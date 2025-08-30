Η Εθνική, δίχως να θέλξει με την απόδοσή της, επικράτησε της Κύπρου με 69-96 και έκανε το 2-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, πριν από το ματς με τη Γεωργία (31/8, 15:00). Δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που καταπονήθηκε στην πρεμιέρα, ανατριχίλα στον κοινό Εθνικό Ύμνο!

Η Κύπρος μπορεί να υστερεί σε ποιότητα και εμπειρία, όμως πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στην Ελλάδα, η οποία πάτησε το γκάζι στην τρίτη περίοδο και επικράτησε με 69-96, φτάνοντας στο 2-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025.

Η Εθνική παρατάχθηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ενόψει του αυριανού back-to-back αγώνα με τη Γεωργία (31/8, 15:00). Βρήκε λύσεις από την περιφέρεια πίσω από τα 6.75 μ., αλλά εμφάνισε ξανά πρόβλημα στα ριμπάουντ, ένα ζήτημα που καλείται να διορθώσει στη συνέχεια.

Οι Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σαμοντούροβ και Μήτογλου οδήγησαν επιθετικά την Εθνική, ενώ η πιο δυνατή στιγμή του αγώνα ήταν η συγκινητική ανάκρουση του κοινού Εθνικού Ύμνου.

Κύπρος-Ελλάδα: Το ματς

Ο αγώνας με την Κύπρο αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για να βρουν ρυθμό παίκτες που είτε δεν είχαν καλή απόδοση στην πρεμιέρα με την Ιταλία, είτε δεν είχαν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Ντόρσεϊ, με 8 πόντους στα πρώτα 5:32, ήταν ο πρώτος που άρπαξε την ευκαιρία. Ακολούθησαν ο Λαρεντζάκης και ο Σαμοντούροβ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στους «ατζούρι».

Η Εθνική έμεινε για τρία λεπτά χωρίς καλάθι εντός πεδιάς (0/4), δείχνοντας πως δεν μπήκε με την απαραίτητη σοβαρότητα, όμως ήταν θέμα χρόνου να πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Προηγήθηκε με 13-22 στο 10’, παίζοντας στο ρελαντί και χωρίς ούτε ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό απέναντι στην Κύπρο που στάθηκε αξιοπρεπώς στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική βρήκε κάποιες καλές συνεργασίες και ξέφυγε με 19-32, ωστόσο συνέχισε να κουβαλά τις ίδιες αδυναμίες σε ριμπάουντ και βολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 0/4 βολές, ενώ συνολικά η Ελλάδα είχε 9/17! Στα ριμπάουντ, επίσης, η «ψαλίδα» άνοιξε εις βάρος της (21-17 συνολικά, 7-3 στα επιθετικά).

Παρόλα αυτά, η Εθνική πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 31-43, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει χρησιμοποιήσει και τους 11 παίκτες του απέναντι στην Κύπρο που, αν και υστερεί σε ποιότητα και εμπειρία, έπαιξε σωστά. Το 50% στα τρίποντα (8/16), οι 11 ασίστ και η εξαιρετική εμφάνιση του Σαμοντούροβ (9π., 4ρ. με 2/4 τρίποντα σε 15’) ήταν τα βασικά «takeaways» από το μέτριο και νωχελικό πρώτο μέρος.

Ο Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο ημίχρονο με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Θανάση και Μήτογλου κόντρα στην Κύπρο που βρήκε λύσεις με τον Φίλιππο Τίγκα, ο οποίος προκάλεσε σημαντική ζημιά στην Εθνική. Σε κάθε περίπτωση, όταν η Ελλάδα πάτησε το πόδι στο γκάζι, έχτισε διαφορά.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ευστόχησε σε τρίποντο για το +20 (47-67) ενώ ο Κώστας Παπανικολάου έκανε το 47-69, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο «Σπύρος Κυπριανού». Η Ελλάδα συνέχισε να διατηρεί τη διαφορά στο ρελαντί, έχοντας πολύ καλή αναλογία ασίστ-λαθών και φτάνοντας στη νίκη με 69-96.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαώδης. Ακόμα και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Ελλάδα ήταν το απόλυτο αφεντικό στο παιχνίδι.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... όλη η ομάδα! Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος στο ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών σε επίσημο παιχνίδι φρόντισε να κάνει την διαφορά έχοντας 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τάιλερ Ντόρσεϊ (18π., 4/6τρ.) και Ντίνος Μήτογλου (18π., 6/8 σουτ) οι οποίοι συμπλήρωσαν ιδανικά τον 20χρονου φόργουορντ/σέντερ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νίκος Στυλιανού, ο οποίος πήρε προσπάθεια αλλά ήταν άστοχος έχοντας 2/9 εντός παιδιάς σε 28 λεπτά συμμετοχής.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής μόλις βρίσκει ρυθμό δύσκολα σταματάει έχοντας 16 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στην ελληνική ομάδα με το ομαδικό... φατούρο στον Σαμοντούροβ μετά το ντεμπούτο του, όπως επίσης και η ανατριχίλα στον Εθνικό Ύμνο πριν από το τζάμπολ τον οποίο έψελναν και οι δύο ομάδες.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... τίποτα απολύτως. Άκρως οικογενειακή η ατμόσφαιρα στο ιστορικό, αυτό, ματς. Μοναδικό, ίσως, ψεγάδι οι 10 χαμένες βολές της Ελλάδας.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96.

Cyprus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Christos Loizides 07:19 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 -6 2 3 Konstantinos Simitzis * 28:35 16 6/12 50% 2/6 33% 4/6 67% 0/0 0% 2 3 5 1 3 1 1 -15 16 4 Ioannis Pashialis 06:32 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 1 4 1 -8 3 5 Simon Michail 15:29 3 1/5 20% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 -20 2 6 Stefanos Iliadis 06:54 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 1 2 -8 0 7 Antreas Christodoulou 10:34 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 2 -7 2 9 Aeneas Jung 18:57 7 3/8 38% 2/6 33% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 4 2 2 1 -21 7 10 Giannis Giannaras 09:44 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 4 -9 0 11 Michalis Koumis * 15:21 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 -3 3 13 Filippos Tigkas * 24:35 12 4/9 44% 2/3 67% 2/6 33% 2/2 100% 1 1 2 4 1 1 1 -10 13 21 Darral Willis Jr * 27:51 15 5/11 45% 5/9 56% 0/2 0% 5/6 83% 1 7 8 1 3 3 1 -15 15 99 Nikos Stylianou * 28:09 7 2/9 22% 1/2 50% 1/7 14% 2/2 100% 2 1 3 4 3 -13 7