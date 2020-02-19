ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 4vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΛΕΙΨΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 4vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΑΓΙΑΞ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
F.C. COPENHAGEN -vs
ΣΕΛΤΙΚ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΡΟΜΑ -vs
ΓAΝΔΗ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΠΟΡΤΟ -
ΑΛΚΜΑΑΡ -vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ESPANYOL -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -