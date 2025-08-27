EuroBasket 2025, Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106: Τριάδα... όνειρο

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Γερμανία έχοντας σε τρομερή ημέρα τους Βάγκνερ, Ομπστ και Σρούντερ, μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο και επιβλήθηκε με 106-76.

Η... αυλαία στο EuroBasket 2025 άνοιξε και στον όμιλο της Φινλανδίας, η Γερμανία κατάφερε να γίνει μία από τις εθνικές ομάδες που είχαν άνετη πρεμιέρα αφού επικράτησε του Μαυροβουνίου με 106-76.

Τρομερό παιχνίδι από τον Φραντζ Βάγκνερ που έφτασε τους 22 πόντους, 21 είχε ο Ντένις Σρούντερ και 18 ο Αντρέας Ομπστ που είχε 5/6 τρίποντα.

Οι δύο πλευρές, άρχισαν τον αγώνα με παρόμοιο ρυθμό, με αποτέλεσμα η διαφορά να παραμείνει σε μικρά επίπεδα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο με τοπ σκορ στο 24-20 υπέρ των Γερμανών.

Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο, με την απόσταση ανάμεσα στις δύο να γίνεται ακόμα πιο μικρή και τα «πάντσερ» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο όντας στο +3 (46-43).

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ ωστόσο, οι Γερμανοί μπόρεσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 79-55. Εκεί δεν υπήρξε κάποια νέα αλλαγή στην εικόνα του αγώνα και οι παίκτες του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς (ο Άλεξ Μούμπρου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο), μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 106-76.

Έξι λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισάκ Μπόνγκα αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς έπαθε και το πόσο σοβαρό είναι.

Επόμενος αγώνας της Γερμανίας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (29/8, 13:30) με αντίπαλο τη Σουηδία ενώ το Μαυροβούνιο, επίσης την Παρασκευή (29/8, 16:30), θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

GermanyMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Isaac BONGA18:1472/540%1/250%1/333%2/2100%3321129
1Oscar DA SILVA09:4642/2100%2/2100%/%/%1121135
4Maodo LO18:37103/650%1/1100%2/540%2/2100%1161211614
5Tristan DA SILVA20:0642/633%2/367%0/30%/%112193
7Johannes VOIGTMANN *16:5431/333%/%1/333%/%44311199
9Franz WAGNER *23:25228/1553%8/1362%0/20%6/967%3581122821
10Daniel THEIS *20:0063/650%3/560%0/10%/%325141148
17Dennis SCHRODER *22:43217/1354%5/683%2/729%5/5100%1124112620
21Justus HOLLATZ13:1021/250%1/1100%0/10%/%2231137
32Johannes THIEMANN12:2993/650%2/2100%1/425%2/450%123141189
34Leon KRATZER03:520/%/%/%/%2221-11
42Andreas OBST *20:44186/875%1/250%5/683%1/1100%11112318
Team/Coaches55
TOTAL20010638/7253%26/3770%12/3534%18/2378%1523382119892

MontenegroMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Kyle ALLMAN *31:13185/1145%1/617%4/580%4/580%443232-2517
4Nikola VUCEVIC *31:332310/1377%8/1080%2/367%1/425%3710542-3030
7Andrija SLAVKOVIC *28:4500/10%0/10%/%/%213111-342
8Emir HADZIBEGOVIC *16:2652/540%1/250%1/333%/%1112-64
9Marko SIMONOVIC23:34114/580%3/3100%1/250%2/2100%66321-2415
10Bojan TOMASEVIC00:00/%/%/%/%
11Zoran VUCELJIC05:200/%/%/%/%120
13Djordje JOVANOVIC *28:2162/729%1/250%1/520%1/425%113-8-1
17Balsa ZIVANOVIC00:00/%/%/%/%
19Zoran NIKOLIC08:2700/10%0/10%/%/%110-2
22Igor DROBNJAK26:21136/1250%5/863%1/425%/%8252-2512
Team/Coaches111
TOTAL2007629/5553%19/3358%10/2245%8/1553%620261819155

@Photo credits: fiba.basketball
     

