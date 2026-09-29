Το ξέσπασμα του πατέρα της Καρολάιν για Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός»
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το ξέσπασμα του πατέρα της Καρολάιν για Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός»
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