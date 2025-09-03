Στο καλύτερο παιχνίδι του Eurobasket 2025 έως σήμερα, η Τουρκία επικράτησε της Σερβίας με 95-90 και τερμάτισε πρώτη και αήττητη στον όμιλό της, με τον Άλπερεν Σένγκουν (28π., 13ριμπ., 8ασ.) να κάνει και πάλι πράγματα και θαύματα και να κερδίζει την τιτανομαχία με τον Γιόκιτς (22π., 9ριμπ., 4ασ.)!

Στη Ρίγα, εκεί όπου θα «χτυπάει» η καρδιά ολόκληρου του Eurobasket από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έγινε και η... αναπαράσταση των νοκ άουτ αγώνων!

Τουρκία και Σερβία χάρισαν το καλύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης έως σήμερα, με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν να φτάνει στην τελική επικράτηση και να τερματίζει στην 1η θέση του Α' ομίλου.

Ο Αλπερέν Σένγκουν ήταν και πάλι «όλα τα λεφτά» για την Τουρκία καθώς πλησίασε εκ νέου στο triple double έχοντας 28 πόντους 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Σέιν Λάρκιν να πραγματοποιεί το καλύτερο παιχνίδι του στο Eurobasket έχοντας άλλους 23 πόντους με 5/8 τρίποντα.

WHAT A GAME IN RIGA, AS TÜRKIYE 🇹🇷 STAY UNDEFEATED THROUGH THE GROUP PHASE! #EuroBasket pic.twitter.com/cuG4N4JnoW — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Τουρκία – Σερβία: Το ματς

Το ντέρμπι του Α' Ομίλου ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και όλο το ενδιαφέρον είχε εστιαστεί πάνω στην μεγάλη μονομαχία μεταξύ των Άλπερεν Σένγκουν και τον Νίκολα Γιόκιτς. Σε πρώτη φάση η Τουρκία ήταν εκείνη που είχε το προβάδισμα και τα ηνία στο παιχνίδι, έχοντας προηγηθεί με 18-11 λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (19-18). Οι Σένγκουν και Όσμαν είχαν ξεχωρίσει, ενώ ο Γιόκιτς έδειχνε να έχει προβλήματα στο πρώτο κομμάτι του αγώνα.

Το ματς ωστόσο δικαιολόγησε τη... φήμη του και συνέχισε να είναι πραγματικό ντέρμπι και στην 2η περίοδο. Το σκορ άλλαζε συνέχεια χέρια, με τον Σένγκουν να είχε προλάβει να γεμίσει την στατιστική του με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ οι Λάρκιν (12π., 4/5τρ.) και Όσμαν (10π., 2/2δίπ., 2/3τρ.) τον ακολουθούσαν κατά πόδας. Στον αντίποδα ο Μιλουτίνοφ είχε κάνει αισθητή την παρουσία του (5π., 2/3διπ., 1/1β., 3ριμπ.) ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Γιόβιτς (7π.), Πετρούσεφ (7π.) και Γιόκιτς (8π., 5ριμπ., 2ασ.)

Στο πρώτο μισό του αγώνα οι δύο ομάδες σούταραν με καλά ποσοστά, με τη Σερβία να είχε 13/17 δίποντα, ενώ η Τουρκία απειλούσε από την περιφέρεια με 9/16 τρίποντα, έχοντας 16 ασίστ για μόλις 3 λάθη, την ώρα που οι Σέρβοι είχαν αντίστοιχα 9 ασίστ για 3 λάθη.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, το οποίο άλλαζε συνεχώς χέρια. Λάρκιν (19π.), Όσμαν (16π.) και Σένγκουν (20π., 8ριμπ., 7ασ.) συνέχιζαν απτόητοι από πλευράς Τουρκίας το τρίποντο κρεσέντο, ενώ στον αντίποδα «απαντούσε» η τριάδα των Γιόκιτς (15π,7ριμπ., 3ασ.), Πετρούσεφ (11π.) και Γιόβιτς (10π.). Η ομάδα του Άταμαν προηγήθηκε με +6 (70-64) τρία λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου η οποία έκλεισε στο 74-73.

Μια από τα ίδια και στην τελευταία περίοδο! Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, σ' ένα ματς πραγματική διαφήμιση του μπάσκετ και του Eurobasket. Αν μη τι άλλο, τόσο η Τουρκία όσο και η Σερβία δικαιολογούσαν απόλυτα το αήττητο που είχαν έως και το μεταξύ τους ματς. Η Σερβία είχε καταφέρει να προηγηθεί με 84-88 στα 3:36 πριν από το τέλος του αγώνα. Η Τουρκία απάντησε με 5-0 σερί για το 89-88 στα 2:10, δείγμα και του μεγάλου ντέρμπι στη Ρίγα. Έκτοτε η Τουρκία κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα με σούπερ Σένγκουν και να φτάσει στη νίκη διατηρώντας το αήττητο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κατάφερε να πραγματοποίησε σερί 5-0 όταν βρέθηκε στο -4 (84-88), να πάρει προβάδισμα με 89-88 δύο λεπτά πριν από το τέλος και να το διατηρήσει κάνοντας σωστά όλες τις λεπτομέρειες.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... ο Άλπερεν Σένγκουν ήταν και πάλι συγκλονιστικός έχοντας 28 πόντους με 6/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σέιν Λάρκιν (23π., 5/8τρ., 9ασ.) και Τσέντι Όσμαν (16π.) ακολούθησαν τον συμπαίκτη τους σε απόδοση.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... κανένας. Όπως κέρδισε η Τουρκία, έτσι θα μπορούσε να κερδίσει και η Σερβία χωρίς να υστερήσει κάποιος ιδιαίτερα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ό,τι μπορούσε με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 32 λεπτά.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ΟΛΟ το ματς. ΜΑ-ΤΣΑ-ΡΑ!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... όσο και να ψάξαμε να βρούμε κάτι, δεν βρήκαμε. Ήταν μακράν το καλύτερο ματς του Eurobasket έως σήμερα

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90.

Türkiye FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Shane Larkin * 39:18 23 7/13 54% 2/5 40% 5/8 63% 4/4 100% 2 2 9 1 1 8 29 2 2 Sehmus Hazer 13:47 3 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% / (%) 2 2 1 2 1 8 4 5 6 Sertac Sanli 00:00 / (%) / (%) / (%) / (%) 10 Cedi Osman * 33:32 16 6/10 60% 2/3 67% 4/7 57% 0/2 0% 1 1 2 4 1 11 12 10 22 Onuralp Bitim 00:00 / (%) / (%) / (%) / (%) 23 Furkan Korkmaz 14:14 8 2/2 100% / (%) 2/2 100% 2/2 100% 1 1 1 -10 8 24 Alperen Sengun * 36:13 28 10/17 59% 6/10 60% 4/7 57% 4/5 80% 4 9 13 8 3 5 1 9 37 30 Ercan Osmani * 34:48 10 4/7 57% 3/3 100% 1/4 25% 1/2 50% 1 4 5 2 2 2 2 1 13 30 33 Adem Bona 07:45 2 1/2 50% 1/2 50% / (%) / (%) 2 -4 1 55 Erkan Yilmaz 00:00 / (%) / (%) / (%) / (%) 77 Kenan Sipahi * 20:23 5 2/3 67% 1/2 50% 1/1 100% / (%) 4 4 5 1 1 2 14 91 Omer Faruk Yurtseven 00:00 / (%) / (%) / (%) / (%) Team/Coaches 2 1 3 1 2 TOTAL 200 95 33/58 57% 15/27 56% 18/31 58% 11/15 73% 8 23 31 27 17 11 6