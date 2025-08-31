Eurobasket 2025, Ισπανία - Κύπρος 91-74: «Γκαζωμένοι» στο κυνήγι της πρωτιάς

Νίκος Καρφής
Ερνανγκόμεθ
Η Ισπανία δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Κύπρο μετά το 91-47, ψάχνοντας ένα τελικό ντεμαράζ στα επόμενα ματςγια την πρωτιά στον όμιλο.

Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Κύπρου η Ισπανία με 91-47 και να πάει στο 2-1 στον όμιλο της Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Οι Ισπανοί έδειξαν και στο γήπεδο την ανωτερότητα τους και νίκησαν με 91-47.

Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 2-1. Πλέον έχουν δύο μεγάλα ματς με Ιταλία και Ελλάδα για να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο. Η Κύπρος έπεσε στο 0-3. Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Γουίλις τελείωσε με 16 πόντους.

Το ματς

Οι Ισπανοί και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ κυριάρχησαν από το ξεκίνημα, με τον Ισπανό σέντερ να έχει 9 πόντους με 4/4 σουτ στην πρώτη περίοδο, η οποια ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 19-9.

Με τα τρίποντα του Χουάντσο, η Ισπανία κατάφερε να γράψει το 28-13 στο 14'. Ο Ηλιάδης έδωσε ανάσα στην Κύπρο η οποία όμως δεν μπορούσε με τίποτα τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Με το καλάθι του Ντελαρέα η Ισπανία εκτόξευσε τη διαφορά στους 17 για το 34-17. Οι Ίβηρες έλεγξαν το ματς και πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 41-17.

Η Ισπανία δεν σταμάτησε, δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και με την τριποντάρα του Πάρα από το κέντρο, έγινε το 70-29. Η Κύπρος δυσκολευόταν και στις δύο μεριές του παρκέ, κάτι που έφερε την Ισπανία στο 76-34 με το καλάθι του Πραντίγια. Η υπόθεση είχε καθαρίσει και πλέον η Ισπανία πάει στα ματς με Ιταλία και Ελλάδα για τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-74

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Ισπανία και είχε 29 ασίστ αντί 11 των Κυπρίων.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Χουάντσο βοήθησε με 9 πόντους και 4 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σιμιτζής που ήταν εξαιρετικός στα προηγούμενα ματς. Έμεινε στο 0 με 0/4 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουίλις είχε 14 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το buzzer beater του Πάρα από το κέντρο.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς «τελείωσε» στο πρώτο δεκάλεπτο.

SpainFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Josep Puerto15:3483/475%2/2100%1/250%1/1100%224110001610
3Sergio De Larrea18:4431/250%1/1100%0/10%1/250%11252100179
4Jaime Pradilla18:1241/333.3%1/1100%0/20%2/450%24611100257
5Mario Saint-Supery *21:1693/742.9%2/450%1/333.3%2/2100%134511002713
6Xabi Lopez-Arostegui *20:1020/60%0/20%0/40%2/2100%15621000235
7Santi Aldama *21:0783/933.3%1/425%2/540%0/00%7714220002310
8Dario Brizuela14:2583/650%1/250%2/450%0/00%112310002510
14Willy Hernangomez *15:25198/988.9%7/887.5%1/1100%2/633.3%448320002125
22Santi Yusta14:48124/666.7%0/10%4/580%0/00%11231110915
41Juancho Hernangomez08:5392/540%0/00%2/540%3/560%2243100086
44Joel Parra *20:0052/450%1/1100%1/333.3%0/00%224220002111
77Yankuba Sima11:2642/450%2/450%0/00%0/00%1121100054
Team/Coaches11220
TOTAL2009132/6549%18/3060%14/3540%13/2259%12344629711111
CyprusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Christos Loizides07:4300/30%0/30%0/00%0/00%01101000-24-2
3Konstantinos Simitzis *20:4100/40%0/10%0/30%0/00%03322100-280
5Ioannis Pashialis16:0742/540%2/540%0/00%0/00%03303010-25
6Simon Michail13:3621/616.7%1/520%0/10%0/00%01122110-160
7Stefanos Iliadis12:2973/560%2/2100%1/333.3%0/00%00023410-114
8Antreas Christodoulou14:2794/580%3/3100%1/250%0/00%04400300-89
9Aeneas Jung14:0721/1100%1/1100%0/00%0/10%01102100-201
10Giannis Giannaras10:5700/20%0/10%0/10%0/00%0000110-26-2
11Michalis Koumis *14:5900/20%0/20%0/00%0/00%01113000-170
12Filippos Tigkas *23:1721/812.5%1/333.3%0/50%0/00%01120200-21-4
13Darral Willis Jr *26:58167/1070%5/683.3%2/450%0/10%15601211-2518
14Nikos Stylianou *24:3952/450%1/250%1/250%0/00%00021100-224
Team/Coaches0330233
TOTAL2004721/5538.2%16/3447.1%5/2123.8%0/20%123241119185133
     

