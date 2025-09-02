EuroBasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: Εύκολη νίκη και τώρα τελικός με Βοσνία

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Σενγκέλια
Η Γεωργία έκανε περίπατο απέναντι στην Κύπρο και επικράτησε με +32 (61-93), με την παρέα των Σενγκέλια (27π.) και Μπιτάτζε (21π.) να ετοιμάζεται για τον απόλυτο τελικό πρόκρισης κόντρα στην Βοσνία (3/9).

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το Κύπρος - Γεωργία, με τους Γεωργιανούς να επικρατούν με +32 (61-93), αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στο 2-2 μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές του EuroBasket 2025.

Πλέον η Γεωργία ετοιμάζεται για τον απόλυτο τελικό πρόκρισης, καθώς ο νικητής του Βοσνία - Γεωργία (3/9, 15:00) θα είναι και η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στην γάση των «16».

Ο Σενγκέλια με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γεωργίας, ενώ 21 με 13 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Γκόγκα Μπιτάτζε.

Ο Γουίλις είχε 19 πόντους για την Κύπρο, ενώ ο Τίγκας σταμάτησε στους 11.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

CyprusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Christos LOIZIDES06:53011221
3Konstantinos SIMITZIS *24:0094/944.4%3/475%1/520%33111-189
4Ioannis PASHIALIS10:1500/10%0/10%31210
5Simon MICHAIL15:5421/425%1/425%1113-61
6Stefanos ILIADIS08:5331/616.7%0/10%1/520%111-80
7Antreas CHRISTODOULOU07:2400/20%0/20%1-12-1
9Aeneas JUNG14:2741/250%1/250%2/450%246143-175
10Giannis GIANNARAS10:0062/540%2/540%221-56
11Michalis KOUMIS *19:4511/250%112

GeorgiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Rati ANDRONIKASHVILI13:3500/20%0/20%4-4-2
5Alexander MAMUKELASHVILI *25:4552/540%1/333.3%1/250%1910642814
6Kakhaber JINTCHARADZE13:0851/1100%1/1100%3/3100%2144
7Beka BURJANADZE14:2752/728.6%1/333.3%1/425%1112-12
9Giorgi SHERMADINI14:3461/1100%1/1100%4/666.7%13411710
10Duda SANADZE *26:52103/742.9%1/1100%2/633.3%2/2100%11622813
12George KORSANTIA02:4122/2100%123-15
15Aleksandre PHEVADZE00:00
23Tornike SHENGELIA *25:332710/1471.4%5/955.6%5/5100%2/450%31441223329
35Goga BITADZE *22:45217/1258.3%3/560%4/757.1%3/475%310131232629
44Kamar BALDWIN *24:4183/742.9%1/1100%2/633.3%22633012
77Giorgi OCHKHIKIDZE15:5942/450%2/2100%0/20%21322118
Team/Coaches11
TOTAL2009331/6051.7%16/2661.5%15/3444.1%16/2176.2%12294126171034

@Photo credits: FIBA
     

