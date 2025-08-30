Eurobasket 2025, Ισπανία - Βοσνία 88-67: «Αγριεμένοι» Ίβηρες με Αλντάμα (vid)
Μετά το στραπάτσο στην πρεμιέρα κόντρα στη Γεωργία, η Ισπανία παρουσιάστηκε έτοιμη κόντρα στην Βοσνία και τη νίκησε με 88-67 στο Eurobasket 2025. Έτσι έπιασε τους ηττημένους στο 1-1, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στον όμιλο της Ελλάδας.
Από την πλευρά των νικητών ο Αλντάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μέτρησε και ο Μπριθουέλα είχε 15 πόντους. Στον αντίποδα ο Καμένιας ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 14 πόντους αλλά και 10 ριμπάουντ.
Το ματς
SANTI WITH THE 360° BABYYYYYYYY 🌪️#EuroBasket x @BaloncestoESP | @memgrizz pic.twitter.com/G7CBKF7jYR— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Η Ισπανία δυσκολεύτηκε αρκετά στο ξεκίνημα και έμεινε χωρίς καλάθι στα πρώτα τρία λεπτά μέχρι ο Πραντίγια να βρει στόχο από τις βολές. Οι άμυνες κυριαρχούσαν στο ξεκίνημα, οι επιθέσεις ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ο Αλντάμα έκανε το 9-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Ισπανοί πάτησαν το... γκάζι στο τέλος της περιόδου και ο Μπριθουέλα ευστόχησε για τρεις στη λήξη για το 24-16.
Με το καλάθι του Γουίλι Ερνανγκόμεθ η Ισπανία έκανε το 32-18. Οι Ισπανοί κυριαρχούσαν και στις δύο μεριές του παρκέ και με τον Γιούστα έγινε το 37-22 στο 15'. Ο Αλντάμα με φοβερό κάρφωμα 360 μοιρών έκανε το 42-24 στο 18'. Το ημίχρονο έληξε στο 44-30 χάρη στο τρίποντο του Ρόμπερσον.
Οι Ισπανοί δεν απειλήθηκαν στην συνέχεια του ματς και έλεγξαν τον ρυθμό, με τον Χουάντσο να κάνει το 75-49 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Λόπεζ Αροστέγκι έγραψε το 83-55 πέντε λεπτά πριν τη λήξη του ματς, με τους Ίβηρες να φτάσουν σε μια πολύ άνετη νίκη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ισπανία σούταρε 14/35 τρίποντα και με 3/20 οι Βόσνιοι. Επίσης οι Ισπανοί είχαν 24 ασίστ.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Αλντάμα με 19 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Μπριθουέλα με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νούρκιτς που έμεινε στους 10 με 2/8 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Καμένιας τελείωσε με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση των Ισπανών μετά την ήττα από τη Γεωργία.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των Βόσνιων.
Tα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67
|Spain
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Josep Puerto
|12:05
|3
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|-5
|6
|3
|Sergio De Larrea *
|22:30
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|5
|4
|9
|2
|1
|12
|0
|0
|-2
|4
|5
|Jaime Pradilla *
|12:51
|4
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|3
|1
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|8
|6
|Mario Saint-Supery
|17:30
|9
|3/7
|43%
|2/2
|100%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|9
|7
|Xabi Lopez-Arostegui
|20:00
|4
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|2
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|14
|3
|8
|Santiago Aldama *
|19:10
|19
|7/11
|64%
|3/5
|60%
|4/6
|67%
|1/1
|100%
|1
|4
|5
|2
|1
|3
|0
|0
|13
|20
|14
|Dario Brizuela
|18:22
|15
|5/11
|45%
|0/2
|0%
|5/9
|56%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|1
|1
|3
|0
|0
|25
|15
|15
|Willy Hernangomez
|17:12
|16
|6/7
|86%
|6/7
|86%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|21
|20
|16
|Santi Yusta *
|16:27
|4
|2/7
|29%
|2/4
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|0
|0
|-2
|4
|17
|Juancho Hernangomez
|17:06
|8
|2/3
|67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|2
|0
|2
|1
|1
|13
|0
|0
|10
|22
|41
|Joel Parra *
|16:50
|6
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|1
|1
|0
|0
|0
|11
|7
|77
|Yankuba Sima
|09:57
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|3
|0
|0
|-6
|2
|Team/Coaches
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|TOTAL
|200
|88
|30/65
|46%
|15/27
|56%
|15/38
|39%
|13/16
|81%
|7
|28
|35
|25
|21
|12
|5
|2
|Bosnia and Herzegovina
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jusuf Nurkic *
|24:53
|10
|2/8
|25%
|2/7
|29%
|0/1
|0%
|6/10
|60%
|1
|6
|7
|1
|1
|1
|0
|0
|-4
|7
|2
|John Roberson
|25:31
|5
|2/7
|29%
|1/3
|33%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|-20
|3
|4
|Amar Alibegovic *
|23:12
|8
|4/9
|44%
|4/6
|67%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|-18
|5
|5
|Adnan Arslanagic
|04:52
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|7
|Edin Atic *
|28:38
|5
|2/7
|29%
|2/4
|50%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|3
|4
|7
|2
|2
|3
|1
|0
|-17
|11
|9
|Miralem Halilovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Amar Gegic *
|13:34
|9
|4/6
|67%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|-12
|9
|17
|Ajdin Penava
|11:12
|5
|2/7
|29%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|2
|4
|6
|4
|1
|1
|0
|0
|7
|17
|23
|Aleksandar Lazic *
|22:58
|5
|2/7
|29%
|2/4
|50%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|2
|3
|2
|1
|0
|-4
|3
|27
|Tarik Hrelja
|07:52
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|Adin Vrabac
|16:35
|6
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|0
|-18
|4
|35
|Kenan Kamenjas
|20:43
|14
|5/7
|71%
|5/7
|71%
|0/0
|0%
|4/6
|67%
|3
|7
|10
|4
|1
|0
|0
|0
|-21
|19
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|2
|TOTAL
|200
|67
|24/62
|39%
|21/41
|51%
|3/21
|14%
|16/25
|64%
|10
|27
|37
|18
|22
|13
|6
|1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.