Δεν είχε πρόβλημα να... καθαρίσει τη Μεγάλη Βρετανία η Γερμανία. Η ομάδα του Σρέντερ μπήκε με σοβαρότητα από την αρχή και τελικά επικράτησε με 120-57 των Βρετανών σε άλλη μια παράσταση για το Eurobasket 2025. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 4-0, ρίχνοντας στο 0-4 τους ηττημένους.
Ο Φραντζ Βάγκνερ με 18 πόντους και 10 ριμπάουνt πέτυχε double double, ενώ ο Σρέντερ είχε 19 πόντους και 5 ασίστ και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα με 22 πόντους. Από την άλλη ο Χεσόν και ο Γουίλαν μέτρησαν από 11.
Το ματς
Με καλάθια των Όσκαρ και Τρίσταν Ντα Σίλβα έγινε το 32-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που οι Βρετανοί ένιωσαν πως είναι σχετικά κοντά. Ο Μπόνγκα έγραψε το 52-24 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, με τη Γερμανία να κάνει ότι θέλει στο παρκέ.
Ο Σρέντερ με ωραίο καλάθι έγραψε το 77-35, πέντε λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Η Γερμανία συνέχισε με... γκάζι και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα σκόραρε για το 79-36. Η Γερμανία έπιασε τους 101 με το καλάθι του Τρίσταν Ντα Σίλβα, ενώ ο Χόλατζ έκανε το 107-55. Το ματς ήταν παράσταση για ένα ρόλο, με τους Γερμανούς να πηγαίνουν στο 4-0.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Γερμανία είναι κλάσεις ανώτερη και είχε 46 ριμπάουντ αντί 27 της αντιπάλου της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Φραντζ Βάγκνερ με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σρέντερ με 19 πόντους και 5 ασίστ και Τρίσταν Ντα Σίλβα με 22 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αντάμου με 4 πόντους και 1/9 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουίλαν το πάλεψε με 11 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το φοβερό μπάσκετ των Γερμανών.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς ήταν τόσο μονόπλευρο λόγω διαφοράς δυναμικότητας.
|Germany
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Isaac Bonga *
|20:24
|8
|3/7
|43%
|2/3
|67%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|2
|5
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|20
|12
|1
|Oscar Da Silva
|15:59
|13
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|3
|3
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|33
|17
|2
|Maodo Lo
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|3
|Tristan Da Silva
|24:56
|25
|10/12
|83%
|5/5
|100%
|5/7
|71%
|0/0
|0%
|5
|5
|10
|2
|2
|1
|1
|2
|56
|32
|4
|Franz Wagner *
|18:03
|18
|6/9
|67%
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|3/3
|100%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|29
|27
|5
|Daniel Theis *
|16:00
|10
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|7
|9
|3
|1
|2
|0
|0
|29
|19
|6
|Dennis Schroder *
|24:05
|19
|8/15
|53%
|6/11
|55%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|5
|1
|4
|1
|0
|29
|16
|7
|Justus Hollatz
|24:33
|9
|4/6
|67%
|3/3
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|5
|2
|2
|3
|0
|36
|17
|8
|Johannes Thiemann
|18:55
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|41
|16
|9
|Leon Kratzer
|13:50
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|4
|4
|8
|0
|2
|0
|0
|0
|14
|6
|10
|Andreas Obst *
|23:15
|8
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|28
|6
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|120
|47/71
|66%
|33/44
|75%
|14/27
|52%
|12/17
|71%
|12
|37
|49
|26
|12
|11
|9
|8
|Great Britain
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Josh Ward Hibbert
|19:58
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-29
|-1
|5
|Amin Adamu
|17:04
|4
|1/9
|11%
|1/5
|20%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|-35
|-2
|6
|Luke Nelson *
|22:33
|7
|3/7
|42.9%
|2/2
|100%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|7
|2
|1
|-41
|10
|7
|Jelani Watson-Gayle
|12:52
|5
|2/7
|28.6%
|1/3
|33.3%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3
|1
|-9
|3
|13
|Jubrile Belo *
|20:07
|9
|4/10
|40%
|4/10
|40%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|2
|2
|1
|1
|-28
|7
|15
|Akwasi Yeboah *
|26:31
|4
|1/8
|12.5%
|0/2
|0%
|1/6
|16.7%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|2
|3
|2
|1
|-35
|0
|22
|Myles Hesson *
|28:16
|11
|5/13
|38.5%
|4/9
|44.4%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|2
|2
|-53
|7
|24
|Carl Wheatle *
|20:20
|4
|1/6
|16.7%
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|-39
|-1
|30
|Dan Akin
|16:40
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|3
|1
|1
|-31
|6
|32
|Patrick Whelan
|15:39
|11
|5/9
|55.6%
|4/4
|100%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|-15
|6
|Team/Coaches
|4
|2
|6
|TOTAL
|200
|57
|23/75
|30.7%
|18/44
|40.9%
|5/31
|16.1%
|6/8
|75%
|15
|13
|28
|17
|15
|13
|5
|1
