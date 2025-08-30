Η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία και έχοντας... καθαρίσει τη Λιθουανία με 107-88, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του EuroBasket 2025.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι μίας μεγάλης ημέρας για το EuroBasket 2025, η Γερμανία και η Λιθουανία, σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε το πρώτο «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, τα «πάντσερ» δείχνοντας για μία ακόμη φορά το πόσο εντυπωσιακά μπορούν να γίνουν, επιβλήθηκαν με 107-88.

Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της Γερμανίας στο τουρνουά όπου μέτρησε 100+ πόντους στην επίθεση, ενώ παράλληλα μέτρησε 19/35 τρίποντα, φτάνοντας δηλαδή το 54%.

Λιθουανία – Γερμανία: Το ματς

Η Γερμανία φάνηκε να μπαίνει πιο δυνατά στο παρκέ, ωστόσο στα μισά της πρώτης περιόδου η Λιθουανία βρήκε τα πατήματά της και μείωσε σε 10-9. Έχοντας την ορμή, οι Λιθουανοί έκαναν και την ανατροπή αλλά τα «πάντσερ» δεν άφησαν το... πόδι από το γκάζι και με μπάζερ μπίτερ του Μαοντού Λο, έφτασαν στο 32-20.

Στη συνέχεια, η Γερμανία συνέχισε να είναι εντυπωσιακή και ενώ πρόσφερε θέαμα μπορούσε να κρατήσει τη διαφορά σε απόσταση περίπου 10 πόντων ενώ στα 4:05 πριν από το τέλος, είχε 8/12 τρίποντα. Η Λιθουανία, συνεχίζοντας με τον δικό της ρυθμό μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά του +15 και την έριξε στο -5. Τελικά οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ να φτάνει στο 55-47.

Με τους παίκτες να επιστρέφουν στο παρκέ, η Γερμανία φάνηκε να μπαίνει ξανά αποφασισμένη να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Μάλιστα, μπόρεσε να φτάσει τη διαφορά μέχρι και στους 19 πόντους αλλά η Λιθουανία δεν τα παράτησε και μείωσε τη διαφορά, με την αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου να βρίσκει τις ομάδες στο 83-72.

Εκεί η Γερμανία συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Η απόσταση παρέμενε στα ίδια επίπεδα και τα «πάντσερ» επέβαλλαν τον δικό τους ρυθμό. Από τα μέσα της περιόδου και μετά έφτασαν στο +20 και τελικά μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη – πρόκριση με 107-88.

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο δεύτερο ημίχρονο είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού και έσπασε για μία ακόμη φορά το «φράγμα» των 100 πόντων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντανιέλ Τάις που είχε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντένις Σρούντερ και Φραντζ Βάγκνερ που τελείωσαν με 26 και 24 πόντους αντίστοιχα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ρόκας Γκιεντράιτις που σε 12:30 λεπτά είχε μόλις 2 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις που είχε 20 πόντους με 7 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο ρυθμός που είχε ο αγώνας στο πρώτο ημίχρονο με συνεχόμενα καλάθια.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι ο Σεντεκέρσκις φάνηκε να τραυματίζεται στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Germany MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 Isaac BONGA 20:05 6 2/5 40% 1/3 33% 1/2 50% 1/2 50% 1 2 3 1 1 1 1 1 11 7 1 Oscar DA SILVA 03:55 0 / % / % / % / % 1 -2 -1 4 Maodo LO 17:35 6 2/8 25% 0/3 0% 2/5 40% / % 1 1 2 3 3 1 2 12 6 5 Tristan DA SILVA 15:54 5 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33% / % 2 2 1 2 6 5 7 Johannes VOIGTMANN * 16:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% / % 1 1 2 2 1 1 1 10 2 9 Franz WAGNER * 28:37 24 9/17 53% 7/13 54% 2/4 50% 4/6 67% 3 4 7 4 3 3 20 28 10 Daniel THEIS * 23:01 23 9/9 100% 6/6 100% 3/3 100% 2/2 100% 1 5 6 1 3 1 1 8 32 17 Dennis SCHRODER * 31:04 26 9/18 50% 4/8 50% 5/10 50% 3/3 100% 2 1 3 6 1 4 9 30 21 Justus HOLLATZ 04:10 0 0/2 0% 0/2 0% / % / % 1 1 1 2 1 0 1 32 Johannes THIEMANN 14:37 2 1/2 50% 1/2 50% / % / % 1 1 2 2 3 1 1 11 5 34 Leon KRATZER 02:22 0 / % / % / % / % 0 0 42 Andreas OBST * 22:40 15 5/7 71% / % 5/7 71% / % 1 1 5 2 1 10 18 Team/Coaches 1 1 2 1 TOTAL 200 107 39/75 52% 20/40 50% 19/35 54% 10/13 77% 12 19 31 26 20 7 14 3