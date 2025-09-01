Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57: «Πυραυλοκίνητη» και φουλάρει για πρωτιά (vid)

Νίκος Καρφής
H Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία με 120-57 και πλέον είναι πολύ κοντά στην πρωτιά του ομίλου.

Δεν είχε πρόβλημα να... καθαρίσει τη Μεγάλη Βρετανία η Γερμανία. Η ομάδα του Σρέντερ μπήκε με σοβαρότητα από την αρχή και τελικά επικράτησε με 120-57 των Βρετανών σε άλλη μια παράσταση για το Eurobasket 2025. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 4-0, ρίχνοντας στο 0-4 τους ηττημένους.

Ο Φραντζ Βάγκνερ με 18 πόντους και 10 ριμπάουνt πέτυχε double double, ενώ ο Σρέντερ είχε 19 πόντους και 5 ασίστ και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα με 22 πόντους. Από την άλλη ο Χεσόν και ο Γουίλαν μέτρησαν από 11.

Το ματς

Με καλάθια των Όσκαρ και Τρίσταν Ντα Σίλβα έγινε το 32-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που οι Βρετανοί ένιωσαν πως είναι σχετικά κοντά. Ο Μπόνγκα έγραψε το 52-24 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, με τη Γερμανία να κάνει ότι θέλει στο παρκέ.

Ο Σρέντερ με ωραίο καλάθι έγραψε το 77-35, πέντε λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Η Γερμανία συνέχισε με... γκάζι και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα σκόραρε για το 79-36. Η Γερμανία έπιασε τους 101 με το καλάθι του Τρίσταν Ντα Σίλβα, ενώ ο Χόλατζ έκανε το 107-55. Το ματς ήταν παράσταση για ένα ρόλο, με τους Γερμανούς να πηγαίνουν στο 4-0.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Γερμανία είναι κλάσεις ανώτερη και είχε 46 ριμπάουντ αντί 27 της αντιπάλου της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Φραντζ Βάγκνερ με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σρέντερ με 19 πόντους και 5 ασίστ και Τρίσταν Ντα Σίλβα με 22 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αντάμου με 4 πόντους και 1/9 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουίλαν το πάλεψε με 11 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το φοβερό μπάσκετ των Γερμανών.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς ήταν τόσο μονόπλευρο λόγω διαφοράς δυναμικότητας.

GermanyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Isaac Bonga *20:2483/743%2/367%1/425%1/250%257211002012
1Oscar Da Silva15:59136/875%6/875%0/00%1/1100%336211003317
2Maodo Lo00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000050
3Tristan Da Silva24:562510/1283%5/5100%5/771%0/00%5510221125632
4Franz Wagner *18:03186/967%3/560%3/475%3/3100%112100002927
5Daniel Theis *16:00103/475%3/475%0/00%4/4100%279312002919
6Dennis Schroder *24:05198/1553%6/1155%2/450%1/1100%112514102916
7Justus Hollatz24:3394/667%3/3100%1/333%0/00%224522303617
8Johannes Thiemann18:5583/3100%3/3100%0/00%2/2100%156111204116
9Leon Kratzer13:5021/1100%1/1100%0/00%0/20%44802000146
10Andreas Obst *23:1583/650%1/1100%2/540%0/20%11211000286
Team/Coaches13400
TOTAL20012047/7166%33/4475%14/2752%12/1771%12374926121198
Great BritainFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Josh Ward Hibbert19:5800/30%0/20%0/10%0/00%112-29-1
5Amin Adamu17:0441/911%1/520%0/40%2/2100%112-35-2
6Luke Nelson *22:3373/742.9%2/2100%1/520%0/00%112721-4110
7Jelani Watson-Gayle12:5252/728.6%1/333.3%1/425%0/00%31-93
13Jubrile Belo *20:0794/1040%4/1040%0/00%1/250%332211-287
15Akwasi Yeboah *26:3141/812.5%0/20%1/616.7%1/250%2132321-350
22Myles Hesson *28:16115/1338.5%4/944.4%1/425%0/00%224322-537
24Carl Wheatle *20:2041/616.7%1/425%0/20%2/2100%112224-39-1
30Dan Akin16:4021/333.3%1/333.3%0/00%0/00%246311-316
32Patrick Whelan15:39115/955.6%4/4100%1/520%0/00%213-156
Team/Coaches426
TOTAL2005723/7530.7%18/4440.9%5/3116.1%6/875%15132817151351
     

