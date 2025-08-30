Με ένα ντεμαράζ στο φινάλε και πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και Οκόμπο, η Γαλλία επικράτησε της Σλοβενίας με 103-95 στη 2η αγωνιστική του Δ' Ομίλου του EuroBasket 2025.

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στο EuroBasket 2025 μέχρι στιγμής, η Γαλλία επικράτησε της Σλοβενίας με 103-95, κάνοντας το 2/2 στον Δ' Όμιλο. Στο 0-2 οι Σλοβένοι που πάλεψαν με μπροστάρη τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά λύγισαν στο τελευταίο τρίλεπτο.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πέτυχε 39, αλλά είχε απέναντί του Φρανσίσκο, Κουλιμπαλί και Οκόμπο, οπότε λύγισε στο φινάλε. Εκεί όπου έγινε και μία... αχρείαστη φασαρία, με τον Φρανσίσκο να σκοράρει ενώ η άμυνα των Σλοβένων είχε σταματήσει, κάτι που έφερε τεχνικές ποινές στον ίδιο, τον Χρόβατ, αλλά και τις αποβολές των Ιφί και Κράμπελι που ήρθαν στο παρκέ από τον πάγκο.

Γαλλία - Σλοβενία: Ο αγώνας

Η Σλοβενία μπήκε για να αποδείξει πως δεν είναι τόσο κακή ομάδα, όσο φάνηκε στην 1η αγωνιστική. Και φυσικά είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο οποίος πέτυχε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, την ώρα που οι Σλοβένοι σούταραν 4/6 τρίποντα και πήραν μικρό προβάδισμα.

Η Γαλλία έμεινε στο κατώπι, με την είσοδο των Φρανσίσκο και Οκόμπο να δίνουν επιθετική πνοή, σε ένα δεκάλεπτο που πήγε πολύ ψηλά από θέμα παραγωγής σκοραρίσματος (28-30). Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς κατάφερε να μείνει μπροστά στο σκορ, στα λεπτά που ο Ντόντσιτς ξεκουράστηκε στον πάγκο.

Ο Μούριτς έδωσε αρκετές βοήθειες σε εκείνο το σημείο, ο Ντόντσιτς επέστρεψε και συνέχισε το... βιολί του, παρά τις προσπάθειες των Φρανσίσκο και Κουλιμπαλί να αλλάξουν την κατάσταση. Με τη Σλοβενία να προηγείται 47-54 στο ημίχρονο.

Ο Φοτού χρησιμοποίησε μαζί τους δύο καλύτερους σκόρερ του στο ματς. Φρανσίσκο και Κουλιμπαλί συνέθεσαν δίδυμο, η Γαλλία έτρεξε 9-0 για το 60-59 (25'), αλλά η Σλοβενία συνέχισε να βρίσκει μεγάλα σουτ και ένα fade away του Ντόντσιτς έγραψε το 62-66 (29').

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν από κοινή αφετηρία, στο 70-70 (31'), αλλά τα λεπτά που ξεκουράστηκε ο Ντόντσιτς, αποδείχθηκαν πολύ κρίσιμα. Οι Γάλλοι έκλεψαν μπάλες και προσπέρασαν με 4 (76-72, 32') μέχρι να επιστρέψει ο ηγέτης της ομάδας του Σέκουλιτς. Τα μεγάλα σουτ μπήκαν ξανά, το μπρα ντε φερ του Ντόντσιτς με τους Γάλλους συνεχίστηκε, αλλά το 6-0 σερί με Οκόμπο και Γιαμπουσέλε έδωσε σημαντικό προβάδισμα (89-83, 37') στους μπλε.

Οι Σλοβένοι έψαχναν απεγνωσμένα τα μεγάλα σουτ που τους κράτησαν σε όλο το ματς. Βρήκαν ένα τέτοιο για να μειώσουν σε 91-86, μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο. Αλλά ο Φρανσίσκο έδινε ασφάλεια με την μπάλα στα χέρια, ο Οκόμπο πέτυχε μεγάλα σουτ και η Σλοβενία δεν είχε άλλη βενζίνη στο ντεπόζιτο. Ενώ υπήρξε αχρείαστη ένταση στο φινάλε, μετά το καλάθι του Φρανσίσκο, όταν η άμυνα των Σλοβένων είχε σταματήσει.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 47-54, 68-70, 103-95

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Βρήκε δίδυμα στην περίμετρο με Φρανσίσκο, Κουλιμπαλί, Οκόμπο και απάντησε στον Ντόντσιτς, ενώ οι Σλοβένοι κάποια στιγμή βρήκαν... σίδερο στο τρίποντο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σιλβέν Φρανσίσκο με 32 πόντους (7/7 2π., 2/8 3π.), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Οκόμπο, Κουλιμπαλι και Σαρ προσέθεσαν 14, 13 και 12 αντίστοιχα για τη Γαλλία.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γκρεγκόρ Χρόβατ που μέτρησε 4 πόντους σε 22'24'' με 1/4 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάντα ωραίος στο μάτι ο Λούκα Ντόντσιτς, σκόραρε 39 πόντους σε 34'55'', με 4/10 2π., 4/10 3π., 19/20 1π., 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη και 2 κλεψίματα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολύ μεγάλη μάχη και όσα έκαναν στο παρκέ ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Λούκα Ντόντσιτς.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί με το goal average, αλλά από τη στιγμή που ο Φρανσίσκο έδωσε το χέρι του στον Ντόντσιτς και οι Σλοβένοι άφησαν την άμυνα, δεν είχε λόγο να πάει να σκοράρει.

France FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 00 Sylvain FRANCISCO 25:51 32 9/15 60% 7/7 100% 2/8 25% 12/12 100% 1 6 7 5 4 2 16 40 0 Elie OKOBO 21:25 14 5/11 45% 4/9 44% 1/2 50% 3/5 60% 1 1 5 1 17 12 2 Nadir HIFI 01:25 0 0/1 0% 0/1 0% 3 1 -1 3 Timothe LUWAWU-CABARROT 11:54 2 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 1 -6 1 7 Guerschon YABUSELE * 25:03 6 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 1 6 7 2 4 3 2 6 10 8 Isaia CORDINIER * 11:34 3 1/5 20% 0/3 0% 1/2 50% 2 2 2 1 -15 0 11 Theo MALEDON * 11:09 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 1 1 2 1 1 -8 -1 14 Mouhammadou JAITEH * 10:17 3 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 1 1 3 1 -4 4 21 Zaccharie RISACHER 11:52 12 4/8 50% 0/1 0% 4/7 57% 1 1 2 1 4 2 8 9 34 Jaylen HOARD 23:01 6 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 4/4 100% 2 1 3 3 2 7 9 44 Alexandre SARR 21:39 12 5/6 83% 4/4 100% 1/2 50% 1/1 100% 1 4 5 3 1 1 2 7 18 99 Bilal COULIBALY * 24:50 13 5/8 63% 3/4 75% 2/4 50% 1/1 100% 2 2 4 1 3 1 11 16 Team/Coaches 1 2 1 TOTAL 200 103 33/69 48% 21/35 60% 12/34 35% 25/29 86% 12 23 35 16 33 9 10 2 117