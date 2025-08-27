Η Πορτογαλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, επικρατώντας σε ένα κάκιστο παιχνίδι της Τσεχίας με 62-50.
Στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης η Πορτογαλία είχε τον έλεγχο, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο ανέβασε την διαφορά, φτάνοντας στη νίκη με το άνετο +12.
Η Πορτογαλία εκμεταλλεύτηκε τα 19 λάθη της Τσεχίας, βρίσκοντας 21 πόντους από αυτά, νούμερο κομβικό, από την στιγμή που μιλάμε για αγώνα με μόλις 112 πόντους στο σύνολο.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νέμιας Κέτα, με τονφόργοπυορντ των Μπόστον Σέλτικς να σταματά στους 23 πόντους και στα 18 ριμπάουντ.
Για την Τσεχία, που σούταρε με το φτωχό 29% εντός παιδιάς, ο Βιτ Κρέιτσι των Ατλάντα Χοκς είχε 10 πόντους, όλους από το πρώτο ημίχρονο.
Το ματς:
Στο πρώτο δεκάλεπτο τον πρώτο λόγο είχαν οι... άμυνες, όπως φαίνεται και από το φτωχό 10-13. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Τσεχία αντέδρασε, με τον Κρέιτσι να βγαίνει μπροστά και να φτάνει τους 10 πόντους, βρέθηκε στο +5, όμως εν τέλει η Πορτογαλία ανέκτησε τα ηνία και έκλεισε το ημίχρονο στο 29-32.
Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση, με την Πορτογαλία να παίζει σκληρή άμυνα και να κρατά τα ηνία (40-45, 30'), ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο η παρέα του Κέτα «γκάζωσε» και εν τέλει επικράτησε με 50-62.
Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62
|Czechia
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST/STL/TO
|Fouls
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|Κοψίματα
|F
|CD
|PIR
|+/-
|Παίκτης
|#
|Min
|Πόντοι
|Jan ZIDEK *
|5
|07:02
|3
|/
|1/1
|100%
|/
|1
|1
|4
|-5
|Vojtech HRUBAN
|7
|18:32
|7
|2/3
|67%
|1/2
|50%
|/
|1
|4
|5
|1
|4
|1
|1
|8
|-4
|Adam KEJVAL
|11
|01:55
|0
|/
|/
|/
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|-2
|Martin PETERKA
|15
|26:04
|8
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|/
|1
|6
|7
|1
|2
|11
|-2
|Jaromir BOHACIK *
|17
|17:31
|1
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|3
|1
|3
|1
|0
|+1
|Ondrej SEHNAL *
|19
|18:17
|0
|0/2
|0%
|0/4
|0%
|/
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|3
|-1
|-10
|Petr KRIVANEK
|21
|19:20
|2
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|2
|-2
|+4
|Vit KREJCI *
|27
|25:47
|10
|1/3
|33%
|1/5
|20%
|5/5
|100%
|4
|4
|3
|3
|1
|2
|9
|-14
|Martin KRIZ *
|31
|22:59
|6
|1/3
|33%
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|2
|3
|5
|1
|3
|4
|-15
|Richard BALINT
|32
|02:43
|0
|/
|0/1
|0%
|/
|1
|-2
|-2
|Martin SVOBODA
|71
|17:21
|6
|3/4
|75%
|/
|/
|1
|2
|3
|1
|9
|+2
|Tomas KYZLINK
|77
|22:29
|7
|1/3
|33%
|0/5
|0%
|5/6
|83%
|4
|4
|2
|2
|3
|2
|6
|-13
|Ομάδα
|2
|1
|3
|Total
|200:00
|50
|10/25
|40%
|6/30
|20%
|12/19
|63%
|10
|31
|41
|13
|5
|19
|6
|17
|Portugal
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST/STL/TO
|Fouls
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|Κοψίματα
|F
|CD
|PIR
|+/-
|Παίκτης
|#
|Min
|Πόντοι
|Diogo BRITO *
|0
|24:45
|0
|0/5
|0%
|0/6
|0%
|/
|2
|3
|5
|2
|2
|3
|-6
|+11
|Vlad VOYTSO
|2
|13:25
|2
|1/1
|100%
|/
|/
|2
|2
|1
|1
|1
|5
|+6
|Travante WILLIAMS *
|6
|26:35
|10
|2/6
|33%
|1/5
|20%
|3/3
|100%
|2
|3
|5
|1
|5
|2
|4
|11
|+17
|Francisco AMARANTE
|5
|05:25
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|/
|-2
|0
|Diogo VENTURA *
|9
|18:39
|2
|1/1
|100%
|0/4
|0%
|/
|1
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|+14
|Miguel QUEIROZ *
|11
|27:53
|5
|2/4
|50%
|/
|1/2
|50%
|1
|6
|7
|2
|3
|7
|+23
|Diogo GAMEIRO
|13
|04:56
|0
|/
|/
|/
|3
|1
|3
|-1
|Daniel RELVAO
|14
|09:27
|2
|1/4
|25%
|/
|/
|1
|1
|1
|2
|-1
|-9
|Nuno SA
|25
|04:07
|0
|/
|/
|/
|1
|1
|1
|1
|-4
|Rafael LISBOA
|28
|22:08
|15
|3/6
|50%
|3/7
|43%
|0/2
|0%
|2
|2
|3
|1
|11
|-3
|Candido SA
|29
|12:07
|3
|/
|1/2
|50%
|/
|1
|1
|1
|2
|2
|-11
|Neemias QUETA *
|88
|30:33
|23
|10/14
|71%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|3
|15
|18
|1
|2
|4
|4
|2
|39
|+21
|Ομάδα
|2
|2
|4
|2
|Total
|200:00
|62
|20/42
|48%
|6/26
|23%
|4/8
|50%
|12
|33
|45
|14
|11
|15
|5
|21
