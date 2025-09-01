Σε περίπατο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Σερβίας με την Τσεχία, με τους πρώτους να κάνουν το 4/4 στο EuroBasket 2025, μετά και το 82-60.

Εύκολο έργο πίστευαν όλοι πως θα είχε και τελικά εύκολο έργο αποδείχθηκε πως είχε η Σερβία. Επικρατώντας της Τσεχίας με 82-60 και κάνοντας έτσι το 4/4 στον όμιλό της για το EuroBasket 2025.

Με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να προχωρά σε rotation, τον Νίκολα Γιόκιτς να αγωνίζεται για 18 λεπτά και όλους τους Σέρβους να σκοράρουν έναν τουλάχιστον πόντο. Ακολουθεί ο... τελικός πρωτιάς με την Τουρκία (Τετάρτη 3/9 - 21:15), την ώρα που οι Τσέχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση με 0-4.

Σερβία - Τσεχία: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν καν αρχίσει στη Ρίγα. Οι Σέρβοι μπορεί να μην έχουν πλέον τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αλλά μπήκαν με το... πόδι στο γκάζι απέναντι στους αδύναμους Τσέχους. Με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι και το σκορ να γίνεται 20-3 (8').

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αυτήν τη φορά βρήκε περισσότερο χρόνο, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς. Οι Σέρβοι συνέχισαν να ανεβάζουν την τιμή της διαφοράς και με το πρώτο τους τρίποντο στην αναμέτρηση να έρχεται στο 16ο λεπτό, από τον Βασίλιε Μίτσιτς, έφτασαν ως το 40-14.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως η συνέχεια αποτελούσε τυπική διαδικασία. Η Τσεχία ήταν ανήμπορη να κάνει οτιδήποτε άλλο και απλώς προσπάθησε να μην ξεφύγει η διαφορά σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα. Από την πλευρά τους οι Σέρβοι προτίμησαν το rotation και να προφυλαχτούν ενόψει της συνέχειας.

Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, οι Τσέχοι πλησίασαν στο -15 (61-46, 31'). Αλλά ως εκεί. Οι Σέρβοι συγκεντρώθηκαν και τελείωσαν το παιχνίδι με συνοπτικές διαδικασίες.

Τα δεκάλεπτα: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60

Δεν μπορούν να συγκριθούν σε ποιότητα και βάθος λύσεων οι δύο ομάδες.

Δεν μπορούν να συγκριθούν σε ποιότητα και βάθος λύσεων οι δύο ομάδες. Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς σκόραρε 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς σκόραρε 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Στους 13 ολοκλήρωσε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, άλλους 12 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7 ριμπάουντ.

Στους 13 ολοκλήρωσε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, άλλους 12 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7 ριμπάουντ. Δεν κατάφερε να βρει το χέρι του ο Βιτ Κρέιτσι, ολοκληρώνοντας με 7 πόντους (1/7 3π.).

Δεν κατάφερε να βρει το χέρι του ο Βιτ Κρέιτσι, ολοκληρώνοντας με 7 πόντους (1/7 3π.). Ο Γιάρομιρ Μπόχατσικ πέτυχε 12 πόντους με 4/7 τρίποντα και στάθηκε στο ύψος του.

Ο Γιάρομιρ Μπόχατσικ πέτυχε 12 πόντους με 4/7 τρίποντα και στάθηκε στο ύψος του. Το rotation της Σερβίας και πως άπαντες είναι έτοιμοι για να πατήσουν παρκέ και να προσφέρουν.

Το rotation της Σερβίας και πως άπαντες είναι έτοιμοι για να πατήσουν παρκέ και να προσφέρουν. Άλλο ένα παιχνίδι χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός, με την Τσεχία άλλωστε να έχει αποσυντονιστεί πλήρως αυτό το καλοκαίρι με τις μεγάλες απουσίες της.

Serbia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Filip PETRUSEV * 23:16 13 5/8 63% 5/7 71% 0/1 0% 3/7 43% 1 1 2 1 2 20 11 5 Nikola JOVIC * 22:48 10 4/7 57% 4/4 100% 0/3 0% 2/2 100% 6 6 3 21 10 9 Vanja MARINKOVIC 14:22 7 3/7 43% 2/3 67% 1/4 25% 1 1 3 1 3 3 11 Tristan VUKCEVIC 16:49 5 2/3 67% 2/2 100% 0/1 0% 1/3 33% 5 5 2 1 3 7 6 13 Ognjen DOBRIC 09:54 1 1/2 50% 1 1 5 0 15 Nikola JOKIC * 18:01 6 2/2 100% 2/2 100% 2/3 67% 1 6 7 4 1 2 15 14 22 Vasilije MICIC 15:33 7 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 1 1 4 2 1 1 3 9 23 Marko GUDURIC * 18:29 3 1/6 17% 1/3 33% 0/3 0% 1/2 50% 1 3 4 2 1 2 14 4 24 Stefan JOVIC 16:25 4 1/4 25% 1/3 33% 0/1 0% 2/2 100% 3 3 6 2 1 4 13 30 Aleksa AVRAMOVIC * 22:29 14 4/8 50% 3/4 75% 1/4 25% 5/5 100% 1 3 4 8 2 1 1 1 16 23 33 Nikola MILUTINOV 21:54 12 5/5 100% 5/5 100% 2/3 67% 3 4 7 1 2 2 19 Team/Coaches 1 4 5 3 TOTAL 200 82 30/56 54% 27/35 77% 3/21 14% 19/29 66% 9 36 45 28 9 17 10 2 114