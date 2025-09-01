EuroBasket 2025, Εσθονία - Τουρκία 64-84: Συνέχισε με άνεση το αήττητο

Η Τουρκία επικράτησε εύκολα της Εσθονίας με 84-64 και έκανε με αυτόν τον τρόπο το 3-3 στα παιχνίδια του ομίλου.

Η Τουρκία είχε εύκολο έργο με αντίπαλο την Εσθονία σε παιχνίδι για τον όμιλο της Ρίγας του EuroBasket 2025. Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν από νωρίς είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και πήρε τη νίκη με 84-64. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο τουρνουά.

Στην πρώτη περίοδο του αγώνα, η Τουρκία έδειξε ότι έχει σκοπό να πάρει από νωρίς τα ηνία στο σκορ και να επιβάλει τον ρυθμό της, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +12 και το σκορ στο 25-13. Συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό, πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-27.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Τουρκία ήταν μπροστά με 65-49 ενώ στο τέλος της αναμέτρησης πανηγύρισε τη νίκη με 84-64.

Παρά το γεγονός ότι από νωρίς η απόσταση των δύο ομάδων ήταν μεγάλη, ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να κρατήσει για αρκετή ώρα μέσα στο παρκέ τους βασικούς παίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 27-46, 49-65, 64-84

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η διαφορά ποιότητας από τις δύο ομάδες είναι μεγάλη και η Τουρκία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Άλπερεν Σένγκουν που έφτασε τους 21 πόντους (6/10 δίποντα, 32/3 τρίποντα, 3/3 βολές) ενώ είχε επίσης από 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ο Οσμάνι που είχε 14 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Μπόνα με 12 πόντους και ο Όσμαν με 11.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γιόνας Ριίσμαα που σε 16:06 λεπτά εντός παρκέ είχε μόλις 2 πόντους και 2 ριμπάουντ με 1 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Κρίστιαν Κουλαμάε που είχε 16 πόντους με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το θέαμα που πρόσφερε κατά διαστήματα η Τουρκία.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι η Εσθονία έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ και από νωρίς φάνηκε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι.

TürkiyeMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Shane LARKIN *29:0573/838%3/560%0/30%1/250%444132188
2Sehmus HAZER20:3594/944%3/743%1/250%/%224211411
5Sertac SANLI02:080/%/%/%/%00
6Cedi OSMAN *24:08113/838%1/333%2/540%3/475%13432127
10Onuralp BITIM02:5400/10%/%0/10%/%1-1
22Furkan KORKMAZ19:3651/425%0/20%1/250%2/2100%112111155
23Alperen SENGUN *32:09218/1362%6/1060%2/367%3/3100%268521112230
24Ercan OSMANI *24:31144/757%1/333%3/475%3/475%5510131418
30Adem BONA17:03126/786%6/786%/%/%13421221833
33Erkan YILMAZ01:300/%/%/%/%-30
55Kenan SIPAHI *22:1741/425%/%1/425%1/250%1132104
77Omer Faruk YURTSEVEN04:041/%/%/%1/250%1111161
Team/Coaches2351
TOTAL2008430/6149%20/3754%10/2442%14/1974%13284118141365

EstoniaMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Henri DRELL *25:1883/1225%1/714%2/540%/%12312112-145
1Mart ROSENTHAL11:1110/20%0/20%/%1/333%11221-20
2Sander RAIESTE *11:130/%/%/%/%21-71
3Kaspar TREIER24:0583/650%1/250%2/450%/%33211-148
7Mikk JURKATAMM06:5020/10%/%0/10%2/450%1111-101
9Matthias TASS *25:0093/650%3/650%/%3/3100%1231311-1310
13Kregor HERMET17:48124/667%/%4/667%/%11333-1211
21Janari JOESAAR17:5921/250%1/250%/%/%123222-114
25Joonas RIISMAA16:0621/425%1/250%0/20%/%22121-101
34Artur KONONTSUK *20:5442/729%2/367%0/40%/%3352344
77Kristian KULLAMAE *23:36166/1346%2/633%4/757%/%22231-1112
Team/Coaches2131
TOTAL2006423/5939%11/3037%12/2941%6/1060%8182617221552

@Photo credits: fiba.basketball
     

