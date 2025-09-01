Η Τουρκία επικράτησε εύκολα της Εσθονίας με 84-64 και έκανε με αυτόν τον τρόπο το 3-3 στα παιχνίδια του ομίλου.

Η Τουρκία είχε εύκολο έργο με αντίπαλο την Εσθονία σε παιχνίδι για τον όμιλο της Ρίγας του EuroBasket 2025. Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν από νωρίς είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και πήρε τη νίκη με 84-64. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο τουρνουά.

Στην πρώτη περίοδο του αγώνα, η Τουρκία έδειξε ότι έχει σκοπό να πάρει από νωρίς τα ηνία στο σκορ και να επιβάλει τον ρυθμό της, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +12 και το σκορ στο 25-13. Συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό, πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-27.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Τουρκία ήταν μπροστά με 65-49 ενώ στο τέλος της αναμέτρησης πανηγύρισε τη νίκη με 84-64.

Παρά το γεγονός ότι από νωρίς η απόσταση των δύο ομάδων ήταν μεγάλη, ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να κρατήσει για αρκετή ώρα μέσα στο παρκέ τους βασικούς παίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 27-46, 49-65, 64-84

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η διαφορά ποιότητας από τις δύο ομάδες είναι μεγάλη και η Τουρκία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Άλπερεν Σένγκουν που έφτασε τους 21 πόντους (6/10 δίποντα, 32/3 τρίποντα, 3/3 βολές) ενώ είχε επίσης από 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ο Οσμάνι που είχε 14 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Μπόνα με 12 πόντους και ο Όσμαν με 11.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γιόνας Ριίσμαα που σε 16:06 λεπτά εντός παρκέ είχε μόλις 2 πόντους και 2 ριμπάουντ με 1 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Κρίστιαν Κουλαμάε που είχε 16 πόντους με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το θέαμα που πρόσφερε κατά διαστήματα η Τουρκία.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι η Εσθονία έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ και από νωρίς φάνηκε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι.

Türkiye MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 Shane LARKIN * 29:05 7 3/8 38% 3/5 60% 0/3 0% 1/2 50% 4 4 4 1 3 2 18 8 2 Sehmus HAZER 20:35 9 4/9 44% 3/7 43% 1/2 50% / % 2 2 4 2 1 14 11 5 Sertac SANLI 02:08 0 / % / % / % / % 0 0 6 Cedi OSMAN * 24:08 11 3/8 38% 1/3 33% 2/5 40% 3/4 75% 1 3 4 3 2 12 7 10 Onuralp BITIM 02:54 0 0/1 0% / % 0/1 0% / % 1 -1 22 Furkan KORKMAZ 19:36 5 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 1 1 1 1 5 5 23 Alperen SENGUN * 32:09 21 8/13 62% 6/10 60% 2/3 67% 3/3 100% 2 6 8 5 2 1 1 1 22 30 24 Ercan OSMANI * 24:31 14 4/7 57% 1/3 33% 3/4 75% 3/4 75% 5 5 10 1 3 14 18 30 Adem BONA 17:03 12 6/7 86% 6/7 86% / % / % 1 3 4 2 1 2 2 18 33 33 Erkan YILMAZ 01:30 0 / % / % / % / % -3 0 55 Kenan SIPAHI * 22:17 4 1/4 25% / % 1/4 25% 1/2 50% 1 1 3 2 10 4 77 Omer Faruk YURTSEVEN 04:04 1 / % / % / % 1/2 50% 1 1 1 1 1 6 1 Team/Coaches 2 3 5 1 TOTAL 200 84 30/61 49% 20/37 54% 10/24 42% 14/19 74% 13 28 41 18 14 13 6 5