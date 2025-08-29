Με τον Άλπερεν Σένγκουν να χάνει το triple double για μια ασίστ (23π., 12ριμπ., 9ασ.) και τον Τσέντι Όσμαν να προσθέτει μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση (21π., 6/11 σουτ) η Τουρκία επικράτησε της Τσεχίας με 92-78 και έκανε το 2/2 στο Eurobasket 2025.

Η Τουρκία πήρε φόρα και δεν λέει να σταματήσει με τίποτα! Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει να πραγματοποιεί πειστικές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 κάνοντας το 2/2 μετά και τη νίκη επί της Τσεχίας για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Άλπερεν Σένγκουν παραλίγο να γράψει τη δική του ιστορία στη διοργάνωση καθώς έφτασε μια ανάσα από το triple double το οποίο και... έχασε για μια ασίστ. Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 τελικές πάσες ωστόσο ο Άταμαν τον απέσυρε στον πάγκο τρία, περίπου, λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Έτσι δεν μπόρεσε να γίνει ο 5ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης με triple double σε ματς.

Τρομερός και πάλι ο Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού AKTOR παίρνοντας... εκ νέου φωτιά στην 3η περίοδο μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι έχοντας 21 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/10 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33:50 λεπτά συμμετοχής.

Τουρκία – Τσεχία: Το ματς

Ο Άλπερεν Σένγκουν από τη μία και τα τρίποντα της Τσεχίας από την άλλη ήταν τα στοιχεία που έκαναν την διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Οι Τσέχοι είχαν 6/21 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα σε αυτό το διάστημα και μπόρεσαν να πάρουν διαφορά έξι πόντων (21-27) με τη λήξη του α' δεκαλέπτου. Την ίδια ώρα ο σέντερ της τουρκικής ομάδας είχε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ!

Αν και όλα έδειχναν ότι το ρεσιτάλ του Πέτερκα θα διατηρούσε στην Τσεχία το προβάδισμα στο σκορ, στη συνέχεια άλλαξε άρδην το σκηνικό του αγώνα, με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν να παίρνει τα ηνία του αγώνα. Ο Σένγκουν συνέχιζε το βιολί του, η άμυνα της Τουρκίας περιόρισε τα ελεύθερα σουτ της Τσεχίας και κάπως έτσι πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 24-10 έως το 45-37 του ημιχρόνου. Έκτοτε η πλάστιγγα είχε γείρει ολοκληρωτικά στη μεριά της Τουρκίας!

Όπως και στο ματς κόντρα στην Λετονία, έτσι και απέναντι στην Τσεχία, ο Τσέντι Όσμαν πήρε «φωτιά» στην 3η περίοδο και «απαντούσε» στα τρίποντα του Πέτερκα! Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +11 (70-59) στο 28' και ουσιαστικά σ' εκείνο το σημείο τελείωσε και οριστικά και αμετάκλητα το παιχνίδι. Το ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο στην στατιστική του Αλπερέν Σένγκουν, ο οποίος «άγγιξε» το triple double το οποίο ωστόσο έχασε για μια ασίστ (23π., 12ριμπ., 9ασ.) πριν τον αποσύρει στον πάγκο ο Άταμαν τρία λεπτά πριν από το τέλος και με το σκορ στο 85-70 υπέρ της Τουρκίας.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78.

Türkiye FG 2PT FG 3PT FG FT REB MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Shane Larkin * 27:52 5 2/6 33% 1/2 50% 1/4 25% 1 4 5 3 1 2 15 7 2 Sehmus Hazer 13:04 4 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 1 1 3 1 5 9 5 Sertac Sanli 01:44 2 1/1 100% 1/1 100% 0 0 0 1 -2 1 6 Cedi Osman * 33:50 21 6/11 55% 4/5 80% 2/6 33% 7/10 70% 0 2 2 1 2 1 12 17 10 Onuralp Bitim 01:59 0 0 1 1 -4 1 22 Furkan Korkmaz 20:00 7 2/7 29% 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 1 0 1 1 1 0 4 23 Alperen Sengun * 27:51 23 8/9 89% 8/9 89% 7/10 70% 5 7 12 9 3 3 1 2 14 40 24 Ercan Osmani * 22:43 16 7/9 78% 5/6 83% 2/3 67% 0 3 3 1 4 1 5 17 30 Adem Bona 14:06 6 3/6 50% 3/6 50% 1 1 2 1 2 5 33 Erkan Yilmaz 01:11 0 0 0 0 -3 0 55 Kenan Sipahi * 25:38 6 1/5 20% 0/2 0% 1/3 33% 3/4 75% 0 3 3 7 3 2 1 19 10 77 Omer Faruk Yurtseven 10:02 2 1/2 50% 1/2 50% 2 3 5 1 2 1 7 5 Team/Coaches 2 1 3 1 2 TOTAL 200 92 33/58 57% 26/38 68% 7/20 35% 19/26 73% 11 26 38 23 17 14 6 4