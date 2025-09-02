Η Γεωργία έκανε περίπατο απέναντι στην Κύπρο και επικράτησε με +32 (61-93), με την παρέα των Σενγκέλια (27π.) και Μπιτάτζε (21π.) να ετοιμάζεται για τον απόλυτο τελικό πρόκρισης κόντρα στην Βοσνία (3/9).

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το Κύπρος - Γεωργία, με τους Γεωργιανούς να επικρατούν με +32 (61-93), αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στο 2-2 μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές του EuroBasket 2025.

Πλέον η Γεωργία ετοιμάζεται για τον απόλυτο τελικό πρόκρισης, καθώς ο νικητής του Βοσνία - Γεωργία (3/9, 15:00) θα είναι και η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στην γάση των «16».

Ο Σενγκέλια με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γεωργίας, ενώ 21 με 13 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Γκόγκα Μπιτάτζε.

Ο Γουίλις είχε 19 πόντους για την Κύπρο, ενώ ο Τίγκας σταμάτησε στους 11.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93