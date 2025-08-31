EuroBasket 2025, Σλοβενία - Βέλγιο 86-69: Έσπασε το... ρόδι με triple double του ιστορικού Ντόντσιτς!

Ευτυχία Οικονομίδου
Λούκα Ντόντσιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς μετατράπηκε σε Λούκα... Μάτζικ και χάρισε την πρώτη νίκη στην Σλοβενία (86-69 το Βέλγιο) στο EuroBasket 2025 με ένα μεγαλοπρεπές triple double.

Η Σλοβενία έσπασε το... ρόδι στο EuroBasket 2025 με νίκη απέναντι στο Βέλγιο με σκορ 86-69, όμως λίγοι θα σταθούν στο θετικό αποτελέσμα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς που έκανε τα γνωστά... μαγικά του καταγράφοντας το πέμπτο triple double στην ιστορία της διοργάνωσης με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής. Αυτός είναι ο Σλοβένος σταρ που βρίσκει πάντα τον τρόπο να βάζει τη δική του υπογραφή αποδεικνύοντας γιατί είναι εκ των κορυφαίων του κόσμου.

Σλοβενία - Βέλγιο: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε αρκετά ανταγωνιστικά με το Βέλγιο να έχει από κοντά την Σλοβενία, ωστόσο ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε το σύνθημα από νωρίς διατηρώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ (16-10). Με τον ΒανΒλίτ να προσπαθεί για τους Βέλγους, η ομάδα έμενε κοντά στο σκορ, ωστόσο ο Σλοβένος σταρ ήταν εκείνος που έδινε το διψήφιο προβάδισμα στην χώρα του (29-19). Με έξι σερί πόντους, Χρόβατ και Ντόντσιτς εκτόξευσαν τη διαφορά στους 16 πόντους (37-23), όμως ο Χανς Βάνγουιν με δύο τρίποντα μείωσε στους 12 (43-31).

Μετά την ανάπαυλα, η Σλοβενία με 7 αναπάντητους πόντους έφτασε γρήγορα στο +19 (50-31) δείχνοντας διάθεση να καθαρίσει το ματς από νωρίς. Με τρία τρίποντα οι Βέλγοι δεν θέλησαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια μειώνοντας εκ νέου το προβάδισμα (52-41), όμως η παρέα του Ντόντσιτς έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία να διατηρηθεί σε θέση οδηγού χωρίς να κινδυνέψει (64-48).

Τα δεκάλεπτα: 16-10, 43-31, 64-48, 86-69

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ντόντσιτς, Ντόντσιτς, Ντόντσιτς!

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... (ποιος άλλος;!) Λούκα Ντόντσιτς με triple double πόντων, ριμπάουντ και ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... κανείς! Σαφώς οι Πρέπελιτς και Στέργκαρ προσπάθησαν, αλλά ένας Ντόντσιτς έφτανε και ήταν υπεραρκετός.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ισμαελ Μπακό που έμεινε στους 7 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... κρατάμε τον κάπως ανταγωνιστικό χαρακτήρα των Βέλγων στο πρώτο ημίχρονο.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το triple double του Λούκα Ντόντσιτς που έγραψε ιστορία, καθώς είναι το πέμπτο που καταγράφεται στη διοργάνωση.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... τιποτα!

SloveniaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Martin Krampelj *14:5742/2100%2/2100%0/00%0/10%1233140074
Mark Padjen05:0800/10%0/10%0/00%0/00%20213000-20
7Aleksej Nikolic *25:0362/633%1/250%1/425%1/425%11212210147
Klemen Prepelic19:34123/838%0/10%3/743%3/475%235212001211
Edo Muric *17:5483/3100%1/1100%2/2100%0/00%40431100512
Rok Radovic11:2321/250%1/1100%0/10%0/00%14530100116
Robert Jurkovic02:1400/00%0/00%0/00%0/00%00000000-90
Gregor Hrovat *21:5762/540%2/2100%0/30%2/2100%11231100823
Luka Scuka16:2772/450%1/1100%1/333%2/2100%1122120048
Alen Omic18:5663/560%3/560%0/00%0/00%347111001312
Leon Stergar16:1593/560%3/475%0/10%3/3100%123111001211
Luka Doncic *30:12269/2339%7/1258%2/1118%6/967%19101144301529
Team/Coaches11200
TOTAL2008630/6447%21/3266%9/3228%17/2568%12314321221493
BelgiumFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Emmanuel LECOMTE *29:52134/1136%2/729%2/450%3/475%1455441-1112
8Jean-Marc MWEMA *20:1993/1030%0/10%3/933%0/00%22442-136
10Hans VANWIJN *23:4883/650%1/425%2/2100%0/10%134311-1711
11Loic SCHWARTZ *23:1083/560%3/3100%0/20%2/367%2231-1210
16Kevin TUMBA14:1800/20%0/20%0/00%0/00%22121-140
19Ismael BAKO *23:4373/560%3/560%0/00%1/425%3311-95
24Andy VAN VLIET17:12154/667%1/1100%3/560%4/667%5541315
29Siebe LEDEGEN09:3152/2100%1/1100%1/1100%0/00%112126
34Niels VAN DEN EYNDE06:3700/10%0/10%0/00%0/00%11-1
36Joppe MENNES17:2821/250%1/1100%0/10%0/00%11233-150
41Godwin TSHIMANGA00:5900/10%0/00%0/10%0/00%10
44Mamadou GUISSE13:0321/617%1/425%0/20%0/00%11-3-1
Team/Coaches2351
TOTAL2006924/5742%13/3043%11/2741%10/1856%5263118251761


     

