλλά και 5 λάθη. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το θράσος του 21χρονου Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος χάρισε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο transition.

Το θράσος του 21χρονου Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος χάρισε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο transition. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος ξέφυγε και τα είπε σε έντονο ύφος με τους διαιτητές και αποβλήθηκε, περίπου τρία λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Italy FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 8 Danilo GALLINARI 04:40 0 0/1 0% / % 0/1 0% / % 1 1 1 0 1 9 Nicolo MELLI * 27:24 8 3/8 38% 1/3 33% 2/5 40% / % 4 4 8 2 4 1 8 12 13 Simone FONTECCHIO * 29:20 14 4/10 40% 4/5 80% 0/5 0% 6/6 100% 2 2 4 2 2 6 1 8 9 15 Darius THOMPSON 22:11 6 2/5 40% 2/3 67% 0/2 0% 2/4 50% 1 1 3 1 1 1 22 5 17 Giampaolo RICCI 14:37 8 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% / % 3 1 1 12 6 18 Matteo SPAGNOLO * 17:17 5 1/5 20% 0/4 0% 1/1 100% 2/2 100% 1 1 2 2 2 2 1 -1 4 19 Gabriele PROCIDA 00:00 / % / % / % / % 20 Saliou NIANG 17:26 15 4/6 67% 2/3 67% 2/3 67% 5/7 71% 1 1 1 5 12 33 Marco SPISSU 10:56 3 1/3 33% / % 1/3 33% / % 1 1 5 2 9 7 35 Mouhamet DIOUF * 25:10 13 3/4 75% 3/4 75% / % 7/9 78% 1 4 5 3 1 1 16 15 45 Nicola AKELE 01:45 0 / % / % / % / % 1 1 -3 1 54 Alessandro PAJOLA * 29:14 6 1/7 14% / % 1/7 14% 3/4 75% 1 3 4 5 2 1 5 4 12 Team/Coaches 3 3 6 1 TOTAL 200 78 22/54 41% 13/23 57% 9/31 29% 25/32 78% 13 21 34 20 20 14 10