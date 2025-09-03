Αν και δυσκολεύτηκε, αν και ατύχησε να χάσει έναν ακόμα παίκτη με τραυματισμό. η Λιθουανία επικράτησε της Σουηδίας με 74-71 στο τελευταίο παιχνίδι της για τον Β' Όμιλο και πλέον περιμένει να δει εάν θα τερματίσει στην 2η θέση.

Η Λιθουανία έκανε το... καθήκον της απέναντι στην Σουηδία που είχε ήδη προκριθεί μέσω... Μεγάλης Βρετανίας και πλέον φέρεται να έχει το προβάδισμα για την 2η θέση του Β' Ομίλου.

Συγκεκριμένα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Γερμανία - Φινλανδία όπου με νίκη των «πάντσερ» θα είναι 2η στον όμιλο και θα αντιμετωπίσει στους «16» τον 3ο του Α' Ομίλου.

Βέβαια προέκυψε νέο πρόβλημα στην ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις καθώς τέθηκε εκτός δράσης ο Μαργκίρις Νορμάντας, ο οποίος λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο. Και όλα αυτά ενώ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις έχει ήδη τεθεί νοκ άουτ!

Λιθουανία – Σουηδία: Το ματς

Η Σουηδία αιφνιδίασε στο ξεκίνημα του αγώνα τους Λιθουανούς και βρέθηκαν να προηγούνται με 2-10 και 4-12 στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Ο Πελ Λάρσον και η παρέα του συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα στο σκορ (14-21 το δεκάλεπτο) ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα έως και το τέλος του ημιχρόνου (33-39).

Μάλιστα λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα, ο Ρίμας Κουρτινάιτις είδε έναν ακόμα παίκτη να αποχωρεί τραυματίας, καθώς ο Μαργκίρις Νορμάντας γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και αποχώρησε από το παιχνίδι δημιουργώντας νέο πλήγμα μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Στο πρώτο ημίχρονο η Λιθουανία τα είχε... σπάσει έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 0/10 τρίποντα (!) μη μπορώντας να εξαργυρώσει τα 11/17 δίποντα και τις 11/12 βολές. Την ίδια η Σουηδία είχε 4/14 τρίποντα (σ.σ. δηλαδή είχαν αστοχήσει και οι παίκτες του Μίκο Ρίιπινεν) και 10/17 δίποντα πιστοποιώντας την ανωτερότητά της έως εκείνο το σημείο.

Η συνέχεια ωστόσο ήταν τελείως διαφορετική καθώς η Λιθουανία πήρε τα πάνω της και πραγματοποίησε την απόλυτη ανατροπή. Με επιμέρους 18-6 η «Lietuva» γύρισε το παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με 51-45 έχοντας ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Οι Βαλαντσιούνας και Ραντζεβίτσιους είχαν πάρει την κατάσταση στα χέρια του με την 3η περίοδο να κλείσει στο +1 (54-53) για την Λιθουανία.

Έκτοτε το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, με την Λιθουανία να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμη στο τέλος. Ο Άρνας Βελίτσκα αποτελούσε το «κρυφό χαρτί» του Κουρτινάιτις και εκείνος που ουσιαστικά καθάρισε στο τέλος έως και τη νίκη των Λιθουανών με 74-72.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κατάφερε να συνέλθει από την νωθρότητα του πρώτου ημιχρόνου, να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 18-6 στην 3η περίοδο, να πάρει τα ηνία του αγώνα και να φτάσει στην τελική επικράτηση.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν επιβλητικός και δεν είχε... αντίπαλο μετρώντας 18 πόντους με 7/11 δίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... οι Άρνας Βελίτσκα με 14 πόντους και 7 ασίστι, όπως επίσης και ο Γκίτις Ραντζεβίτσιους με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βίκτορ Γκάντεφορς, ο οποίος έμεινε στους 3 πόντους με μόλις 1/3 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πελ Λάρσον πρόσθεσε μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του με 18 πόντους και 8/19 εντός παιδιάς.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Λιθουανία έβγαλε πολλούς πρωταγωνιστές και έδειξε ότι παρά τα προβλήματα που παρουσιάζει και τα προβλήματα που προέκυψαν, ότι έχει μπασκετική παιδεία και ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά το άθλημα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο νέος τραυματισμός που προέκυψε στους Λιθουανούς με τον Μαργκίρις Νορμάντας λίγο πριν από το ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 33-39, 54-53, 74-72.

Lithuania FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Marek Blazevic 00:00 0 / (%) / (%) / (%) / (%) 2 Margiris Normantas * 02:43 0 / (%) / (%) / (%) / (%) 1 -6 -1 3 Arnas Velicka 26:56 14 3/10 30% 2/5 40% 1/5 20% 7/8 88% 1 1 7 2 2 1 9 13 7 Gytis Radzevicius * 27:49 13 4/7 57% 4/5 80% 0/2 0% 5/5 100% 1 2 3 1 1 13 14 10 Azuolas Tubelis 24:41 12 5/9 56% 5/8 63% 0/1 0% 2/2 100% 4 8 12 1 2 2 0 23 15 Laurynas Birutis 11:47 0 0/2 0% 0/2 0% / (%) 0/2 0% 1 -11 -3 17 Jonas Valanciunas * 25:31 18 7/11 64% 7/11 64% / (%) 4/4 100% 3 6 9 2 3 4 2 2 9 25 31 Rokas Giedraitis * 24:04 4 2/5 40% 2/2 100% 0/3 0% / (%) 4 4 1 2 1 8 7 43 Ignas Sargiunas 23:36 6 1/6 17% 1/5 20% 0/1 0% 4/6 67% 4 4 2 2 4 1 -1 2 91 Deividas Sirvydis * 32:53 7 3/8 38% 2/2 100% 1/6 17% / (%) 1 1 1 2 2 1 1 -6 4 Team/Coaches 3 4 7 1 TOTAL 200 74 25/58 43% 23/40 57% 2/18 11% 22/27 81% 11 30 41 15 14 14 6 6