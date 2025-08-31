Η Γεωργία είχε το μυαλό της στον «τελικό» πρόκρισης με τη Βοσνία κι έτσι η Εθνική επικράτησε άνετα με το ευρύ 93-54 και ανέβηκε στο 3-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο group της Λεμεσού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική Ανδρών συνέχισε το νικηφόρο σερί της στο EuroBasket 2025, αφού επικράτησε της Γεωργίας με 93-54, κάνοντας το 3-0 στον Γ’ όμιλο και περιμένοντας νίκη της Κύπρου επί της Ισπανίας (31/8, 18:15) ή νίκη της Ιταλίας επί της Βοσνίας (31/8, 21:30) για να σφραγίσει απόψε το εισιτήριο για τα νοκ άουτ στη Ρίγα, διεκδικώντας παράλληλα την πρώτη θέση στο group της Λεμεσού.

Από την πλευρά τους, οι Γεωργιανοί έχουν λοκάρει στο ματς με τη Βοσνία που ενδεχομένως θα κρίνει την πρόκριση, με τον Γκόγκα Μπιτάτζε να μην αγωνίζεται και τον Τόκο Σενγκέλια να μένει στο παρκέ για μόλις 3:53, παίζοντας από τα πρώτα λεπτά με πολλούς αναπληρωματικούς. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +30 για την Εθνική στην τρίτη περίοδο, όπου έπαιξε τρομερή άμυνα ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος!

Γεωργία-Ελλάδα: Το ματς

Η Εθνική παρατάχθηκε απέναντι στη Γεωργία γνωρίζοντας πως έχει να αντιμετωπίσει μια σκληρή ομάδα, που πολλές φορές παίζει στα όρια του φάουλ. Από την αρχή, ο Παπανικολάου και ο Μήτογλου έκαναν σπουδαία δουλειά στην άμυνα, ενώ στην επίθεση ο Σλούκας έδωσε ιδανικό ρυθμό, με μοναδική εξαίρεση ένα λάθος στα πρώτα λεπτά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, σκοράροντας για το 11-22, με την Εθνική να έχει ήδη τέσσερις επιτυχημένους αιφνιδιασμούς και 4/5 τρίποντα στο ενεργητικό της!

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε τα πρώτα 8:45 στο παρκέ με 8 πόντους, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4/4 δίποντα, πριν περάσει στον πάγκο, έχοντας ήδη αφήσει «προίκα» μια διψήφια διαφορά. Ωστόσο, το πρόβλημα στα αμυντικά ριμπάουντ παρέμεινε εμφανές, καθώς η Γεωργία, παρά το γεγονός ότι ο Γκόγκα Μπιτάτζε έμεινε στον πάγκο, κατέβασε έξι επιθετικά ριμπάουντ.

Οι Γεωργιανοί, παίζοντας από νωρίς με αρκετούς αναπληρωματικούς, ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με 4/16 σουτ και πέντε λάθη, απέναντι στην Ελλάδα που μοίρασε 7 ασίστ και έκανε 5 κλεψίματα. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του Γιάννη από το παρκέ και μείωσαν σε 17-22. Πάντως, ο Σπανούλης δοκίμασε ένα ασυνήθιστο σχήμα, με τους Μήτογλου και Κώστα Αντετοκούνμπο στη ρακέτα και τον Σαμοντούροβ στο «3». Η Εθνική βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της, έτρεξε σερί 8-0, ξέφυγε με 22-36 και άρχισε να χτίζει διαφορά ασφαλείας.

Ο Γιάννης ήταν ασταμάτητος στο ανοιχτό γήπεδο και η ομάδα πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 29-46, πραγματοποιώντας κυρίαρχη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτοι σκόρερ για την Ελλάδα ήταν οι Αντετοκούνμπο (16 π.) και Μήτογλου (15 π.), που σημείωσαν μαζί τους 31 από τους 46 πόντους της ομάδας!

Η τρίτη περίοδος άνοιξε με το τρίποντο του Γιάννη από τη γωνία, τον Παπανικολάου να σκοράρει πίσω από τα 6.75 μ. για το 32-57 στο 22’ και την Εθνική να φτάνει τα 8/11 τρίποντα! Παράλληλα, η ελληνική ομάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της στα ριμπάουντ και ο Γ. Αντετοκούνμπο εκτόξευσε τη διαφορά στο +32, σκοράροντας για το 32-64. Η Εθνική συνέχισε στο ίδιο τέμπο, δίνοντας συνεχώς ανοδικές τάσεις στη διαφορά και επικρατωντας με 93-54, κάνοντας το 3-0 στον όμιλο της Λεμεσού.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τρομερά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς με 19/32 δίποντα και 14/25 τρίποντα, μοίρασε 28 ασίστ και φυσικά δέχθηκε μόλις 54 πόντους!

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... ε, θέλει και ερώτημα; Γιάννης Αντετοκούνμπο κυρίες και κύριοι. Σταμάτησε στους 27 πόντους έχοντας 8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και έχοντας +33 στο +/- της παρουσίας του στο παρκέ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Ντίνος Μήτογλου για ένα ακόμα ματς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση καθώς σε 17 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 17 πόντους με 3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... ο Καμάρ Μπάλντγουιν ο οποίος έμοιαζε... μόνος του στην οργάνωση της Γεωργίας έχοντας 1/7 εντός παιδιάς σε 17:37'.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Σάντρο Μάμουκελασβίλι προσπάθησε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων έχοντας 14 πόντους με 6/13 εντός παιδιάς.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο χαρακτήρας της Εθνικής και ο τρόπος που αντιμετώπιζε το παιχνίδι ακόμα και όταν είχε ξεφύγει πολύ η διαφορά. Αν μη τι άλλο είναι μια υποθήκη για τα επόμενα ματς.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γεγονός ότι έμεινε εκτός αγώνα ο Γκόγκα Μπιτάτζε. Θα θέλαμε να τον δούμε σε ένα «ματς απ» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94.

# Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 4 Rati ANDRONIKASHVILI 18:29 0 0/7 (0%) 0/2 (0%) 0/5 (0%) / (%) 1 1 2 1 1 1 -5 5 Alexander MAMUKELASHVILI * 25:41 14 6/13 (46%) 5/8 (63%) 1/5 (20%) 1/1 (100%) 1 1 2 2 2 1 -27 9 Kakhaber JINTCHARADZE 05:32 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) / (%) / (%) 1 1 1 7 Beka BURJANADZE 27:35 2 0/5 (0%) 0/3 (0%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 1 2 3 1 2 2 1 -34 0 Giorgi SHERMADINI * 27:47 11 5/8 (63%) 5/8 (63%) / (%) 1/4 (25%) 4 3 7 2 -34 12 Duda SANADZE * 25:54 11 2/8 (25%) 0/4 (0%) 2/4 (50%) 5/5 (100%) 1 1 4 -42 7 George KORSANTIA 16:22 8 2/4 (50%) 2/4 (50%) / (%) 4/4 (100%) 5 1 6 1 3 2 -11 11 Aleksandre PHEVADZE 08:47 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) / (%) 2 1 3 1 -14 1 Tornike SHENGELIA * 03:53 2 0/1 (0%) 0/1 (0%) / (%) 2/2 (100%) 1 1 1 -2 3 Goga BITADZE 00:00 / / / / / 44 Kamar BALDWIN * 17:37 3 1/7 (14%) 0/4 (0%) 1/3 (33%) / (%) 1 1 5 2 2 -9 1 Giorgi OCHKHIKIDZE 22:23 0 0/2 (0%) / (%) 0/2 (0%) / (%) 1 1 4 -32 -5 TOTAL 200 53 17/58 (29%) 13/36 (36%) 4/22 (18%) 15/18 (83%) 16 16 32 12 19 17 3