Eurobasket 2025, Λιθουανία - Σουηδία 74-71: Πήρε το ντέρμπι και... περιμένει για την 2η θέση!

Γιώργος Κούβαρης
Αν και δυσκολεύτηκε, αν και ατύχησε να χάσει έναν ακόμα παίκτη με τραυματισμό. η Λιθουανία επικράτησε της Σουηδίας με 74-71 στο τελευταίο παιχνίδι της για τον Β' Όμιλο και πλέον περιμένει να δει εάν θα τερματίσει στην 2η θέση.

Η Λιθουανία έκανε το... καθήκον της απέναντι στην Σουηδία που είχε ήδη προκριθεί μέσω... Μεγάλης Βρετανίας και πλέον φέρεται να έχει το προβάδισμα για την 2η θέση του Β' Ομίλου.

Συγκεκριμένα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Γερμανία - Φινλανδία όπου με νίκη των «πάντσερ» θα είναι 2η στον όμιλο και θα αντιμετωπίσει στους «16» τον 3ο του Α' Ομίλου.

Βέβαια προέκυψε νέο πρόβλημα στην ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις καθώς τέθηκε εκτός δράσης ο Μαργκίρις Νορμάντας, ο οποίος λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο. Και όλα αυτά ενώ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις έχει ήδη τεθεί νοκ άουτ!

Λιθουανία – Σουηδία: Το ματς

Η Σουηδία αιφνιδίασε στο ξεκίνημα του αγώνα τους Λιθουανούς και βρέθηκαν να προηγούνται με 2-10 και 4-12 στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Ο Πελ Λάρσον και η παρέα του συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα στο σκορ (14-21 το δεκάλεπτο) ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα έως και το τέλος του ημιχρόνου (33-39).

Μάλιστα λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα, ο Ρίμας Κουρτινάιτις είδε έναν ακόμα παίκτη να αποχωρεί τραυματίας, καθώς ο Μαργκίρις Νορμάντας γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και αποχώρησε από το παιχνίδι δημιουργώντας νέο πλήγμα μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Στο πρώτο ημίχρονο η Λιθουανία τα είχε... σπάσει έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 0/10 τρίποντα (!) μη μπορώντας να εξαργυρώσει τα 11/17 δίποντα και τις 11/12 βολές. Την ίδια η Σουηδία είχε 4/14 τρίποντα (σ.σ. δηλαδή είχαν αστοχήσει και οι παίκτες του Μίκο Ρίιπινεν) και 10/17 δίποντα πιστοποιώντας την ανωτερότητά της έως εκείνο το σημείο.

Η συνέχεια ωστόσο ήταν τελείως διαφορετική καθώς η Λιθουανία πήρε τα πάνω της και πραγματοποίησε την απόλυτη ανατροπή. Με επιμέρους 18-6 η «Lietuva» γύρισε το παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με 51-45 έχοντας ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Οι Βαλαντσιούνας και Ραντζεβίτσιους είχαν πάρει την κατάσταση στα χέρια του με την 3η περίοδο να κλείσει στο +1 (54-53) για την Λιθουανία.

Έκτοτε το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, με την Λιθουανία να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμη στο τέλος. Ο Άρνας Βελίτσκα αποτελούσε το «κρυφό χαρτί» του Κουρτινάιτις και εκείνος που ουσιαστικά καθάρισε στο τέλος έως και τη νίκη των Λιθουανών με 74-72.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κατάφερε να συνέλθει από την νωθρότητα του πρώτου ημιχρόνου, να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 18-6 στην 3η περίοδο, να πάρει τα ηνία του αγώνα και να φτάσει στην τελική επικράτηση.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν επιβλητικός και δεν είχε... αντίπαλο μετρώντας 18 πόντους με 7/11 δίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... οι Άρνας Βελίτσκα με 14 πόντους και 7 ασίστι, όπως επίσης και ο Γκίτις Ραντζεβίτσιους με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βίκτορ Γκάντεφορς, ο οποίος έμεινε στους 3 πόντους με μόλις 1/3 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πελ Λάρσον πρόσθεσε μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του με 18 πόντους και 8/19 εντός παιδιάς.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Λιθουανία έβγαλε πολλούς πρωταγωνιστές και έδειξε ότι παρά τα προβλήματα που παρουσιάζει και τα προβλήματα που προέκυψαν, ότι έχει μπασκετική παιδεία και ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά το άθλημα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο νέος τραυματισμός που προέκυψε στους Λιθουανούς με τον Μαργκίρις Νορμάντας λίγο πριν από το ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 33-39, 54-53, 74-72.

LithuaniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Marek Blazevic00:000/(%)/(%)/(%)/(%)
2Margiris Normantas *02:430/(%)/(%)/(%)/(%)1-6-1
3Arnas Velicka26:56143/1030%2/540%1/520%7/888%117221913
7Gytis Radzevicius *27:49134/757%4/580%0/20%5/5100%123111314
10Azuolas Tubelis24:41125/956%5/863%0/10%2/2100%4812122023
15Laurynas Birutis11:4700/20%0/20%/(%)0/20%1-11-3
17Jonas Valanciunas *25:31187/1164%7/1164%/(%)4/4100%36923422925
31Rokas Giedraitis *24:0442/540%2/2100%0/30%/(%)4412187
43Ignas Sargiunas23:3661/617%1/520%0/10%4/667%442241-12
91Deividas Sirvydis *32:5373/838%2/2100%1/617%/(%)1112211-64
Team/Coaches3471
TOTAL2007425/5843%23/4057%2/1811%22/2781%11304115141466
SwedenFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Denzel ANDERSSON17:2761/333%1/333%3/3100%331189
Adam RAMSTEDT16:1010/50%0/10%0/40%1/250%3332120
Wilhelm FALK06:0721/1100%1/1100%11236
Tobias BORG14:51135/683%2/2100%3/475%419119
Pelle LARSSON *27:57188/1942%6/1443%2/540%1452311-1414
Ludvig HAKANSON *25:3062/633%1/1100%1/520%1/250%223113-118
18Nicholas SPIRES00:00
19Viktor GADDEFORS *22:3331/425%1/333%0/10%1/425%11211-111
31Melwin PANTZAR *19:2042/540%2/367%0/20%55237831
35Barra NJIE26:1683/743%3/560%0/20%2/450%134622-210
37Simon BIRGANDER *23:49105/771%5/771%235-1514
Team/Coaches112
TOTAL2007128/6344%21/3757%7/2627%8/1553%6243020201172
     

