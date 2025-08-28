Η σκληροτράχηλη Γεωργία υπέταξε την Ισπανία στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου του EuroBasket 2025, επικρατώντας με 83-69, με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να κάνει ματσάρα!

Η Γεωργία ήταν κυρίαρχη απέναντι στην απογοητευτική Ισπανία, επικρατώντας με 83-69 στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό και στέλνοντας από νωρίς το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν που θα την υποτιμήσει!

Οι Γεωργιανοί δεν άφησαν περιθώριο στη «ρόχα», με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να διαλύει την άμυνα των Ισπανών και να τελειώνει τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Οι παίκτες του Ντζίκιτς έριξαν στο καναβάτσο την τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης που παραδόθηκε στην τέταρτη περίοδο.

Για τους Ισπανούς, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόουτς Σκαριόλο με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Γεωργία-Ισπανία: Το ματς

Η Γεωργία βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της απέναντι στην Ισπανία, με τον Καμάρ Μπάλντγουιν να ανεβάζει από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, γράφοντας το 19-9 στο 4’. Οι Ίβηρες αντέδρασαν, όμως η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-17, έχοντας ως σημεία αναφοράς τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι (7π.) και Μπάλντγουιν (6π.). Από την άλλη πλευρά, η «ρόχα» επέμεινε χωρίς επιτυχία στο μακρινό σουτ (2/7 τρίποντα).

Στη δεύτερη περίοδο, η Ισπανία ανέβασε την πίεση, όμως η Γεωργία διατήρησε σταθερά το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35 και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (15-6). Η Ισπανία είχε 10 ασίστ αλλά και 8 λάθη, πληρώνοντας την αστάθειά της.

Οι ψυχωμένοι Γεωργιανοί ξέφυγαν ξανά στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τον Μπέκα Μπουρτζανάτζε να σκοράρει για το 53-44 και τον Τόκο Σενγκέλια να ξεσηκώνει τους συμπατριώτες του στην εξέδρα! Ο Σάντι Αλντάμα προσπάθησε να κρατήσει όρθια την Ισπανία, αλλά τα συνεχόμενα λάθη της «ρόχα» έδωσαν την ευκαιρία στη Γεωργία να «χτίσει» και πάλι διψήφια διαφορά, με τον Σερμαντίνι να τελειώνει φάση κοντά στο καλάθι για το +10 (57-47 στο 28’).

Και μέσα σε όλα, οι Ισπανοί ήταν άστοχοι από τη γραμμή των βολών, σουτάροντας με μόλις 50% ως την τρίτη περίοδο (6/12), χωρίς να καταφέρουν να ματσάρουν την ενέργεια των Γεωργιανών. Η ομάδα του Ντζίκιτς διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 57-49, με τους Μαμουκελασβίλι, Σανάτζε και Σενγκέλια να σηκώνουν το επιθετικό βάρος, ενώ ο Αλντάμα (12π.) ήταν ο μοναδικός «διψήφιος» για την Ισπανία.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορα όμως κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ, οι Γεωργιανοί έβρισκαν λύσεις. Μάλιστα ο Μπιτάτζε κάρφωσε εντυπωσιακά για το 72-60 στο 36' μέσα σε αποθέωση! Το τελικό 83-69 βρήκε τους Γεωργιανούς να πανηγυρίζουν έξαλλα!

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η άμυνά της πρωταγωνίστησε στο ματς.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γκόγκα Μπιτάτζε με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ και Τόρνικε Σενγκέλια με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... ο Ζοέλ Πάρα που πήρε μόλις τρεις προσπάθειες σε 19 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο πιο ψυχωμένος παίκτης των Ισπανών.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η υπεροχή των Γεωργιανών στα ριμπάουντ με 49 έναντι στα 29 των Ισπανών.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία των Ισπανών από την περιφέρεια.

Georgia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 Rati Andronikashvili 19:37 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 2 2 1 1 0 1 8 5 Alexander Mamukelashvili * 31:10 19 6/11 54.5% 4/5 80% 2/6 33.3% 5/6 83.3% 2 5 7 6 0 3 1 0 14 24 6 Kakhaber Jintcharadze 01:48 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 -2 7 Beka Burjanadze 21:27 7 2/6 33.3% 2/4 50% 0/2 0% 3/4 75% 3 4 7 1 4 0 0 0 14 10 9 Giorgi Shermadini 15:18 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 1 3 1 0 1 -1 9 10 Duda Sanadze * 27:28 11 3/7 42.9% 2/2 100% 1/5 20% 4/6 66.7% 1 3 4 2 2 2 2 0 14 11 12 George Korsantia Did Not Play 15 Aleksandre Phevadze Did Not Play 23 Tornike Shengelia * 20:17 13 4/9 44.4% 3/7 42.9% 1/2 50% 4/6 66.7% 1 1 2 2 1 1 0 1 1 10 35 Goga Bitadze * 22:58 15 6/11 54.5% 4/7 57.1% 2/4 50% 1/4 25% 4 1 5 2 4 0 1 0 14 15 44 Kamar Baldwin * 35:28 12 5/13 38.5% 3/6 50% 2/7 28.6% 0/0 0% 0 4 4 3 2 1 0 0 19 10 77 Giorgi Ochkhikidze 04:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 1 0 0 -2 0 Team/Coaches 1 6 7 0 1 TOTAL 200 83 29/63 46% 21/36 58.3% 8/27 29.6% 17/26 65.4% 16 30 46 19 21 11 5 2 95