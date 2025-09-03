EuroBasket 2025, Τσεχία - Λετονία 75-109: Αγρίεψε ενόψει νοκ άουτ

Σπύρος Μαρκεζίνης

Την πρώτη της «κατοστάρα» στο EuroBasket 2025 σημείωσε η Λετονία, η οποία επιβλήθηκε της Τσεχίας με 109-75. Οι νικητές τελείωσαν με 17/36 τρίποντα

Μπροστά στους φιλάθλους της, η Λετονία κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της νίκη στο EuroBasket 2025, έχοντας επικρατήσει ξεκούραστα της Τσεχίας με 109-75, σε έναν αγώνα όπου είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού ενώ τελείωσαν με 17/36 τρίποντα.

Οι νικητές δεν είχαν άγχος για το αποτέλεσμα καθώς έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας, στους «8».

Τσεχία - Λετονία: Το ματς

Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με την εικόνα του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο διάστημα, η πρώτη περίοδος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να αναπτύξει διαφορά και το σκορ ήταν στο 30-24.

 

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ωστόσο, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο ξεκάθαρα. Η Λετονία μπόρεσε να έχει το πάνω χέρι στον ρυθμό του παιχνιδιού και με αυτόν τον τρόπο πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας φτάσει στο 58-44.

Στην τρίτη περίοδο, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε η ίδια με εκείνη πριν από τη δεκαπεντάλεπτη ανάπαυλα, με τους Λετονούς να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο όντας μπροστά με 86-59, δηλαδή στο +30.

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα. Ενδεικτικό φυσικά είναι το γεγονός ότι προτού μπουν στα τελευταία πέντε λεπτά, μπόρεσαν να φτάσουν στους 100 πόντους και τελικά πανηγύρισαν τη νίκη με 109-75.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν άφησε κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντέιβις Μπέρτανς που είχε 20 πόντους με 6 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντέιρις Μπέρτανς με 20 πόντους και 4 ασίστ αλλά και ο Πορζίνγκις με τον Σμιτς που είχαν 16 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπόχατσικ που σε 15:12 λεπτά συμμετοχής είχε 0/7 σουτ ενώ είχε 1 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Μάρτιν Πέτερκα που είχε 11 πόντους με 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα 17/36 τρίποντα της Λετονίας.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα της Τσεχίας.

LatviaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Mareks MEJERIS *20:3863/475%3/3100%0/10%0/20%213221119
6Kristaps PORZINGIS *18:31166/1060%5/5100%1/520%3/475%77322023
8Davis BERTANS *22:06207/1070%4/4100%3/650%3/3100%1562212024
9Dairis BERTANS *29:36206/1250%0/20%6/1060%2/2100%224132317
11Rolands SMITS15:03166/875%5/683%1/250%3/743%1122111412
18Klavs CAVARS11:1242/450%2/450%/%/%13431166
19Rihards LOMAZS *25:3662/540%1/1100%1/425%1/250%4410122618
28Marcis STEINBERGS17:5462/367%0/10%2/2100%/%1132149
47Arturs KURUCS26:45125/863%3/475%2/450%/%1343212115
55Arturs ZAGARS12:3931/425%0/20%1/250%/%1141156
Team/Coaches5271
TOTAL20010940/6859%23/3272%17/3647%12/2060%1328413116753

CzechiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Jan ZIDEK *16:0421/617%1/333%0/30%/%1124-21-1
7Vojtech HRUBAN13:2110/20%0/10%0/10%1/250%4211-122
11Adam KEJVAL07:3941/250%1/250%/%2/2100%1111-75
15Martin PETERKA23:56114/580%1/1100%3/475%/%662-1318
17Jaromir BOHACIK *15:1200/70%0/40%0/30%/%11212-25-5
19Ondrej SEHNAL *26:28114/667%1/250%3/475%/%123834-2216
21Petr KRIVANEK16:0373/475%2/2100%1/250%/%1124-1212
27Vit KREJCI *24:08114/1136%1/333%3/838%0/10%1141-223
31Martin KRIZ *18:0642/450%2/367%0/10%/%21314-176
32Richard BALINT13:3993/650%2/367%1/333%2/2100%-56
71Martin SVOBODA14:15104/757%4/667%0/10%2/450%2211111-109
77Tomas KYZLINK11:0952/540%2/2100%0/30%1/425%1111-42
Team/Coaches3251
TOTAL2007528/6543%17/3253%11/3333%8/1553%1017272222851

@Photo credits: fiba.basketball
     

