EuroBasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: Εύκολη νίκη και τώρα τελικός με Βοσνία
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το Κύπρος - Γεωργία, με τους Γεωργιανούς να επικρατούν με +32 (61-93), αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στο 2-2 μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές του EuroBasket 2025.
Πλέον η Γεωργία ετοιμάζεται για τον απόλυτο τελικό πρόκρισης, καθώς ο νικητής του Βοσνία - Γεωργία (3/9, 15:00) θα είναι και η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στην γάση των «16».
Ο Σενγκέλια με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γεωργίας, ενώ 21 με 13 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Γκόγκα Μπιτάτζε.
Ο Γουίλις είχε 19 πόντους για την Κύπρο, ενώ ο Τίγκας σταμάτησε στους 11.
Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93
|1
|Christos LOIZIDES
|06:53
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|Konstantinos SIMITZIS *
|24:00
|9
|4/9
|44.4%
|3/4
|75%
|1/5
|20%
|3
|3
|1
|1
|1
|-18
|9
|4
|Ioannis PASHIALIS
|10:15
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|3
|1
|2
|1
|0
|5
|Simon MICHAIL
|15:54
|2
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|1
|1
|1
|3
|-6
|1
|6
|Stefanos ILIADIS
|08:53
|3
|1/6
|16.7%
|0/1
|0%
|1/5
|20%
|1
|1
|1
|-8
|0
|7
|Antreas CHRISTODOULOU
|07:24
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|1
|-12
|-1
|9
|Aeneas JUNG
|14:27
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|2
|4
|6
|1
|4
|3
|-17
|5
|10
|Giannis GIANNARAS
|10:00
|6
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|2
|2
|1
|-5
|6
|11
|Michalis KOUMIS *
|19:45
|1
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|4
|Rati ANDRONIKASHVILI
|13:35
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|4
|-4
|-2
|5
|Alexander MAMUKELASHVILI *
|25:45
|5
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|1
|9
|10
|6
|4
|28
|14
|6
|Kakhaber JINTCHARADZE
|13:08
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|3/3
|100%
|2
|1
|4
|4
|7
|Beka BURJANADZE
|14:27
|5
|2/7
|28.6%
|1/3
|33.3%
|1/4
|25%
|1
|1
|1
|2
|-1
|2
|9
|Giorgi SHERMADINI
|14:34
|6
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|4/6
|66.7%
|1
|3
|4
|1
|1
|7
|10
|10
|Duda SANADZE *
|26:52
|10
|3/7
|42.9%
|1/1
|100%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|1
|6
|2
|28
|13
|12
|George KORSANTIA
|02:41
|2
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|-1
|5
|15
|Aleksandre PHEVADZE
|00:00
|23
|Tornike SHENGELIA *
|25:33
|27
|10/14
|71.4%
|5/9
|55.6%
|5/5
|100%
|2/4
|50%
|3
|1
|4
|4
|1
|2
|2
|33
|29
|35
|Goga BITADZE *
|22:45
|21
|7/12
|58.3%
|3/5
|60%
|4/7
|57.1%
|3/4
|75%
|3
|10
|13
|1
|2
|3
|26
|29
|44
|Kamar BALDWIN *
|24:41
|8
|3/7
|42.9%
|1/1
|100%
|2/6
|33.3%
|2
|2
|6
|3
|30
|12
|77
|Giorgi OCHKHIKIDZE
|15:59
|4
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|2
|1
|3
|2
|2
|1
|1
|8
|Team/Coaches
|1
|1
|TOTAL
|200
|93
|31/60
|51.7%
|16/26
|61.5%
|15/34
|44.1%
|16/21
|76.2%
|12
|29
|41
|26
|17
|10
|3
|4
