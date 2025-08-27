Η Πορτογαλία, σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει σε EuroBasket, επικράτησε της Τσεχίας με 62-50.

Στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης η Πορτογαλία είχε τον έλεγχο, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο ανέβασε την διαφορά, φτάνοντας στη νίκη με το άνετο +12.

Η Πορτογαλία εκμεταλλεύτηκε τα 19 λάθη της Τσεχίας, βρίσκοντας 21 πόντους από αυτά, νούμερο κομβικό, από την στιγμή που μιλάμε για αγώνα με μόλις 112 πόντους στο σύνολο.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νέμιας Κέτα, με τονφόργοπυορντ των Μπόστον Σέλτικς να σταματά στους 23 πόντους και στα 18 ριμπάουντ.

Για την Τσεχία, που σούταρε με το φτωχό 29% εντός παιδιάς, ο Βιτ Κρέιτσι των Ατλάντα Χοκς είχε 10 πόντους, όλους από το πρώτο ημίχρονο.

Το ματς:

Στο πρώτο δεκάλεπτο τον πρώτο λόγο είχαν οι... άμυνες, όπως φαίνεται και από το φτωχό 10-13. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Τσεχία αντέδρασε, με τον Κρέιτσι να βγαίνει μπροστά και να φτάνει τους 10 πόντους, βρέθηκε στο +5, όμως εν τέλει η Πορτογαλία ανέκτησε τα ηνία και έκλεισε το ημίχρονο στο 29-32.

Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση, με την Πορτογαλία να παίζει σκληρή άμυνα και να κρατά τα ηνία (40-45, 30'), ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο η παρέα του Κέτα «γκάζωσε» και εν τέλει επικράτησε με 50-62.

Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

Czechia 2FG 3FG FT Rebounds AST/STL/TO Fouls M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO Κοψίματα F CD PIR +/- Παίκτης # Min Πόντοι Jan ZIDEK * 5 07:02 3 / 1/1 100% / 1 1 4 -5 Vojtech HRUBAN 7 18:32 7 2/3 67% 1/2 50% / 1 4 5 1 4 1 1 8 -4 Adam KEJVAL 11 01:55 0 / / / 1 1 2 1 1 1 -2 Martin PETERKA 15 26:04 8 1/4 25% 2/4 50% / 1 6 7 1 2 11 -2 Jaromir BOHACIK * 17 17:31 1 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 3 3 3 1 3 1 0 +1 Ondrej SEHNAL * 19 18:17 0 0/2 0% 0/4 0% / 1 1 2 3 1 1 3 -1 -10 Petr KRIVANEK 21 19:20 2 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0% 1 1 2 1 1 4 2 -2 +4 Vit KREJCI * 27 25:47 10 1/3 33% 1/5 20% 5/5 100% 4 4 3 3 1 2 9 -14 Martin KRIZ * 31 22:59 6 1/3 33% 1/4 25% 1/4 25% 2 3 5 1 3 4 -15 Richard BALINT 32 02:43 0 / 0/1 0% / 1 -2 -2 Martin SVOBODA 71 17:21 6 3/4 75% / / 1 2 3 1 9 +2 Tomas KYZLINK 77 22:29 7 1/3 33% 0/5 0% 5/6 83% 4 4 2 2 3 2 6 -13 Ομάδα 2 1 3 Total 200:00 50 10/25 40% 6/30 20% 12/19 63% 10 31 41 13 5 19 6 17