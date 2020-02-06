ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 73
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 116vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 120vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 95vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 0vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
LIVE
TRAJAL KRUSEVAC 0vs
BUDUCNOST POPOVAC 0
LIVE
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 0vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 0
LIVE
RADNICKI OBRENOVAC 0vs
DINAMO PANCEVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΜΟΝΤΡΕΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 3vs
ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒAΙΝΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ 2vs
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 2vs
ΤΣΕΡΜΟΜΟΡΕΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 2vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 1vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ 3vs
KRUPA NA VRBASU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΑΝ 0vs
ΑΣAΝΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ 3vs
SEVAN 2
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
PROGRESUL SPARTAC -
ΣΙΣΑΚΕΤ -vs
YASOTHON F.C. -
INGULEC REGION -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
MET. ZAPORIZHYA U19 -vs
FK VOLCHANSK -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
SHKUPI SKOPJE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ -vs
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΚΟΛΟΥΜΠAΡΑ ΛΑΖAΡΕΒΑΤΣ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚΣ ΤΖΟΥΡΜAΛΑ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -
PRVA ISKRA BARIC -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΕΡΕΜΠΡΟ -vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΣΑΜΠΟΥΡΤAΛΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -
KAC 1909 -vs
WOLFSBERGER AC II -
OURE FA -vs
ΟΤΕΡΟΥΠ -
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ -vs
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -
VFB DILLINGEN -vs
ΒAΙΣΜΠΑΧ -
RAPID LUBECK -vs
VFB LUBECK II -
TUS HILTRUP -vs
BSV ROXEL -
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 -vs
TUS MARIENBORN -
SK ST. ANDRA -vs
RAIKA GRIFFEN RAST -
SC BURGAU -vs
SV GROSSPETERSDORF -
SV HERBEDE -vs
BV HILTROP -
DIFFERDANGE 03 -vs
MUHLENBACH-SANDZAK -
SV NEUDAU -vs
USV ST. PANTALEON -
ROHRENDORF/GEDERS. -vs
SPRATZERN -
TUS ST.PETER/O. -vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ -
SV SACHSENHAUSEN -vs
SG ROSENHOHE -
ΝΤAΛΑΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -