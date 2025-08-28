Γεωργία-Ισπανία 83-69: Ψυχωμένοι Γεωργιανοί, ισοπέδωσαν τη «ρόχα»!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η σκληροτράχηλη Γεωργία υπέταξε την Ισπανία στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου του EuroBasket 2025, επικρατώντας με 83-69, με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να κάνει ματσάρα!

Η Γεωργία ήταν κυρίαρχη απέναντι στην απογοητευτική Ισπανία, επικρατώντας με 83-69 στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό και στέλνοντας από νωρίς το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν που θα την υποτιμήσει!

Οι Γεωργιανοί δεν άφησαν περιθώριο στη «ρόχα», με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να διαλύει την άμυνα των Ισπανών και να τελειώνει τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Οι παίκτες του Ντζίκιτς έριξαν στο καναβάτσο την τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης που παραδόθηκε στην τέταρτη περίοδο.

Για τους Ισπανούς, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόουτς Σκαριόλο με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Γεωργία-Ισπανία: Το ματς

Η Γεωργία βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της απέναντι στην Ισπανία, με τον Καμάρ Μπάλντγουιν να ανεβάζει από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, γράφοντας το 19-9 στο 4’. Οι Ίβηρες αντέδρασαν, όμως η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-17, έχοντας ως σημεία αναφοράς τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι (7π.) και Μπάλντγουιν (6π.). Από την άλλη πλευρά, η «ρόχα» επέμεινε χωρίς επιτυχία στο μακρινό σουτ (2/7 τρίποντα).

Στη δεύτερη περίοδο, η Ισπανία ανέβασε την πίεση, όμως η Γεωργία διατήρησε σταθερά το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35 και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (15-6). Η Ισπανία είχε 10 ασίστ αλλά και 8 λάθη, πληρώνοντας την αστάθειά της.

Οι ψυχωμένοι Γεωργιανοί ξέφυγαν ξανά στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τον Μπέκα Μπουρτζανάτζε να σκοράρει για το 53-44 και τον Τόκο Σενγκέλια να ξεσηκώνει τους συμπατριώτες του στην εξέδρα! Ο Σάντι Αλντάμα προσπάθησε να κρατήσει όρθια την Ισπανία, αλλά τα συνεχόμενα λάθη της «ρόχα» έδωσαν την ευκαιρία στη Γεωργία να «χτίσει» και πάλι διψήφια διαφορά, με τον Σερμαντίνι να τελειώνει φάση κοντά στο καλάθι για το +10 (57-47 στο 28’).

Και μέσα σε όλα, οι Ισπανοί ήταν άστοχοι από τη γραμμή των βολών, σουτάροντας με μόλις 50% ως την τρίτη περίοδο (6/12), χωρίς να καταφέρουν να ματσάρουν την ενέργεια των Γεωργιανών. Η ομάδα του Ντζίκιτς διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 57-49, με τους Μαμουκελασβίλι, Σανάτζε και Σενγκέλια να σηκώνουν το επιθετικό βάρος, ενώ ο Αλντάμα (12π.) ήταν ο μοναδικός «διψήφιος» για την Ισπανία.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορα όμως κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ, οι Γεωργιανοί έβρισκαν λύσεις. Μάλιστα ο Μπιτάτζε κάρφωσε εντυπωσιακά για το 72-60 στο 36' μέσα σε αποθέωση! Το τελικό 83-69 βρήκε τους Γεωργιανούς να πανηγυρίζουν έξαλλα!

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η άμυνά της πρωταγωνίστησε στο ματς.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γκόγκα Μπιτάτζε με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ και Τόρνικε Σενγκέλια με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... ο Ζοέλ Πάρα που πήρε μόλις τρεις προσπάθειες σε 19 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο πιο ψυχωμένος παίκτης των Ισπανών.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η υπεροχή των Γεωργιανών στα ριμπάουντ με 49 έναντι στα 29 των Ισπανών.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των Ισπανών από την περιφέρεια.
GeorgiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Rati Andronikashvili19:3721/1100%1/1100%0/00%0/00%2242211018
5Alexander Mamukelashvili *31:10196/1154.5%4/580%2/633.3%5/683.3%257603101424
6Kakhaber Jintcharadze01:4800/20%0/10%0/10%0/00%00001000-4-2
7Beka Burjanadze21:2772/633.3%2/450%0/20%3/475%347140001410
9Giorgi Shermadini15:1842/366.7%2/366.7%0/00%0/00%23513101-19
10Duda Sanadze *27:28113/742.9%2/2100%1/520%4/666.7%134222201411
12George KorsantiaDid Not Play
15Aleksandre PhevadzeDid Not Play
23Tornike Shengelia *20:17134/944.4%3/742.9%1/250%4/666.7%11221101110
35Goga Bitadze *22:58156/1154.5%4/757.1%2/450%1/425%415240101415
44Kamar Baldwin *35:28125/1338.5%3/650%2/728.6%0/00%044321001910
77Giorgi Ochkhikidze04:2900/00%0/00%0/00%0/00%01102100-20
Team/Coaches16701
TOTAL2008329/6346%21/3658.3%8/2729.6%17/2665.4%1630461921115295
SpainFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Josep Puerto07:3800/20%0/00%0/20%0/00%01112000-30
3Sergio De Larrea *23:0731/425%0/20%1/250%0/00%20252210-156
4Jaime Pradilla15:4162/366.7%2/2100%0/10%2/2100%11202110-37
5Mario Saint-Supery12:4841/250%0/00%1/250%1/250%0002403087
6Xabi Lopez-Arostegui14:2531/333.3%1/250%0/10%1/250%0111400082
7Santi Aldama *24:04125/1533.3%3/560%2/1020%0/00%03323101-247
8Dario Brizuela22:44115/1050%5/771.4%0/30%1/333.3%0112210036
14Willy Hernangomez *21:0984/757.1%4/757.1%0/00%0/10%14521200-119
22Santi Yusta *20:2442/825%2/366.7%0/50%0/00%01122110-181
41Juancho Hernangomez19:06135/1050%3/560%2/540%1/333.3%358210011017
44Joel Parra *18:5452/2100%1/1100%1/1100%0/00%02210200-256
77Yankuba SimaDid Not Play
Team/Coaches21301
TOTAL2006928/6642.4%21/3461.8%7/3221.9%6/1346.2%920292023116268
     

