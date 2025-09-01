EuroBasket 2025, Σερβία - Τσεχία 82-60: Άνετα και «σβηστά» το 4/4

Δημήτρης Οικονόμου
Σε περίπατο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Σερβίας με την Τσεχία, με τους πρώτους να κάνουν το 4/4 στο EuroBasket 2025, μετά και το 82-60.

Εύκολο έργο πίστευαν όλοι πως θα είχε και τελικά εύκολο έργο αποδείχθηκε πως είχε η Σερβία. Επικρατώντας της Τσεχίας με 82-60 και κάνοντας έτσι το 4/4 στον όμιλό της για το EuroBasket 2025.

Με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να προχωρά σε rotation, τον Νίκολα Γιόκιτς να αγωνίζεται για 18 λεπτά και όλους τους Σέρβους να σκοράρουν έναν τουλάχιστον πόντο. Ακολουθεί ο... τελικός πρωτιάς με την Τουρκία (Τετάρτη 3/9 - 21:15), την ώρα που οι Τσέχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση με 0-4.

Σερβία - Τσεχία: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν καν αρχίσει στη Ρίγα. Οι Σέρβοι μπορεί να μην έχουν πλέον τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αλλά μπήκαν με το... πόδι στο γκάζι απέναντι στους αδύναμους Τσέχους. Με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι και το σκορ να γίνεται 20-3 (8').

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αυτήν τη φορά βρήκε περισσότερο χρόνο, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς. Οι Σέρβοι συνέχισαν να ανεβάζουν την τιμή της διαφοράς και με το πρώτο τους τρίποντο στην αναμέτρηση να έρχεται στο 16ο λεπτό, από τον Βασίλιε Μίτσιτς, έφτασαν ως το 40-14.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως η συνέχεια αποτελούσε τυπική διαδικασία. Η Τσεχία ήταν ανήμπορη να κάνει οτιδήποτε άλλο και απλώς προσπάθησε να μην ξεφύγει η διαφορά σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα. Από την πλευρά τους οι Σέρβοι προτίμησαν το rotation και να προφυλαχτούν ενόψει της συνέχειας.

Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, οι Τσέχοι πλησίασαν στο -15 (61-46, 31'). Αλλά ως εκεί. Οι Σέρβοι συγκεντρώθηκαν και τελείωσαν το παιχνίδι με συνοπτικές διαδικασίες.

Τα δεκάλεπτα: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60

  • NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν μπορούν να συγκριθούν σε ποιότητα και βάθος λύσεων οι δύο ομάδες.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς σκόραρε 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Στους 13 ολοκλήρωσε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, άλλους 12 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7 ριμπάουντ.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ O... Δεν κατάφερε να βρει το χέρι του ο Βιτ Κρέιτσι, ολοκληρώνοντας με 7 πόντους (1/7 3π.).
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Γιάρομιρ Μπόχατσικ πέτυχε 12 πόντους με 4/7 τρίποντα και στάθηκε στο ύψος του.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το rotation της Σερβίας και πως άπαντες είναι έτοιμοι για να πατήσουν παρκέ και να προσφέρουν.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Άλλο ένα παιχνίδι χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός, με την Τσεχία άλλωστε να έχει αποσυντονιστεί πλήρως αυτό το καλοκαίρι με τις μεγάλες απουσίες της.
SerbiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Filip PETRUSEV *23:16135/863%5/771%0/10%3/743%112122011
5Nikola JOVIC *22:48104/757%4/4100%0/30%2/2100%6632110
9Vanja MARINKOVIC14:2273/743%2/367%1/425%113133
11Tristan VUKCEVIC16:4952/367%2/2100%0/10%1/333%5521376
13Ognjen DOBRIC09:5411/250%1150
15Nikola JOKIC *18:0162/2100%2/2100%2/367%1674121514
22Vasilije MICIC15:3373/650%2/2100%1/425%11421139
23Marko GUDURIC *18:2931/617%1/333%0/30%1/250%134212144
24Stefan JOVIC16:2541/425%1/333%0/10%2/2100%33621413
30Aleksa AVRAMOVIC *22:29144/850%3/475%1/425%5/5100%134821111623
33Nikola MILUTINOV21:54125/5100%5/5100%2/367%34712219
Team/Coaches1453
TOTAL2008230/5654%27/3577%3/2114%19/2966%9364528917102114

CzechiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Jan ZIDEK *20:1893/1030%0/30%3/743%24622310
7Vojtech HRUBAN16:3031/520%0/30%1/250%1121101
11Adam KEJVAL04:17011111-101
15Martin PETERKA19:4242/825%2/367%0/50%44131-252
17Jaromir BOHACIK *20:05124/850%0/10%4/757%1231221-811
19Ondrej SEHNAL *26:3352/633%1/250%1/425%13494211013
21Petr KRIVANEK08:4600/10%0/10%113111-250
27Vit KREJCI *23:3073/1127%2/450%1/714%1561111-226
31Martin KRIZ *18:1662/540%0/10%2/450%112342-216
32Richard BALINT06:5321/333%1/1100%0/20%12-10-2
71Martin SVOBODA17:2783/560%3/560%2/2100%112121911
77Tomas KYZLINK17:4342/1020%2/450%0/60%221211-11-1
Team/Coaches22
TOTAL2006023/7232%11/2839%12/4427%2/2100%1222342023158260

@Photo credits: FIBA
     

