Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Έλαμψε ο Κετά σε παιχνίδι τραγωδία 

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Πορτογαλία, σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει σε EuroBasket, επικράτησε της Τσεχίας με 62-50.

Η Πορτογαλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, επικρατώντας σε ένα κάκιστο παιχνίδι της Τσεχίας με 62-50.

Στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης η Πορτογαλία είχε τον έλεγχο, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο ανέβασε την διαφορά, φτάνοντας στη νίκη με το άνετο +12.

Η Πορτογαλία εκμεταλλεύτηκε τα 19 λάθη της Τσεχίας, βρίσκοντας 21 πόντους από αυτά, νούμερο κομβικό, από την στιγμή που μιλάμε για αγώνα με μόλις 112 πόντους στο σύνολο.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νέμιας Κέτα, με τονφόργοπυορντ των Μπόστον Σέλτικς να σταματά στους 23 πόντους και στα 18 ριμπάουντ.

Για την Τσεχία, που σούταρε με το φτωχό 29% εντός παιδιάς, ο Βιτ Κρέιτσι των Ατλάντα Χοκς είχε 10 πόντους, όλους από το πρώτο ημίχρονο.

Το ματς:

Στο πρώτο δεκάλεπτο τον πρώτο λόγο είχαν οι... άμυνες, όπως φαίνεται και από το φτωχό 10-13. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Τσεχία αντέδρασε, με τον Κρέιτσι να βγαίνει μπροστά και να φτάνει τους 10 πόντους, βρέθηκε στο +5, όμως εν τέλει η Πορτογαλία ανέκτησε τα ηνία και έκλεισε το ημίχρονο στο 29-32.

Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση, με την Πορτογαλία να παίζει σκληρή άμυνα και να κρατά τα ηνία (40-45, 30'), ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο η παρέα του Κέτα «γκάζωσε» και εν τέλει επικράτησε με 50-62.

Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

Czechia2FG3FGFTReboundsAST/STL/TOFouls
M/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOΚοψίματαFCDPIR+/-
Παίκτης#MinΠόντοι
Jan ZIDEK *507:023/1/1100%/114-5
Vojtech HRUBAN718:3272/367%1/250%/14514118-4
Adam KEJVAL1101:550///112111-2
Martin PETERKA1526:0481/425%2/450%/1671211-2
Jaromir BOHACIK *1717:3110/10%0/30%1/250%3331310+1
Ondrej SEHNAL *1918:1700/20%0/40%/1123113-1-10
Petr KRIVANEK2119:2021/250%0/10%0/20%1121142-2+4
Vit KREJCI *2725:47101/333%1/520%5/5100%4433129-14
Martin KRIZ *3122:5961/333%1/425%1/425%235134-15
Richard BALINT3202:430/0/10%/1-2-2
Martin SVOBODA7117:2163/475%//12319+2
Tomas KYZLINK7722:2971/333%0/50%5/683%4422326-13
Ομάδα213
Total200:005010/2540%6/3020%12/1963%10314113519617

Portugal2FG3FGFTReboundsAST/STL/TOFouls
M/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOΚοψίματαFCDPIR+/-
Παίκτης#MinΠόντοι
Diogo BRITO *024:4500/50%0/60%/235223-6+11
Vlad VOYTSO213:2521/1100%//221115+6
Travante WILLIAMS *626:35102/633%1/520%3/3100%235152411+17
Francisco AMARANTE505:2500/10%0/10%/-20
Diogo VENTURA *918:3921/1100%0/40%/1123123+14
Miguel QUEIROZ *1127:5352/450%/1/250%167237+23
Diogo GAMEIRO1304:560///313-1
Daniel RELVAO1409:2721/425%//1112-1-9
Nuno SA2504:070///1111-4
Rafael LISBOA2822:08153/650%3/743%0/20%223111-3
Candido SA2912:073/1/250%/11122-11
Neemias QUETA *8830:332310/1471%1/1100%0/10%315181244239+21
Ομάδα2242
Total200:006220/4248%6/2623%4/850%123345141115521

@Photo credits: FIBA
     

