Το Ισραήλ δεν συνάντησε πρόβλημα και επικράτησε με 89-92 του Βελγίου για το Eurobasket 2025, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των 16.

Συνεχίζει στο κυνήγι της πρωτιάς στον όμιλο του το Ισραήλ. Κατάφερε να νικήσει με 89-92 το Βέλγιο (πιο εύκολα από αυτό που δείχνει το σκορ) για το Eurobasket 2025 και έτσι ανέβηκε στο 3-1, παίρνοντας πρόκριση στον επόμενο γύρο. Στην τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με τη Σλοβενία.

O Άβντια τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ενώ ο Σόρκιν πρόσθεσε 18 για τους νικητές. Ο Γκίνατ είχε 13 πόντους με 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Βάνουιν είχε 14 με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο το Ισραήλ επέβαλε τον ρυθμό του και έκανε το 13-23 χάρη στο καλάθι του Κάρινγκτον στο 9'. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο και έτσι το Ισραήλ με τον Γκινάτ έκανε το 27-42. Άβντια εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 για το 31-51, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.

Ο Γκινάτ έγραψε το 46-65 στα μέσα της τρίτης περιόδου για το Ισραήλ. Ο Μουεμά μείωσε σε 51-67 στο 27'., ενώ ο Μπακό μείωσε σε 58-71 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Μάνταρ έκανε το 72-82 για το Ισραήλ στο 35'. Ο Τιμόρ έκανε το 76-87 στο 36' με τους Βέλγους να μην μπορούν να επιστρέψουν παρόλο που ο Σβαρτζ μείωσε σε 85-89 στα 15 δευτερόλεπτα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε μεγάλο προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο και λόγω Άβντια.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ντένι Άβντια με 22 πόντους

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ...Ρομάν Σόρκιν με 18 πόντους και Γκίνατ με 13 και 13 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μένες με μόλις 4 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Βάνουιν είχε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το παραλίγο triple double του Βάνουιν.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το Βέλγιο δεν ήταν ανταγωνιστικό στο ματς.

Belgium FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 Emmanuel LECOMTE * 26:57 15 6/13 46% 5/10 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 1 2 3 3 -6 7 8 Jean-Marc MWEMA * 23:29 10 3/5 60% 1/2 50% 2/3 67% 2/4 50% 2 5 7 1 5 9 10 11 Hans VANWIJN * 31:50 14 7/11 64% 7/10 70% 0/1 0% 0/1 0% 4 7 11 9 2 1 -5 30 16 Loic SCHWARTZ * 18:17 14 4/7 57% 0/0 – 4/7 57% 2/2 100% 3 3 6 1 2 4 1 0 -1 12 19 Kevin TUMBA 15:54 0 0/0 – 0/0 – 0/0 – 0/0 – 2 2 4 1 2 1 1 0 -16 5 24 Ismael BAKO * 23:21 9 4/8 50% 4/8 50% 0/0 – 1/2 50% 4 4 8 1 2 2 12 15 29 Andy VAN VLIET 08:39 3 1/3 33% 0/0 – 1/3 33% 0/0 – 2 2 4 2 3 29 34 Siebe LEDEGEN 21:04 12 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 0/0 – 1 1 2 1 3 2 12 8 36 Niels VAN DEN EYNDE 06:46 8 3/4 75% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 – 1 1 2 -5 8 41 Joppe MENNES 20:41 4 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 0/2 0% 1 1 2 1 1 1 -7 3 44 Godwin TSHIMANGA 00:00 0 0/0 – 0/0 – 0/0 – 0/0 – Mamadou GUISSE 03:02 0 0/1 0% 0/0 – 0/1 0% 0/0 – 1 2 3 -6 -3 Team/Coaches 2 2 4 TOTAL 200 89 35/66 53% 23/38 61% 12/28 43% 7/13 54% 14 21 35 17 25 14 5 4