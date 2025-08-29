Eurobasket 2025, Εσθονία - Λετονία 70-72:Ο Πορζίνγκις έδιωξε το άγχος και άνοιξε λογαριασμό
Ο Πορζίνγκις και η παρέα του γλίτωσαν το... κάζο απέναντι στην Εσθονία, επικρατώντας με 70-72 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.
Οι Εσθονοί είχαν τον έλεγχο για 26' περίπου λεπτά, όμως έμειναν χωρίς σκορ για 10:40, με αποτέλεσμα η Λετονία να επιστρέψει, να πάρει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.
Μυθικός ο Κρίσταπς Πορζίγκις που σταμάτησε στους 26 πόντους και τα 7 ριμπάουντ, με μελανό σημείο τα 7 λάθη του.
Κόνοτσουκ και Τας είχαν από 13 για την Εσθονία.
Εσθονία - Λετονία: Το ματς
Η Εσθονία μπήκε με όρεξη να πιέσει και αιφνιδίασε τους Λετονούς, που ίσως δεν περίμεναν τέτοιο ξεκίνημα από τους αντιπάλους τους. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-17, με την Εσθονία να διατηρεί τον έλεγχο, ενώ λίγο μετά η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στους 10 (27-17, 12').
Η Λετονία σταδιακά επέστρεψε και μείωσε στο 42-38 του ημιχρόνου. Η Εσθονία συνέχισε να έχει τα ηνία και στο 24' έκανε το 52-44, όμως η συνέχεια ανήκε στην παρέα του Πορζίνγκις! Μετά το 61-54, η Εσθονία έμεινε χωρίς σκορ μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (61-63), ενώ η ανομβρία συνεχίστηκε, καθώς οι Εσθονοί δεν βρήκαν συνολικά σκορ για 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα! Η Λετονία παρόλα αυτά δεν ξέφυγε, όμως πήρε το προβάδισμα με 61-66 (37'). Κάπου εκεί οι Εσθονοί έδειξαν και πάλι σφυγμό, όμως ο Πορζίνγκις βγήκε μπροστά και με μεγάλα καλάθια υπερασπίστηκε το προβάδισμα της ομάδας του, οδηγώντας την στη νίκη με 70-72.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72
|Estonia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Henri DRELL *
|22:45
|5
|2/8
|25%
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|1
|1
|2
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|1
|Mart ROSENTHAL
|Did Not Play
|2
|Sander RAIESTE *
|23:00
|7
|2/5
|40%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|1
|2
|3
|0
|5
|1
|0
|0
|6
|4
|3
|Kaspar TREIER *
|14:09
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|1
|5
|2
|0
|0
|7
|3
|7
|Mikk JURKATAMM
|Did Not Play
|9
|Matthias TASS
|24:23
|13
|5/7
|71%
|5/7
|71%
|3/6
|50%
|1
|2
|3
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|12
|11
|Siim-Sander VENE
|09:45
|7
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|9
|13
|Kregor HERMET
|10:27
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|-13
|4
|21
|Janari JOESAAR
|25:25
|8
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|2
|4
|6
|3
|2
|2
|2
|0
|-8
|14
|25
|Joonas RIISMAA
|11:53
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|-13
|-2
|34
|Artur KONONTSUK *
|26:16
|13
|4/10
|40%
|2/4
|50%
|2/6
|33%
|3/3
|100%
|2
|3
|5
|0
|4
|3
|0
|0
|-10
|9
|77
|Kristian KULLAMAE *
|31:57
|12
|2/11
|18%
|1/4
|25%
|1/7
|14%
|7/8
|88%
|0
|6
|6
|8
|0
|4
|3
|0
|10
|15
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|70
|21/54
|38.9%
|11/26
|42.3%
|10/28
|35.7%
|18/25
|72.0%
|8
|24
|32
|19
|28
|15
|5
|1
|70
|Latvia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Mareks MEJERIS
|03:03
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|Kristaps PORZINGIS *
|27:19
|26
|8/12
|67%
|8/8
|100%
|0/4
|0%
|10/13
|77%
|2
|5
|7
|1
|4
|7
|0
|2
|2
|22
|8
|Davis BERTANS *
|22:55
|6
|2/3
|67%
|2/3
|67%
|2/2
|100%
|2
|9
|11
|1
|4
|1
|1
|0
|-10
|17
|9
|Dairis BERTANS
|10:49
|2
|0/4
|0%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|1
|0
|7
|-1
|11
|Rolands SMITS
|17:35
|7
|2/3
|67%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|9
|18
|Klavs CAVARS
|Did Not Play
|19
|Rihards LOMAZS
|33:46
|9
|3/17
|18%
|2/7
|29%
|1/10
|10%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|4
|3
|0
|2
|0
|0
|5
|24
|Andrejs GRAZULIS *
|15:59
|7
|3/4
|75%
|2/3
|67%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|7
|28
|Marcis STEINBERGS
|Did Not Play
|47
|Arturs KURUCS *
|24:39
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|1
|1
|0
|-1
|-1
|55
|Arturs ZAGARS *
|23:17
|8
|2/7
|29%
|0/2
|0%
|2/5
|40%
|2/3
|67%
|2
|2
|4
|6
|3
|0
|3
|1
|-2
|16
|66
|Kristers ZORIKS
|20:38
|7
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|4
|1
|1
|0
|0
|10
|3
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|72
|22/59
|37.3%
|16/26
|61.5%
|6/33
|18.2%
|22/27
|81.5%
|10
|23
|33
|18
|22
|12
|8
|3
|77
