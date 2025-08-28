EuroBasket 2025, Βοσνία - Κύπρος 91-64: Ο Σιμιτζής το πάλεψε, η οικοδέσποινα προσπάθησε, αλλά παραδόθηκε στην ανωτερότητα των Βόσνιων

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Κύπρος ήταν μαχητική για 31 λεπτά, αλλά εν τέλει παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (91-64) που έκανε πρεμιέρα με το... δεξί.

Η οικδέσποινα του C ομίλου στο EuroBasket 2025, Κύπρος, αναμετρήθηκε με την Βοσνία Ερζεγοβίνη για τις ανάγκες της πρώτης αγωνιστικής του ομίλου. Οι Κύπριοι το πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν από την -χωρίς Μούσα- Βοσνία με 91-64.

Με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ ξεχώρισε ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ενώ για τους Κύπριους ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής κυριάρχησε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Βοσνία - Ερζεγοβίνη - Κύπρος: Το ματς

Ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων από τους Βόσνιους ήταν αρκετό για να αναδείξει την τεράστια διαφορά στην ποιότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλα κανείς δεν προέβλεψε και το τι θα ακολουθούσε. Ο Πασιαλής ήταν αυτός που έσπασε το... ρόδι για τους Κύπριους ευστοχώντας στο πρώτο καλάθι της χώρας του στο EuroBasket. Οι Σιμιτζής και Τίγκας μείωσαν στους 3 (16-13). Ένα 7-0 σερί από τους Βόσνιους τους έδωσε διψήφιο προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (23-13).

Στη δεύτερη περίοδο αυτή η υπεροχή συνεχίστηκε με την διαφορά να φτάνει σε double score (30-15) και τους Νούρκιτς και Άτιτς να πρωταγωνιστούν για την ομάδα τους. Άλλοι 12 σερί πόντοι και με το σκορ στο 45-21 φάνηκε εξαρχής προς τα που έγερνε η πλάστιγκα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη να πηγαίνει στα αποδυτήρια με διαφορά 21 πόντων (47-26).

Μετά την ανάπαυλα, η Κύπρος μπήκε πιο δυναμικά στο ματς με διάθεση να μειώσει το σκορ και με επιμέρους 15-6 με κύριους εκφραστές τους Γουίλις και Στυλιανού, η διαφορά άρχισε να... ροκανίζεται (53-41). Δύο σερί τρίποντα των Σιμιτζή και Μιχαήλ «έγραψαν» το 58-49 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο. Η Κύπρος άντεξε με τον Τίγκα στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου μειώνοντας στους 8 (60-52), ωστόσο δεν μπορούσε να κρατηθεί για πολύ ανταγωνιστική. Ένα επιμέρους 11-2 ήταν αρκετό για να βάλει... ταφόπλακα στα όνειρα των οικοδεσποτών για πρεμιέρα με το... δεξί.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν πολύ πιο αποτελεσματική και επιθετικά και αμυντικά.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιουσούφ Νούρκιτς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Αλιμπέγκοβιτς, Γκέγκιτς και Βράμπατς με 10 πόντους έκαστος.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στυλιανού που είχε 1/7 τρίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Σιμιτζής με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η δημιουργία των Βόσνιων και η έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... οι μόλις 12 ομαδικές ασίστ της Κύπρου.

Bosnia and HerzegovinaMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Jusuf NURKIC *21:44186/1155%4/757%2/450%4/580%426133211919
2John ROBERSON18:3683/1127%1/250%2/922%/%41183
3Amar ALIBEGOVIC *24:30104/1233%2/450%2/825%/%4421158
4Adnan ARSLANAGIC09:3800/20%0/10%0/10%/%123112202
5Edin ATIC *21:5983/1030%1/333%2/729%/%33412238
7Miralem HALILOVIC00:00/%/%/%/%
9Amar GEGIC *25:14104/757%2/367%2/450%0/10%2136222915
11Ajdin PENAVA15:3073/475%3/3100%0/10%1/1100%1343111210
17Aleksandar LAZIC *16:5672/450%1/1100%1/333%2/450%134166
23Tarik HRELJA02:4942/367%2/367%/%/%11215
27Adin VRABAC24:48104/667%2/2100%2/450%/%325532418
34Kenan KAMENJAS18:1694/667%4/667%/%1/1100%35811814
Team/Coaches3361
TOTAL2009135/7646%22/3563%13/4132%8/1267%19294823131482

CyprusMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1Christos LOIZIDES01:510/%/%/%/%10
3Konstantinos SIMITZIS *29:00228/1747%3/650%5/1145%1/250%4261132-2218
4Ioannis PASHIALIS *16:0742/450%2/367%0/10%/%22411-64
5Simon MICHAIL19:0652/540%1/425%1/1100%/%111421-223
6Stefanos ILIADIS01:5152/367%1/1100%1/250%/%114
7Antreas CHRISTODOULOU04:4000/10%/%0/10%/%2221-62
9Aeneas JUNG10:4000/30%0/30%/%/%11231-12-1
10Giannis GIANNARAS06:5900/10%/%0/10%/%-5-1
11Michalis KOUMIS16:2100/10%0/10%/%/%112111-81
13Filippos TIGKAS *34:22125/1631%3/1030%2/633%/%1345323-1911
21Darral WILLIS JR *28:3294/1136%3/933%1/250%/%2810211-2112
99Nikos STYLIANOU *30:3173/933%2/2100%1/714%/%123121-164
Team/Coaches2352
TOTAL2006426/7137%15/3938%11/3234%1/250%13233612211581
@Photo credits: FIBA
     

