Η Ιταλία επικράτησε της Βοσνίας με 79-96, αποτέλεσμα που «κλείδωσε» από σήμερα την πρόκριση της Ελλάδας στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» πλέον στοχεύει στην πρωτιά του Γ’ ομίλου της Λεμεσού.

Η Βοσνία πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, όμως η Ιταλία επικράτησε με 79-96 και έστειλε την Ελλάδα στη φάση των «16» του EuroBasket 2025, που θα φιλοξενηθεί στη Ρίγα.

Μετά τη νίκη επί της Γεωργίας, η Εθνική χρειαζόταν νίκη των «ατζούρι» επί της Βοσνίας για να εξασφαλίσει την πρόκριση από σήμερα στα νοκ άουτ, κάτι που συνέβη, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύει πλέον στην πρωτιά του Γ’ ομίλου.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στο τουρνουά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 39 πόντους και οδηγώντας την Ιταλία στο 2-1. Στον αντίποδα, η Βοσνία υποχώρησε στο 1-2, παρά την προσπάθεια του Γιουσούφ Νούρκιτς να κρατήσει όρθια την ομάδα του.

Βοσνία-Ιταλία: Το ματς

Ο Σιμόνε Φοντέκιο κουβάλησε από νωρίς την Ιταλία, σημειώνοντας 12 πόντους με 4/5 σουτ για την ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο, που προηγήθηκε με 21-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου με τη Βοσνία. Οι «ατζούρι» βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, έχοντας 4/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, απέναντι στους Βόσνιους που μέτρησαν μόλις μία ασίστ για τέσσερα λάθη και στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Έντιν Άτιτς (7π., 3ριμπ.).

Πάντως, ο Φοντέκιο συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, σκοράροντας για το +8 της Ιταλίας (28-36) και φτάνοντας τους 19 πόντους! Η Βοσνία αντέδρασε άμεσα με οκτώ σερί πόντους, ισοφαρίζοντας το ματς, όμως οι Ιταλοί πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 40-44. Η ομάδα του Ποτζέκο είχε 50% στα δίποντα (10/20) και τα τρίποντα (4/8), ενώ οι Βόσνιοι συνέχισαν να επιμένουν χωρίς αποτέλεσμα έξω από τα 6.75μ., με μόλις 1/9 εύστοχα σουτ, αντισταθμίζοντας με τα εννιά επιθετικά ριμπάουντ τους.

Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, ο Τζανμάρκο Ποτζέκο αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Με μπροστάρη τον Κέναν Καμένιας, οι Βόσνιοι προηγήθηκαν με 54-51, όμως η συνέχεια άνηκε στην Ιταλία. Ο Νικολό Μέλι πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (56-66), ενώ η Βοσνία κόλλησε επιθετικά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έτσι, ο Σπίσου με τρίποντο διαμόρφωσε το 61-72 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η Ιταλία ξέφυγε στις αρχές της τρίτης περιόδου (69-82, 33’) ωστόσο η Βοσνία το πάλεψε τίμια και οι συνεχόμενοι πόντοι των Νούρκιτς, Γκέγκιτς έκαναν το 77-82 στο 32’! Σε κάθε περίπτωση, οι «ατζούρι» άντεξαν στην πίεση και έφτασαν στη νίκη με 79-96, ανεβαίνοντας στο 2-1 στον Γ’ όμιλο και ρίχνοντας τη Βοσνία στο 1-2.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-44, 61-72, 79-96.

Bosnia and Herzegovina FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Jusuf Nurkic * 25:23 21 8/16 50% 7/12 58% 1/4 25% 4/5 80% 3 7 10 3 4 5 1 1 0 22 2 John Roberson 19:16 13 5/9 56% 3/4 75% 2/5 40% 1/1 100% 1 3 4 -10 10 3 Amar Alibegovic * 28:55 12 5/8 63% 3/4 75% 2/4 50% 0/0 0% 3 3 1 3 1 1 -16 13 4 Adnan Arslanagic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 Edin Atic * 33:22 10 4/9 44% 4/6 67% 0/3 0% 2/2 100% 1 4 5 8 3 1 4 1 -15 22 7 Miralem Halilovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9 Amar Gegic * 31:03 9 4/10 40% 4/8 50% 0/2 0% 1/2 50% 2 1 3 1 3 4 2 -3 4 11 Ajdin Penava 05:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 -1 1 17 Aleksandar Lazic 15:26 5 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 3/4 75% 1 1 2 1 1 -5 3 23 Tarik Hrelja 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 27 Adin Vrabac * 26:42 4 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 1 3 1 -18 5 34 Kenan Kamenjas 14:37 5 2/7 29% 2/6 33% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 1 -17 2 Team/Coaches 1 4 5 1 1 TOTAL 200 79 31/65 48% 26/44 59% 5/21 24% 12/16 75% 10 21 31 15 24 14 11 2