Eurobasket 2025, Ισπανία - Βοσνία 88-67: «Αγριεμένοι» Ίβηρες με Αλντάμα (vid)

Νίκος Καρφής
Αλντάμα
Η Ισπανία με κορυφαίο Αλντάμα επικράτησε της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με 88-67 στο Εurobasket 2025 και πήρε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket 2025.

Μετά το στραπάτσο στην πρεμιέρα κόντρα στη Γεωργία, η Ισπανία παρουσιάστηκε έτοιμη κόντρα στην Βοσνία και τη νίκησε με 88-67 στο Eurobasket 2025. Έτσι έπιασε τους ηττημένους στο 1-1, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στον όμιλο της Ελλάδας.

Από την πλευρά των νικητών ο Αλντάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μέτρησε και ο Μπριθουέλα είχε 15 πόντους. Στον αντίποδα ο Καμένιας ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 14 πόντους αλλά και 10 ριμπάουντ.

Το ματς

Η Ισπανία δυσκολεύτηκε αρκετά στο ξεκίνημα και έμεινε χωρίς καλάθι στα πρώτα τρία λεπτά μέχρι ο Πραντίγια να βρει στόχο από τις βολές. Οι άμυνες κυριαρχούσαν στο ξεκίνημα, οι επιθέσεις ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ο Αλντάμα έκανε το 9-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Ισπανοί πάτησαν το... γκάζι στο τέλος της περιόδου και ο Μπριθουέλα ευστόχησε για τρεις στη λήξη για το 24-16.

Με το καλάθι του Γουίλι Ερνανγκόμεθ η Ισπανία έκανε το 32-18. Οι Ισπανοί κυριαρχούσαν και στις δύο μεριές του παρκέ και με τον Γιούστα έγινε το 37-22 στο 15'. Ο Αλντάμα με φοβερό κάρφωμα 360 μοιρών έκανε το 42-24 στο 18'. Το ημίχρονο έληξε στο 44-30 χάρη στο τρίποντο του Ρόμπερσον.

Οι Ισπανοί δεν απειλήθηκαν στην συνέχεια του ματς και έλεγξαν τον ρυθμό, με τον Χουάντσο να κάνει το 75-49 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Λόπεζ Αροστέγκι έγραψε το 83-55 πέντε λεπτά πριν τη λήξη του ματς, με τους Ίβηρες να φτάσουν σε μια πολύ άνετη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ισπανία σούταρε 14/35 τρίποντα και με 3/20 οι Βόσνιοι. Επίσης οι Ισπανοί είχαν 24 ασίστ.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Αλντάμα με 19 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Μπριθουέλα με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νούρκιτς που έμεινε στους 10 με 2/8 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Καμένιας τελείωσε με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση των Ισπανών μετά την ήττα από τη Γεωργία.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των Βόσνιων.

Tα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67

SpainFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Josep Puerto12:0531/425%1/425%0/00%0/00%04412100-56
3Sergio De Larrea *22:3000/20%0/10%0/10%0/00%549211200-24
5Jaime Pradilla *12:5141/333%1/1100%0/20%2/2100%3142100068
6Mario Saint-Supery17:3093/743%2/2100%1/520%2/2100%1341210019
7Xabi Lopez-Arostegui20:0041/520%0/20%1/333%1/333%20221100143
8Santiago Aldama *19:10197/1164%3/560%4/667%1/1100%145213001320
14Dario Brizuela18:22155/1145%0/20%5/956%0/00%325113002515
15Willy Hernangomez17:12166/786%6/786%0/00%4/4100%134113002120
16Santi Yusta *16:2742/729%2/450%0/30%0/00%10111300-24
17Juancho Hernangomez17:0682/367%1/1100%1/250%3/475%2021113001022
41Joel Parra *16:5062/367%0/00%2/367%0/00%24611000117
77Yankuba Sima09:5700/20%0/20%0/00%0/00%11211300-62
Team/Coaches202010
TOTAL2008830/6546%15/2756%15/3839%13/1681%7283525211252
Bosnia and HerzegovinaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jusuf Nurkic *24:53102/825%2/729%0/10%6/1060%16711100-47
2John Roberson25:3152/729%1/333%1/425%0/00%22400000-203
4Amar Alibegovic *23:1284/944%4/667%0/30%0/00%11211100-185
5Adnan Arslanagic04:5200/00%0/00%0/00%0/00%2020000005
7Edin Atic *28:3852/729%2/450%0/30%1/250%34722310-1711
9Miralem Halilovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11Amar Gegic *13:3494/667%3/475%1/250%0/00%10120000-129
17Ajdin Penava11:1252/729%2/540%0/20%1/1100%24641100717
23Aleksandar Lazic *22:5852/729%2/450%0/30%1/250%12323210-43
27Tarik Hrelja07:5200/10%0/00%0/10%0/00%1010000000
34Adin Vrabac16:3561/333%0/10%1/250%3/475%11230200-184
35Kenan Kamenjas20:43145/771%5/771%0/00%4/667%371041000-2119
Team/Coaches13402
TOTAL2006724/6239%21/4151%3/2114%16/2564%10273718221361
     

