Eurobasket 2025, Βέλγιο - Ισραήλ 89-92: Πρόκριση με Άβντια (vid)

Νίκος Καρφής
δ
Το Ισραήλ δεν συνάντησε πρόβλημα και επικράτησε με 89-92 του Βελγίου για το Eurobasket 2025, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των 16.

Συνεχίζει στο κυνήγι της πρωτιάς στον όμιλο του το Ισραήλ. Κατάφερε να νικήσει με 89-92 το Βέλγιο (πιο εύκολα από αυτό που δείχνει το σκορ) για το Eurobasket 2025 και έτσι ανέβηκε στο 3-1, παίρνοντας πρόκριση στον επόμενο γύρο. Στην τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με τη Σλοβενία.

O Άβντια τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ενώ ο Σόρκιν πρόσθεσε 18 για τους νικητές. Ο Γκίνατ είχε 13 πόντους με 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Βάνουιν είχε 14 με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο το Ισραήλ επέβαλε τον ρυθμό του και έκανε το 13-23 χάρη στο καλάθι του Κάρινγκτον στο 9'. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο και έτσι το Ισραήλ με τον Γκινάτ έκανε το 27-42. Άβντια εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 για το 31-51, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.

Ο Γκινάτ έγραψε το 46-65 στα μέσα της τρίτης περιόδου για το Ισραήλ. Ο Μουεμά μείωσε σε 51-67 στο 27'., ενώ ο Μπακό μείωσε σε 58-71 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Μάνταρ έκανε το 72-82 για το Ισραήλ στο 35'. Ο Τιμόρ έκανε το 76-87 στο 36' με τους Βέλγους να μην μπορούν να επιστρέψουν παρόλο που ο Σβαρτζ μείωσε σε 85-89 στα 15 δευτερόλεπτα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε μεγάλο προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο και λόγω Άβντια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ντένι Άβντια με 22 πόντους
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ...Ρομάν Σόρκιν με 18 πόντους και Γκίνατ με 13 και 13 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μένες με μόλις 4 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Βάνουιν είχε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το παραλίγο triple double του Βάνουιν.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το Βέλγιο δεν ήταν ανταγωνιστικό στο ματς.

BelgiumFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Emmanuel LECOMTE *26:57156/1346%5/1050%1/333%2/2100%11233-67
8Jean-Marc MWEMA *23:29103/560%1/250%2/367%2/450%25715910
11Hans VANWIJN *31:50147/1164%7/1070%0/10%0/10%4711921-530
16Loic SCHWARTZ *18:17144/757%0/04/757%2/2100%33612410-112
19Kevin TUMBA15:5400/00/00/00/022412110-165
24Ismael BAKO *23:2194/850%4/850%0/01/250%4481221215
29Andy VAN VLIET08:3931/333%0/01/333%0/02242329
34Siebe LEDEGEN21:04125/1050%3/560%2/540%0/0112132128
36Niels VAN DEN EYNDE06:4683/475%1/1100%2/367%0/0112-58
41Joppe MENNES20:4142/450%2/2100%0/20%0/20%112111-73
44Godwin TSHIMANGA00:0000/00/00/00/0
Mamadou GUISSE03:0200/10%0/00/10%0/0123-6-3
Team/Coaches224
TOTAL2008935/6653%23/3861%12/2843%7/1354%14213517251454
IsraelFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Khadeen Carrington19:13114/1040%1/520%3/560%0/00%1122130076
Itay Segev05:4321/1100%1/1100%0/00%0/10%01100000-41
Deni Avdija *34:36228/1553.3%6/875%2/728.6%4/666.7%12341210819
Roman Sorkin *27:09186/966.7%6/875%0/10%6/6100%14524200620
Bar Timor14:4452/450%1/250%1/250%0/00%21310100-135
Yam Madar *31:16102/540%0/20%2/366.7%4/4100%257222001216
Rafi Menco05:2400/10%0/00%0/10%0/00%10100000-50
Nimrod Levi10:5863/475%3/3100%0/10%0/00%21300000-75
Ethan Burg00:3300/00%0/00%0/00%0/00%01100000-10
Tomer Ginat *34:32134/944.4%4/850%0/10%5/683.3%4913423001027
Yovel Zoosman *07:4900/30%0/20%0/10%0/00%01110000-10
Guy Palatin08:0351/250%0/00%1/250%2/2100%1341010065
Team/Coaches40400
TOTAL2009231/6349%22/3956%9/2437.5%21/2584%1419332220120094
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα