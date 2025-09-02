Eurobasket 2025, Βέλγιο - Ισραήλ 89-92: Πρόκριση με Άβντια (vid)
Συνεχίζει στο κυνήγι της πρωτιάς στον όμιλο του το Ισραήλ. Κατάφερε να νικήσει με 89-92 το Βέλγιο (πιο εύκολα από αυτό που δείχνει το σκορ) για το Eurobasket 2025 και έτσι ανέβηκε στο 3-1, παίρνοντας πρόκριση στον επόμενο γύρο. Στην τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με τη Σλοβενία.
O Άβντια τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ενώ ο Σόρκιν πρόσθεσε 18 για τους νικητές. Ο Γκίνατ είχε 13 πόντους με 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Βάνουιν είχε 14 με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Israel are rolling 🔥#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/AyxW67aliP— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο το Ισραήλ επέβαλε τον ρυθμό του και έκανε το 13-23 χάρη στο καλάθι του Κάρινγκτον στο 9'. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο και έτσι το Ισραήλ με τον Γκινάτ έκανε το 27-42. Άβντια εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 για το 31-51, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.
Ο Γκινάτ έγραψε το 46-65 στα μέσα της τρίτης περιόδου για το Ισραήλ. Ο Μουεμά μείωσε σε 51-67 στο 27'., ενώ ο Μπακό μείωσε σε 58-71 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Μάνταρ έκανε το 72-82 για το Ισραήλ στο 35'. Ο Τιμόρ έκανε το 76-87 στο 36' με τους Βέλγους να μην μπορούν να επιστρέψουν παρόλο που ο Σβαρτζ μείωσε σε 85-89 στα 15 δευτερόλεπτα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε μεγάλο προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο και λόγω Άβντια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ντένι Άβντια με 22 πόντους
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ...Ρομάν Σόρκιν με 18 πόντους και Γκίνατ με 13 και 13 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μένες με μόλις 4 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Βάνουιν είχε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το παραλίγο triple double του Βάνουιν.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το Βέλγιο δεν ήταν ανταγωνιστικό στο ματς.
|Belgium
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|Emmanuel LECOMTE *
|26:57
|15
|6/13
|46%
|5/10
|50%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|3
|3
|-6
|7
|8
|Jean-Marc MWEMA *
|23:29
|10
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|2/3
|67%
|2/4
|50%
|2
|5
|7
|1
|5
|9
|10
|11
|Hans VANWIJN *
|31:50
|14
|7/11
|64%
|7/10
|70%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|4
|7
|11
|9
|2
|1
|-5
|30
|16
|Loic SCHWARTZ *
|18:17
|14
|4/7
|57%
|0/0
|–
|4/7
|57%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|1
|2
|4
|1
|0
|-1
|12
|19
|Kevin TUMBA
|15:54
|0
|0/0
|–
|0/0
|–
|0/0
|–
|0/0
|–
|2
|2
|4
|1
|2
|1
|1
|0
|-16
|5
|24
|Ismael BAKO *
|23:21
|9
|4/8
|50%
|4/8
|50%
|0/0
|–
|1/2
|50%
|4
|4
|8
|1
|2
|2
|12
|15
|29
|Andy VAN VLIET
|08:39
|3
|1/3
|33%
|0/0
|–
|1/3
|33%
|0/0
|–
|2
|2
|4
|2
|3
|29
|34
|Siebe LEDEGEN
|21:04
|12
|5/10
|50%
|3/5
|60%
|2/5
|40%
|0/0
|–
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|12
|8
|36
|Niels VAN DEN EYNDE
|06:46
|8
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/3
|67%
|0/0
|–
|1
|1
|2
|-5
|8
|41
|Joppe MENNES
|20:41
|4
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|-7
|3
|44
|Godwin TSHIMANGA
|00:00
|0
|0/0
|–
|0/0
|–
|0/0
|–
|0/0
|–
|Mamadou GUISSE
|03:02
|0
|0/1
|0%
|0/0
|–
|0/1
|0%
|0/0
|–
|1
|2
|3
|-6
|-3
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|TOTAL
|200
|89
|35/66
|53%
|23/38
|61%
|12/28
|43%
|7/13
|54%
|14
|21
|35
|17
|25
|14
|5
|4
|Israel
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Khadeen Carrington
|19:13
|11
|4/10
|40%
|1/5
|20%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|0
|0
|7
|6
|Itay Segev
|05:43
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|1
|Deni Avdija *
|34:36
|22
|8/15
|53.3%
|6/8
|75%
|2/7
|28.6%
|4/6
|66.7%
|1
|2
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|8
|19
|Roman Sorkin *
|27:09
|18
|6/9
|66.7%
|6/8
|75%
|0/1
|0%
|6/6
|100%
|1
|4
|5
|2
|4
|2
|0
|0
|6
|20
|Bar Timor
|14:44
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|-13
|5
|Yam Madar *
|31:16
|10
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100%
|2
|5
|7
|2
|2
|2
|0
|0
|12
|16
|Rafi Menco
|05:24
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|0
|Nimrod Levi
|10:58
|6
|3/4
|75%
|3/3
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|5
|Ethan Burg
|00:33
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|Tomer Ginat *
|34:32
|13
|4/9
|44.4%
|4/8
|50%
|0/1
|0%
|5/6
|83.3%
|4
|9
|13
|4
|2
|3
|0
|0
|10
|27
|Yovel Zoosman *
|07:49
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|Guy Palatin
|08:03
|5
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|6
|5
|Team/Coaches
|4
|0
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|92
|31/63
|49%
|22/39
|56%
|9/24
|37.5%
|21/25
|84%
|14
|19
|33
|22
|20
|12
|0
|0
|94
