Eurobasket 2025, Τσεχία - Εσθονία 75-89: Έσπασαν το ρόδι οι Εσθονοί

Εσθονία
Η Εσθονία σημείωσε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket 2025, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Τσεχίας (75-89)

Η Εσθονία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Τσεχία και επικράτησε με 75-89 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroBasket 2025.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Εσθονοί πάτησαν γκάζι και ανέβασαν την διαφορά πάνω από τους 10, με την Τσεχία να μην καταφέρνει στη συνέχεια να κάνει την ανατροπή και να γνωρίζει την ήττα.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Εσθονίας στο EuroBasket 2025, με την Τσεχία να υποχωρεί στο 0-3.

Ο Κουλαμάε με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με τον Ντρελ να προσθέτει 15.

Για την Τσεχία ο Ζίντεκ είχε 14 όντους και ο Πετέρκα 13.

Τσεχία - Εσθονία: Το ματς

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο (19-23), η Εσθονία έγινε το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης! Οι Εσθονοί είχαν πολλές λύσεις, την ώρα που η Τσεχία είχε σημαντικά προβλήματα σε επίθεση και άμυνα, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 36-54.

Η διαφορά ανέβηκε ακόμη περισσότερο στην συνέχεια. Η Εσθονία συνέχιζε να ελέγχει το παιχνίδι και με το σκορ να γίνεται 54-77 στο 30' ουσιαστικά τα πάντα τελείωσαν νωρίς. Στην συνέχεια το μόνο που κατάφερε η Τσεχία ήταν να μειώσει στο τελικό 75-89.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τον έλεγχο των ριμπάουντ και δεν άφησε την Τσεχία να βρει εύκολο σκορ..
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κουλαμάε με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντρελ με 16 πόντοις και Τρέιερ, Τζόσαρ, Κόνοτσουκ με 10 έκαστος.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κρέιτσι που σταμάτησε στους 10 πόντους αλολά με 1/5 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Ζίντεκ με 14 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εξέδρα των Εσθονών.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ότι η Τσεχία δεν απείλησε ποτέ.

@Photo credits: FIBA
     

