Eurobasket 2025, Εσθονία - Λετονία 70-72:Ο Πορζίνγκις έδιωξε το άγχος και άνοιξε λογαριασμό

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Πορζίνγκις
Η Λετονία κράτησε την Εσθονία χωρίς σκορ για 10:40 και έφερε τούμπα το παιχνίδι, φτάνοντας στην πρώτη της νίκη (70-72) στο Eurobasket 2025! Τρομερός ο Πορζίνγκις για τους νικητές, με μεγάλα καλάθια στο τέλος.

Ο Πορζίνγκις και η παρέα του γλίτωσαν το... κάζο απέναντι στην Εσθονία, επικρατώντας με 70-72 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.

Οι Εσθονοί είχαν τον έλεγχο για 26' περίπου λεπτά, όμως έμειναν χωρίς σκορ για 10:40, με αποτέλεσμα η Λετονία να επιστρέψει, να πάρει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.

Μυθικός ο Κρίσταπς Πορζίγκις που σταμάτησε στους 26 πόντους και τα 7 ριμπάουντ, με μελανό σημείο τα 7 λάθη του.

Κόνοτσουκ και Τας είχαν από 13 για την Εσθονία.

Εσθονία - Λετονία: Το ματς

Η Εσθονία μπήκε με όρεξη να πιέσει και αιφνιδίασε τους Λετονούς, που ίσως δεν περίμεναν τέτοιο ξεκίνημα από τους αντιπάλους τους. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-17, με την Εσθονία να διατηρεί τον έλεγχο, ενώ λίγο μετά η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στους 10 (27-17, 12').

Η Λετονία σταδιακά επέστρεψε και μείωσε στο 42-38 του ημιχρόνου. Η Εσθονία συνέχισε να έχει τα ηνία και στο 24' έκανε το 52-44, όμως η συνέχεια ανήκε στην παρέα του Πορζίνγκις! Μετά το 61-54, η Εσθονία έμεινε χωρίς σκορ μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (61-63), ενώ η ανομβρία συνεχίστηκε, καθώς οι Εσθονοί δεν βρήκαν συνολικά σκορ για 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα! Η Λετονία παρόλα αυτά δεν ξέφυγε, όμως πήρε το προβάδισμα με 61-66 (37'). Κάπου εκεί οι Εσθονοί έδειξαν και πάλι σφυγμό, όμως ο Πορζίνγκις βγήκε μπροστά και με μεγάλα καλάθια υπερασπίστηκε το προβάδισμα της ομάδας του, οδηγώντας την στη νίκη με 70-72.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72

EstoniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Henri DRELL *22:4552/825%1/425%1/425%1122310112
1Mart ROSENTHALDid Not Play
2Sander RAIESTE *23:0072/540%1/425%1/1100%2/450%1230510064
3Kaspar TREIER *14:0920/10%0/10%2/2100%1231520073
7Mikk JURKATAMMDid Not Play
9Matthias TASS24:23135/771%5/771%3/650%12324100112
11Siim-Sander VENE09:4572/2100%2/2100%1/250%0331200019
13Kregor HERMET10:2731/1100%1/1100%00021100-134
21Janari JOESAAR25:2583/650%1/1100%2/540%24632220-814
25Joonas RIISMAA11:5300/30%0/10%0/20%01102000-13-2
34Artur KONONTSUK *26:16134/1040%2/450%2/633%3/3100%23504300-109
77Kristian KULLAMAE *31:57122/1118%1/425%1/714%7/888%066804301015
Team/Coaches
TOTAL2007021/5438.9%11/2642.3%10/2835.7%18/2572.0%824321928155170

LatviaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Mareks MEJERIS03:0300/10%0/10%1010000010
6Kristaps PORZINGIS *27:19268/1267%8/8100%0/40%10/1377%25714702222
8Davis BERTANS *22:5562/367%2/367%2/2100%291114110-1017
9Dairis BERTANS10:4920/40%0/40%2/2100%101021107-1
11Rolands SMITS17:3572/367%2/2100%0/10%3/3100%1122110059
18Klavs CAVARSDid Not Play
19Rihards LOMAZS33:4693/1718%2/729%1/1010%2/2100%0444302005
24Andrejs GRAZULIS *15:5973/475%2/367%1/1100%10101000-27
28Marcis STEINBERGSDid Not Play
47Arturs KURUCS *24:3900/30%0/30%02203110-1-1
55Arturs ZAGARS *23:1782/729%0/20%2/540%2/367%22463031-216
66Kristers ZORIKS20:3872/540%2/540%1/250%00041100103
Team/Coaches
TOTAL2007222/5937.3%16/2661.5%6/3318.2%22/2781.5%1023331822128377
@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα