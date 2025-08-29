Η Λετονία κράτησε την Εσθονία χωρίς σκορ για 10:40 και έφερε τούμπα το παιχνίδι, φτάνοντας στην πρώτη της νίκη (70-72) στο Eurobasket 2025! Τρομερός ο Πορζίνγκις για τους νικητές, με μεγάλα καλάθια στο τέλος.

Ο Πορζίνγκις και η παρέα του γλίτωσαν το... κάζο απέναντι στην Εσθονία, επικρατώντας με 70-72 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.

Οι Εσθονοί είχαν τον έλεγχο για 26' περίπου λεπτά, όμως έμειναν χωρίς σκορ για 10:40, με αποτέλεσμα η Λετονία να επιστρέψει, να πάρει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.

Μυθικός ο Κρίσταπς Πορζίγκις που σταμάτησε στους 26 πόντους και τα 7 ριμπάουντ, με μελανό σημείο τα 7 λάθη του.

Κόνοτσουκ και Τας είχαν από 13 για την Εσθονία.

Εσθονία - Λετονία: Το ματς

Η Εσθονία μπήκε με όρεξη να πιέσει και αιφνιδίασε τους Λετονούς, που ίσως δεν περίμεναν τέτοιο ξεκίνημα από τους αντιπάλους τους. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-17, με την Εσθονία να διατηρεί τον έλεγχο, ενώ λίγο μετά η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στους 10 (27-17, 12').

Η Λετονία σταδιακά επέστρεψε και μείωσε στο 42-38 του ημιχρόνου. Η Εσθονία συνέχισε να έχει τα ηνία και στο 24' έκανε το 52-44, όμως η συνέχεια ανήκε στην παρέα του Πορζίνγκις! Μετά το 61-54, η Εσθονία έμεινε χωρίς σκορ μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (61-63), ενώ η ανομβρία συνεχίστηκε, καθώς οι Εσθονοί δεν βρήκαν συνολικά σκορ για 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα! Η Λετονία παρόλα αυτά δεν ξέφυγε, όμως πήρε το προβάδισμα με 61-66 (37'). Κάπου εκεί οι Εσθονοί έδειξαν και πάλι σφυγμό, όμως ο Πορζίνγκις βγήκε μπροστά και με μεγάλα καλάθια υπερασπίστηκε το προβάδισμα της ομάδας του, οδηγώντας την στη νίκη με 70-72.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72

Estonia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Henri DRELL * 22:45 5 2/8 25% 1/4 25% 1/4 25% 1 1 2 2 3 1 0 1 1 2 1 Mart ROSENTHAL Did Not Play 2 Sander RAIESTE * 23:00 7 2/5 40% 1/4 25% 1/1 100% 2/4 50% 1 2 3 0 5 1 0 0 6 4 3 Kaspar TREIER * 14:09 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 2 3 1 5 2 0 0 7 3 7 Mikk JURKATAMM Did Not Play 9 Matthias TASS 24:23 13 5/7 71% 5/7 71% 3/6 50% 1 2 3 2 4 1 0 0 1 12 11 Siim-Sander VENE 09:45 7 2/2 100% 2/2 100% 1/2 50% 0 3 3 1 2 0 0 0 1 9 13 Kregor HERMET 10:27 3 1/1 100% 1/1 100% 0 0 0 2 1 1 0 0 -13 4 21 Janari JOESAAR 25:25 8 3/6 50% 1/1 100% 2/5 40% 2 4 6 3 2 2 2 0 -8 14 25 Joonas RIISMAA 11:53 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 -13 -2 34 Artur KONONTSUK * 26:16 13 4/10 40% 2/4 50% 2/6 33% 3/3 100% 2 3 5 0 4 3 0 0 -10 9 77 Kristian KULLAMAE * 31:57 12 2/11 18% 1/4 25% 1/7 14% 7/8 88% 0 6 6 8 0 4 3 0 10 15 Team/Coaches TOTAL 200 70 21/54 38.9% 11/26 42.3% 10/28 35.7% 18/25 72.0% 8 24 32 19 28 15 5 1 70