Το Gazzetta σου προσφέρει αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων ποδοσφαίρου σήμερα , περιλαμβάνοντας ώρες έναρξης, κανάλια μετάδοσης και σημαντικά στατιστικά για κάθε παιχνίδι. Είτε πρόκειται για τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο, είτε για τις συναρπαστικές εγχώριες αναμετρήσεις, θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να μείνεις ενήμερος. Επιπλέον, η κατηγορία περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα παιχνίδια μπάσκετ σήμερα , με αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων και ζωντανές μεταδόσεις για τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα και τουρνουά, όπως το NBA και οι Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μην χάσεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις τις κορυφαίες στιγμές του μπασκετ και να ανακαλύψεις τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο του αθλήματος. Είτε αναζητάς ζωντανές αναμετρήσεις, είτε πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων, η κατηγορία Άθλητικές Μεταδόσεις του Gazzetta σου προσφέρει την πιο πλήρη και αξιόπιστη κάλυψη για όλα τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Με την ενημέρωση μας, θα είσαι πάντα κοντά στη δράση, απολαμβάνοντας κάθε παιχνίδι και κάθε σημαντική στιγμή. Είτε είσαι φανατικός υποστηρικτής μιας συγκεκριμένης ομάδας είτε παρακολουθείς γενικά το ποδόσφαιρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Gazzetta σε κρατάει ενήμερο με το ακριβές πρόγραμμα Champions League, ώστε να μη χάσεις καμία από τις μαγικές στιγμές του τουρνουά.Όλα τα αθλητικά νέα είναι στο Gazzetta.

Αθλητικές μεταδόσεις - Συχνές ερωτήσεις

Τι είδους αθλητικές μεταδόσεις μπορώ να βρω στο Gazzetta; Το πρόγραμμα τηλεόρασης του Gazzetta προσφέρει μία πλειάδα επιλογών αναφορικά με τα αθλήματα. Μπορεί το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να είναι τα κυρίαρχα λόγω και των περισσότερων μεταδόσεων που έχουν, ωστόσο ο αναγνώστης μπορεί να δει τις ώρες των τηλεοπτικών μεταδόσεων και για πολλά άλλα αθλήματα ξεκινώντας από το βόλεϊ και τον στίβο και φτάνοντας μέχρι τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και τα μαχητικά σπορ. Στα δύο κυρίαρχα αθλήματα οι επιλογές που υπάρχουν είναι πραγματικά ατελείωτες είτε μιλάμε για το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας των πρωταθλημάτων είτε μεσοβδόμαδα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, ανάλογα την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε κάθε φορά.

Μπορώ να βρω το πρόγραμμα αγώνων ποδοσφαίρου σήμερα; Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Gazzetta μπορείς πάντα να βρεις το ποδοσφαιρικό... μενού της εκάστοτε μέρας, αλλά όχι μόνο. Μπορείς πάντα να βρίσκεις το αναλυτικό πρόγραμμα των ποδοσφαιρικών μεταδόσεων μέχρι και τρεις και τέσσερις μέρες μετά. Μάλιστα παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τα φίλτρα που υπάρχουν στο πρόγραμμα τηλεόρασης και να βγάλεις τις υπόλοιπες μεταδόσεις και να κρατήσεις μόνο αυτές του ποδοσφαίρου πηγαίνοντας στην επιλογή «αθλήματα» κάτω από το πλαίσιο που επιλέγεις την μέρα που κοιτάς και τσεκάροντας από την λίστα την επιλογή ποδόσφαιρο. Στο πρόγραμμα παρέχονται και επιπλέον λεπτομέρειες για το κάθε παιχνίδι, πέραν δηλαδή της ώρας, του καναλιού προβολής και των ομάδων που αγωνίζονται, όπως π.χ. την διοργάνωση την οποία αφορά το ματς.

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα αγώνων μπάσκετ σήμερα; To Gazzetta δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον αναγνώστη και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ανοίγοντάς το και σκρολάροντας μπορεί κανείς να ρίξει μία γρήγορη ματιά στα παιχνίδια μπάσκετ που υπάρχουν στο πρόγραμμα της εκάστοτε ημέρας παίρνοντας χωρίς κανένα επιπλέον κλικ πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες (οι οποίες παρουσιάζονται εκεί τόσο με τα ονόματα όσο και με τα σήματά τους) που παίζουν σε κάθε ματς, την ώρα διεξαγωγής και το κανάλι της μετάδοσης, καθώς και την διοργάνωση την οποία αφορά το παιχνίδι. Μ' ένα ακόμη κλικ στα δεξιά δε μπορεί να βρει και την βαθμολογία της διοργάνωσης που αφορά το ματς για να κατανοήσει καλύτερα τι διακυβεύεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι/

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω ζωντανά τους αγώνες; Το μόνο που χρειάζεται για να παρακολουθήσει κανείς ζωντανά τους αγώνες είναι να συντονίσει την τηλεόρασή του στο εκάστοτε κανάλι που μεταδίδει το παιχνίδι, πάντα με βάση και τα στοιχεία που αναγράφονται στο πρόγραμμα, δηλαδή την ώρα και την ημέρα. Φυσικά είναι προαπαιτούμενο ο τηλεθεατής να έχει και την ανάλογη συνδρομητική πλατφόρμα που μπορεί να χρειάζεται κάθε φορά, αφού εκεί δεν υπάρχουν μόνο αγώνες, οι οποίοι μεταδίδονται από κανάλια που είναι δωρεάν. Για παράδειγμα για τους αγώνες που προβάλλονται στα κανάλια Novasports, Cosmote TV και Eurosport, θα πρέπει ο καθένας να έχει και την αντίστοιχη συνδρομή, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθησή τους.

Υπάρχουν πληροφορίες για τους επόμενους αγώνες; Στον πρόγραμμα του Gazzetta υπάρχουν πάντα οι αγώνες της ημέρας, αλλά όχι μόνο αυτοί. Βλέπετε σ' αυτό μπορείτε πάντα να βρίσκετε και τους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για αργότερα. Όχι μόνο της επόμενης μέρας, αλλά μέχρι και 3-4 μέρες μετά σε μια προσπάθεια να σας παρέχουμε την απαραίτητη ενημέρωση για να μπορείτε να καταρτίζετε το πρόγραμμά σας αναφορικά με τους αγώνες που θέλετε να παρακολουθήσετε, ώστε να μπορείτε να κανονίζετε ευκολότερα ό,τι επιθυμείτε. Φυσικά, ακόμη και στους αγώνες αυτούς, που θα αφορούν τις επόμενες μέρες, θα μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες με τους αγώνες της ημέρας, δηλαδή ημερομηνία, ώρα, κανάλι, αλλά και την διοργάνωση που αφορούν και την βαθμολογία της.

Μπορώ να βρω το πρόγραμμα για άλλα αθλήματα εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ; Μπορεί το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Gazzetta, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο λόγω των περισσότερων μεταδόσεων που υπάρχουν στα δύο αυτά αθλήματα. Από κει και πέρα εμείς αντιμετωπίζουμε με την ίδια σημασία όλα τα αθλήματα, γι' αυτό και στο δικό μας πρόγραμμα τηλεόρασης μπορεί ο αναγνώστης να βρει μία πλειάδα επιλογών αναφορικά με το άθλημα που θέλει να παρακολουθήσει, πάντα φυσικά ανάλογα και με όσα παρέχουν τα κανάλια. Η ποικιλία που υπάρχει είναι τεράστια αφού ξεκινάει από το βόλεϊ, το πόλο, τον στίβο και το χάντμπολ και φτάνει μέχρι τα μηχανοκίνητα σπορ, αλλά και τα μαχητικά.

Στις αθλητικές μεταδόσεις του Gazzetta μπορώ να βρω και το κανάλι των αγώνων σήμερα; Κάθε ημέρα στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Gazzetta είναι ξεχωριστή. Έτσι, όποιος θέλει να δει μονάχα ποιες αθλητικές μεταδόσεις υπάρχουν μία συγκεκριμένη ημέρα, μπορεί απλώς να επιλέξει αυτήν που τον ενδιαφέρει.

Μπορώ να φιλτράρω τα αθλήματα που με ενδιαφέρουν; Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Gazzetta, μπορεί οποιοσδήποτε να δει μόνο τα αθλήματα που τον ενδιαφέρουν. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα τηλεόρασης, που βρίσκεται στην μπάρα της κεντρικής σελίδας του σάιτ, μπορείτε να τσεκάρετε στην επιλογή «αθλήματα», αυτά που σας ενδιαφέρουν και να τα βλέπετε κατά μόνας.

Μπορώ να φιλτράρω τα κανάλια που με ενδιαφέρουν; Με τον ίδιο τρόπο που στο πρόγραμμα τηλεόρασης μπορεί κανείς να απομονώσει τα αθλήματα που τον ενδιαφέρουν, υπάρχει ο τρόπος να φιλτράρει και τα κανάλια ξεχωριστά. Τσεκάροντας στην επιλογή «κανάλια», αυτά που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει, εμφανίζεται μπροστά του η λίστα με τις μεταδόσεις που αφορούν συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι.

Ανανεώνεται αυτόματα το πρόγραμμα; Το πρόγραμμα ανανεώνεται καθημερινά τόσο για τις μεταδόσεις της εκάστοτε ημέρας, αλλά και σε ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ημερών. Έτσι, όποιος θέλει να γνωρίζει σε ποιο κανάλι θα παρακολουθήσει τις μεταδόσεις, το μόνο που έχει να κάνει είναι να μπει και να δει τι περιλαμβάνει η εκάστοτε ημέρα.

Υπάρχουν ειδοποιήσεις για τα γεγονότα που με ενδιαφέρουν; Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ειδοποιήσεις. Ωστόσο κάθε πρωί στο Gazzetta, υπάρχει ένα άρθρο που παραπέμπει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, έχοντας σε πρώτο πλάνο τις πιο σημαντικές εξ αυτών. Λειτουργώντας έτσι ως οδηγός για το πρόγραμμα της ημέρας καθώς και για κάθε ενδιαφέρον αθλητικό γεγονός με τηλεοπτική κάλυψη.