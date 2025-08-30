EuroBasket 2025, Λιθουανία - Γερμανία 88-107: Ασταμάτητη, πέρασε... αέρα στη φάση των «16»

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία και έχοντας... καθαρίσει τη Λιθουανία με 107-88, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του EuroBasket 2025.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι μίας μεγάλης ημέρας για το EuroBasket 2025, η Γερμανία και η Λιθουανία, σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε το πρώτο «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, τα «πάντσερ» δείχνοντας για μία ακόμη φορά το πόσο εντυπωσιακά μπορούν να γίνουν, επιβλήθηκαν με 107-88.

Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της Γερμανίας στο τουρνουά όπου μέτρησε 100+ πόντους στην επίθεση, ενώ παράλληλα μέτρησε 19/35 τρίποντα, φτάνοντας δηλαδή το 54%.

Λιθουανία – Γερμανία: Το ματς

Η Γερμανία φάνηκε να μπαίνει πιο δυνατά στο παρκέ, ωστόσο στα μισά της πρώτης περιόδου η Λιθουανία βρήκε τα πατήματά της και μείωσε σε 10-9. Έχοντας την ορμή, οι Λιθουανοί έκαναν και την ανατροπή αλλά τα «πάντσερ» δεν άφησαν το... πόδι από το γκάζι και με μπάζερ μπίτερ του Μαοντού Λο, έφτασαν στο 32-20.

Στη συνέχεια, η Γερμανία συνέχισε να είναι εντυπωσιακή και ενώ πρόσφερε θέαμα μπορούσε να κρατήσει τη διαφορά σε απόσταση περίπου 10 πόντων ενώ στα 4:05 πριν από το τέλος, είχε 8/12 τρίποντα. Η Λιθουανία, συνεχίζοντας με τον δικό της ρυθμό μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά του +15 και την έριξε στο -5. Τελικά οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ να φτάνει στο 55-47.

Με τους παίκτες να επιστρέφουν στο παρκέ, η Γερμανία φάνηκε να μπαίνει ξανά αποφασισμένη να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Μάλιστα, μπόρεσε να φτάσει τη διαφορά μέχρι και στους 19 πόντους αλλά η Λιθουανία δεν τα παράτησε και μείωσε τη διαφορά, με την αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου να βρίσκει τις ομάδες στο 83-72.

Εκεί η Γερμανία συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Η απόσταση παρέμενε στα ίδια επίπεδα και τα «πάντσερ» επέβαλλαν τον δικό τους ρυθμό. Από τα μέσα της περιόδου και μετά έφτασαν στο +20 και τελικά μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη – πρόκριση με 107-88.

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο δεύτερο ημίχρονο είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού και έσπασε για μία ακόμη φορά το «φράγμα» των 100 πόντων.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντανιέλ Τάις που είχε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντένις Σρούντερ και Φραντζ Βάγκνερ που τελείωσαν με 26 και 24 πόντους αντίστοιχα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ρόκας Γκιεντράιτις που σε 12:30 λεπτά είχε μόλις 2 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις που είχε 20 πόντους με 7 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο ρυθμός που είχε ο αγώνας στο πρώτο ημίχρονο με συνεχόμενα καλάθια.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι ο Σεντεκέρσκις φάνηκε να τραυματίζεται στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

GermanyMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Isaac BONGA20:0562/540%1/333%1/250%1/250%12311111117
1Oscar DA SILVA03:550/%/%/%/%1-2-1
4Maodo LO17:3562/825%0/30%2/540%/%1123312126
5Tristan DA SILVA15:5452/540%1/250%1/333%/%221265
7Johannes VOIGTMANN *16:0000/20%0/10%0/10%/%1122111102
9Franz WAGNER *28:37249/1753%7/1354%2/450%4/667%3474332028
10Daniel THEIS *23:01239/9100%6/6100%3/3100%2/2100%1561311832
17Dennis SCHRODER *31:04269/1850%4/850%5/1050%3/3100%213614930
21Justus HOLLATZ04:1000/20%0/20%/%/%1112101
32Johannes THIEMANN14:3721/250%1/250%/%/%1122311115
34Leon KRATZER02:220/%/%/%/%00
42Andreas OBST *22:40155/771%/%5/771%/%115211018
Team/Coaches1121
TOTAL20010739/7552%20/4050%19/3554%10/1377%12193126207143

LithuaniaMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1Marek BLAZEVIC16:0541/333%1/333%/%2/2100%1453118
2Margiris NORMANTAS *22:45114/757%1/250%3/560%/%145221314
3Arnas VELICKA10:1021/1100%1/1100%/%/%111211-34
7Gytis RADZEVICIUS *20:1683/743%1/333%2/450%/%111211-86
8Tadas SEDEKERSKIS *23:33103/560%2/367%1/250%3/475%145911-1120
10Azuolas TUBELIS16:2773/650%3/475%0/20%1/1100%347111-811
13Rokas JOKUBAITIS *29:50207/1547%6/1155%1/425%5/683%1237151-1617
15Laurynas BIRUTIS03:5521/1100%1/1100%/%/%-22
17Jonas VALANCIUNAS *19:45145/863%5/863%/%4/580%314431-1512
31Rokas GIEDRAITIS12:3021/520%1/333%0/20%/%1232-17-1
43Ignas SARGIUNAS13:0021/250%1/1100%0/10%/%2-191
91Deividas SIRVYDIS11:4461/333%0/10%1/250%3/3100%22112106
Team/Coaches2131
TOTAL2008831/6349%23/4156%8/2236%18/2186%14253922191842

@Photo credits: fiba.basketball
     

