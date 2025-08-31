Βοσνία-Ιταλία 79-96: Οι «ατζούρι» έστειλαν πρόωρα την Ελλάδα στους «16»

Η Ιταλία επικράτησε της Βοσνίας με 79-96, αποτέλεσμα που «κλείδωσε» από σήμερα την πρόκριση της Ελλάδας στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» πλέον στοχεύει στην πρωτιά του Γ’ ομίλου της Λεμεσού.

Η Βοσνία πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, όμως η Ιταλία επικράτησε με 79-96 και έστειλε την Ελλάδα στη φάση των «16» του EuroBasket 2025, που θα φιλοξενηθεί στη Ρίγα.

Μετά τη νίκη επί της Γεωργίας, η Εθνική χρειαζόταν νίκη των «ατζούρι» επί της Βοσνίας για να εξασφαλίσει την πρόκριση από σήμερα στα νοκ άουτ, κάτι που συνέβη, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύει πλέον στην πρωτιά του Γ’ ομίλου.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στο τουρνουά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 39 πόντους και οδηγώντας την Ιταλία στο 2-1. Στον αντίποδα, η Βοσνία υποχώρησε στο 1-2, παρά την προσπάθεια του Γιουσούφ Νούρκιτς να κρατήσει όρθια την ομάδα του.

Βοσνία-Ιταλία: Το ματς

Ο Σιμόνε Φοντέκιο κουβάλησε από νωρίς την Ιταλία, σημειώνοντας 12 πόντους με 4/5 σουτ για την ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο, που προηγήθηκε με 21-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου με τη Βοσνία. Οι «ατζούρι» βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, έχοντας 4/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, απέναντι στους Βόσνιους που μέτρησαν μόλις μία ασίστ για τέσσερα λάθη και στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Έντιν Άτιτς (7π., 3ριμπ.).

 

Πάντως, ο Φοντέκιο συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, σκοράροντας για το +8 της Ιταλίας (28-36) και φτάνοντας τους 19 πόντους! Η Βοσνία αντέδρασε άμεσα με οκτώ σερί πόντους, ισοφαρίζοντας το ματς, όμως οι Ιταλοί πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 40-44. Η ομάδα του Ποτζέκο είχε 50% στα δίποντα (10/20) και τα τρίποντα (4/8), ενώ οι Βόσνιοι συνέχισαν να επιμένουν χωρίς αποτέλεσμα έξω από τα 6.75μ., με μόλις 1/9 εύστοχα σουτ, αντισταθμίζοντας με τα εννιά επιθετικά ριμπάουντ τους.

Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, ο Τζανμάρκο Ποτζέκο αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Με μπροστάρη τον Κέναν Καμένιας, οι Βόσνιοι προηγήθηκαν με 54-51, όμως η συνέχεια άνηκε στην Ιταλία. Ο Νικολό Μέλι πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (56-66), ενώ η Βοσνία κόλλησε επιθετικά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έτσι, ο Σπίσου με τρίποντο διαμόρφωσε το 61-72 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η Ιταλία ξέφυγε στις αρχές της τρίτης περιόδου (69-82, 33’) ωστόσο η Βοσνία το πάλεψε τίμια και οι συνεχόμενοι πόντοι των Νούρκιτς, Γκέγκιτς έκαναν το 77-82 στο 32’! Σε κάθε περίπτωση, οι «ατζούρι» άντεξαν στην πίεση και έφτασαν στη νίκη με 79-96, ανεβαίνοντας στο 2-1 στον Γ’ όμιλο και ρίχνοντας τη Βοσνία στο 1-2.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-44, 61-72, 79-96.

Bosnia and HerzegovinaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jusuf Nurkic *25:23218/1650%7/1258%1/425%4/580%371034511022
2John Roberson19:16135/956%3/475%2/540%1/1100%134-1010
3Amar Alibegovic *28:55125/863%3/475%2/450%0/00%331311-1613
4Adnan Arslanagic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%
5Edin Atic *33:22104/944%4/667%0/30%2/2100%14583141-1522
7Miralem Halilovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%
9Amar Gegic *31:0394/1040%4/850%0/20%1/250%2131342-34
11Ajdin Penava05:1600/00%0/00%0/00%0/00%213-11
17Aleksandar Lazic15:2651/333%1/1100%0/20%3/475%11211-53
23Tarik Hrelja00:0000/00%0/00%0/00%0/00%
27Adin Vrabac *26:4242/367%2/367%0/00%0/00%224131-185
34Kenan Kamenjas14:3752/729%2/633%0/10%1/250%1121-172
Team/Coaches14511
TOTAL2007931/6548%26/4459%5/2124%12/1675%102131152414112
ItalyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
8Danilo Gallinari02:0410/10%0/10%1/250%-4-1
9Nicolo Melli *27:3663/650%3/560%0/10%0/20%1453222129
13Simone Fontecchio *37:013913/2065%6/1060%7/1070%6/786%1783212541
15Darius Thompson32:20145/1050%4/757%1/333%3/3100%1141112814
17Giampaolo Ricci22:0152/2100%1/1100%1/1100%12334211810
18Matteo Spagnolo *03:2800/10%0/10%1-7
19Gabriele Procida00:00
20Saliou Niang12:2133/475%221163
33Marco Spissu19:12144/580%1/1100%3/475%3/3100%2253481635
35Mouhamet Diouf *19:1083/650%3/650%2/2100%22141-49
45Nicola Akele00:34011154
54Alessandro Pajola *24:1362/729%0/30%2/450%226312210
Team/Coaches332
TOTAL2009632/5855%18/3453%14/2458%18/2378%5232825211472
     

